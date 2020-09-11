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***DNYVA* *NRBNK* *AKTVK* *HALKB* *TEBNK* *USAK* *QNBFB* *BRKT* *SEKFA* *AKDFA* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

11.09.2020 17:32
GÜNCEL HABERLER



***DNYVA******NRBNK******AKTVK******HALKB******TEBNK******USAK******QNBFB******BRKT******SEKFA******AKDFA******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri KAP Bildirimi
İlgili Şirketler AKDFA, AKTVK, BRKT, DNYVA, NRBNK, ODEA, QNBFB, SEKFA, TEBNK, HALKB, USAK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN92017 FİNANSMAN BONOSU 11/09/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92019 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/09/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK92019 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/09/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT92025 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 11/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV92015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/09/2020 İtfa
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRSHYTV92015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92021 FİNANSMAN BONOSU 11/09/2020 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA92026 FİNANSMAN BONOSU 11/09/2020 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK92051 FİNANSMAN BONOSU 11/09/2020 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH92016 FİNANSMAN BONOSU 11/09/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK32123 FİNANSMAN BONOSU 11/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 11/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT120321F12 DÖVİZLİ HAZİNE İÇ BORÇLANMA SENEDİ 11/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874714


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