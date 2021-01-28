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***DNYVA* *NRBNK* *BRKT* *TRKSH* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

28.01.2021 17:50



***DNYVA******NRBNK******BRKT******TRKSH******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [NRBNK, DNYVA, TRKSH, BRKT, SKYMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL52124 50.000.000 28.01.2021 07.05.2021 01.02.2021
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş. DNYVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDVYS12219 27.000.000 28.01.2021 27.01.2022 01.02.2021
- Turkish Bank A.Ş. TRKSH Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBAK42112 14.200.000 28.01.2021 09.04.2021 01.02.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT42152 100.000.000 28.01.2021 09.04.2021 01.02.2021
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD42131 10.876.800 28.01.2021 30.04.2021 01.02.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKT32195 275.000.000 28.01.2021 31.03.2021 01.02.2021


İlgili Şirketler [NRBNK, DNYVA, TRKSH, BRKT, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905464


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ALCAR 473,00 26.807.215 % 10,00  
OTKAR 386,20 614.430.776 % 10,00  
FADE 7,59 91.290.490 % 10,00  
PKENT 1.386,00 2.505.079 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 2.923.006 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.920 2.964 14,00  
Tam 2.907 2.982 17,71  
Yarım 1.405 1.442 8,57  
Çeyrek 705 721 4,28  
Gümüş.Ons 26,55 26,58 1,36  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,26  
B. Petrol 55,41 55,41 -0,12  
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