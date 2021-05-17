***DNYVA* *NRBNK* *KORTS* *GARAN* *BRKT* *TCRYT* *ODEA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***DNYVA******NRBNK******KORTS******GARAN******BRKT******TCRYT******ODEA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, DNYVA, GARAN, KORTS, NRBNK, ODEA, TCRYT, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYSK2114 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52132 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2021 Taksitli İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD52119 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936580BIST