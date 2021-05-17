***DNYVA* *NRBNK* *KORTS* *GARAN* *BRKT* *TCRYT* *ODEA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
17.05.2021 17:32
***DNYVA******NRBNK******KORTS******GARAN******BRKT******TCRYT******ODEA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DNYVA, GARAN, KORTS, NRBNK, ODEA, TCRYT, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52128 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYSK2114 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTA2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL52132 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL12213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/05/2021 Taksitli İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD52119 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 17/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936580
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