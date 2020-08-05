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***DNYVA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

05.08.2020 16:03
GÜNCEL HABERLER



***DNYVA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [DNYVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     20 Nisan 2020 tarihinde Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin  Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA,  Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünüm Pozitif olarak teyit edilmiştir. Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30/04/2020 tarihli ve 7 numaralı kararı ve 19/06/2020 tarihli ve 9065 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı uyarınca, Hayat Varlık Yönetim A.Ş., tam hakimiyetle iştiraki olan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmiştir. Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'nin tüm mal varlığının bütün aktif ve pasifleri ile birlikte, tasfiyesiz olarak kül halinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye geçmesi konusunda 25/06/2020 tarihli olağan genel kurulda oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu işlemler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30/06/2020 tarihinde tescil edilmiştir.
 
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. finansal tabloları üzerinde yapılan inceleme sonrası, önceki tüzel kişilik Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye verilmiş olan derecelendirme notlarını etkileyecek büyüklükte bir etkinin olmadığı görülmüştür. Bu nedenle Hayat Varlık A.Ş. için 20.04.2020 tarihinde verilmiş olan derecelendirme notlarının Dünya Varlık Yönetim A.Ş. içinde geçerli olduğu kararı alınmıştır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865390


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