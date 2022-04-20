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***DNYVA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

20.04.2022 11:53
***DNYVA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DNYVA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [DNYVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR olarak A1 olarak teyit edilmiş ve Görünüm Pozitif olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022252


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BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 21,20 10.444.665 % 9,90  
ALCAR 331,00 97.120.110 % 9,20  
AYEN 17,14 22.670.719 % 8,00  
DAGI 3,47 43.203.836 % 7,76  
BRYAT 425,00 104.884.262 % 6,36  
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16:07 Alış Satış %  
Dolar 14,6722 14,6743 % 0,17  
Euro 15,8935 15,9023 % 0,55  
Sterlin 19,0951 19,1909 % 0,58  
Frank 15,4053 15,4981 % 0,55  
Riyal 3,9004 3,9200 % 0,14  
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16:07 Alış Satış %  
Altın Gr. 919 919 0,96  
Cumhuriyet 6.102 6.195 -47,00  
Tam 6.068 6.219 -49,00  
Yarım 2.933 3.008 -23,70  
Çeyrek 1.471 1.504 -11,85  
Seans Raporu 16:07
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