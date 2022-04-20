***DNYVA* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.04.2022 11:53
***DNYVA******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [DNYVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR olarak A1 olarak teyit edilmiş ve Görünüm Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022252
BIST
16:072.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,62
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:0714,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6755
En Düşük
14,6396
16:0715,9023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0863
|Açılış
|: 15,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:07919,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,65
|Açılış
|: 919,17
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DAGHL
|21,20
|10.444.665
|% 9,90
|
|ALCAR
|331,00
|97.120.110
|% 9,20
|
|AYEN
|17,14
|22.670.719
|% 8,00
|
|DAGI
|3,47
|43.203.836
|% 7,76
|
|BRYAT
|425,00
|104.884.262
|% 6,36
|
|EDATA
|16,66
|39.405.495
|% -7,44
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,26
|29.932.776
|% -4,92
|
|THYAO
|38,88
|3.344.492.676
|% 0,31
|
|SISE
|18,42
|2.157.751.403
|% 2,50
|
|GARAN
|14,23
|2.030.642.251
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,28
|1.457.986.388
|% 1,15
|
|TUPRS
|255,90
|1.301.050.099
|% 0,04
|
|ODAS
|2,57
|858.171.400
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,28
|1.457.986.388
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,92
|676.764.303
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|399.255.245
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,24
|353.193.766
|% 2,75
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6722
|14,6743
|% 0,17
|
|Euro
|15,8935
|15,9023
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,0951
|19,1909
|% 0,58
|
|Frank
|15,4053
|15,4981
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9004
|3,9200
|% 0,14
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-47,00
|
|Tam
|6.068
|6.219
|-49,00
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-23,70
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-11,85
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22ALCAR
Yüzde 9.17 oranında artışla 330.90 lira fiyatla işlem gören hissede 304, 997 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 8 artarak (% 0.42 ) 2, 829
-
16:21XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 33, 515.00 milyon TL de
-
16:21DGNMO
Yüzde 4.07 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 147, 433 adet işlem
-
16:20ISFIN
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 749, 268 adet işlem