BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|18,8245
|18,8288
|% 0,02
|Euro
|20,1736
|20,1787
|% -0,10
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|Frank
|20,3619
|20,4846
|% 0,12
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,00
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,24
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|1,88
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|Tam
|7.691
|7.755
|0,00
|Yarım
|3.757
|3.795
|0,00
|Çeyrek
|1.879
|1.897
|0,00
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,14
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,13
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,45
Seans Raporu 10:42
- 17:58 Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, TRILC, MRGYO, EYGYO, DURDO, KIMMR, GESAN, PSGYO, EUHOL, BSOKE
- 17:58 CMBTN, AFYON, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58 Bu seansda işlem gören 239 hisse senedinden 8 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 221 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
- 17:43 Tabandan işlem gören hisse senetleri : MOBTL, GUBRF, BTCIM, VKFYO, EUKYO, AKGRT, FLAP, OZSUB, SOKE, GSRAY
- 17:43 ONCSM, NUHCM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında