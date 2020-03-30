***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.03.2020Tescil TarihiTescil işlemi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suTescil işlemi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.AçıklamalarBankamızın 26.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2020 hesap dönemi için Bankamızın bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır. Tescil işlemi ileri bir tarihte gerçekleştirilebileceği için ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833420BIST