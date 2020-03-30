***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2020 19:19
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
Tescil işlemi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Tescil işlemi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar
Bankamızın 26.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin 2020 hesap dönemi için Bankamızın bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır. Tescil işlemi ileri bir tarihte gerçekleştirilebileceği için ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833420
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1223
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5888
En Düşük
6,4403
18:057,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0734
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05341,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,84
|Açılış
|: 341,90
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1180
|8,1588
|% 1,46
|
|Frank
|6,8212
|6,8623
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7442
|1,7529
|% 1,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|-12,36
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|13,98
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|-1,66
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