***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarBankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. -DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi-nin 2021 hesap dönemi için Bankamızın bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920697BIST