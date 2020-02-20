***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(5.V.e) 0 0 0 0 18.889 -30.199 176.702 165.392 1.966.038 -345.907 -1.580.611 39.520 0 0 2.199.647 2.404.559 4.441 2.409.000Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 311Kar Dağıtımı(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.242 -3.321.912 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.242 -3.321.912 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.242 -3.321.912 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(5.V.e) 0 0 0 0 8.547 -44.231 -53.079 -88.763 1.043.875 717.947 -740.506 1.021.316 0 0 1.302.713 2.235.266 5.603 2.240.869Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.773 2.773Kar Dağıtımı(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER75.031.858 146.069.232 221.101.090 70.119.981 133.267.437 203.387.418GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 10.606.904 23.866.157 34.473.061 10.758.483 22.919.571 33.678.054Teminat Mektupları10.585.358 15.812.386 26.397.744 10.744.708 15.583.822 26.328.530Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 105.025 184.046 79.021 102.658 181.679Diğer Teminat Mektupları10.506.337 15.707.361 26.213.698 10.665.687 15.481.164 26.146.851Banka Kredileri8.000 91.876 99.876 7.826 215.538 223.364İthalat Kabul Kredileri8.000 91.876 99.876 7.826 215.538 223.364Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.546 4.135.611 4.149.157 5.949 3.505.885 3.511.834Belgeli Akreditifler5.730 3.077.979 3.083.709 5.949 1.838.619 1.844.568Diğer Akreditifler7.816 1.057.632 1.065.448 0 1.667.266 1.667.266Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.826.284 3.826.284 0 3.614.326 3.614.326Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 42.447.877 10.942.665 53.390.542 34.851.430 8.808.308 43.659.738Cayılamaz Taahhütler40.560.256 10.848.227 51.408.483 33.975.209 8.808.308 42.783.517Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.674.676 5.189.236 6.863.912 1.409.987 3.754.663 5.164.650Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 346.429 346.429 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri13.726.695 0 13.726.695 11.210.043 85.027 11.295.070Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.973.049 0 1.973.049 1.815.134 0 1.815.134İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.837 0 1.837 1.584 0 1.584Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri22.664.957 0 22.664.957 19.225.849 0 19.225.849Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.915 0 6.915 4.592 0 4.592Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler508.127 5.312.562 5.820.689 308.020 4.968.618 5.276.638Cayılabilir Taahhütler1.887.621 94.438 1.982.059 876.221 0 876.221Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.887.062 94.438 1.981.500 875.662 0 875.662Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.b) 21.977.077 111.260.410 133.237.487 24.510.068 101.539.558 126.049.626Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler21.977.077 111.260.410 133.237.487 24.510.068 101.539.558 126.049.626Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.255.779 4.154.693 5.410.472 2.721.070 4.761.386 7.482.456Vadeli Döviz Alım İşlemleri576.828 2.118.997 2.695.825 1.236.475 2.478.261 3.714.736Vadeli Döviz Satım İşlemleri678.951 2.035.696 2.714.647 1.484.595 2.283.125 3.767.720Para ve Faiz Swap İşlemleri17.003.685 93.778.024 110.781.709 13.733.466 83.753.085 97.486.551Swap Para Alım İşlemleri4.390.246 40.474.216 44.864.462 2.128.687 33.874.794 36.003.481Swap Para Satım İşlemleri7.273.439 34.741.890 42.015.329 5.004.779 31.897.280 36.902.059Swap Faiz Alım İşlemleri2.670.000 9.280.959 11.950.959 3.300.000 8.990.506 12.290.506Swap Faiz Satım İşlemleri2.670.000 9.280.959 11.950.959 3.300.000 8.990.505 12.290.505Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.654.667 7.266.307 10.920.974 7.949.933 10.666.955 18.616.888Para Alım Opsiyonları1.620.919 3.769.594 5.390.513 3.833.002 5.435.419 9.268.421Para Satım Opsiyonları2.033.748 3.381.627 5.415.375 4.116.931 5.099.984 9.216.915Faiz Alım Opsiyonları0 57.543 57.543 0 65.776 65.776Faiz Satım Opsiyonları0 57.543 57.543 0 65.776 65.776Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri62.946 56.418 119.364 78.768 72.355 151.123Futures Para Alım İşlemleri62.946 0 62.946 6 72.350 72.356Futures Para Satım İşlemleri0 56.418 56.418 78.762 5 78.767Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 6.004.968 6.004.968 26.831 2.285.777 2.312.608EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER593.890.750 240.125.578 834.016.328 562.778.979 207.384.353 770.163.332EMANET KIYMETLER74.555.931 11.018.883 85.574.814 81.167.104 9.015.106 90.182.210Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları139.814 0 139.814 137.780 0 137.780Emanete Alınan Menkul Değerler71.741.449 8.494.938 80.236.387 78.009.150 6.886.818 84.895.968Tahsile Alınan Çekler1.488.707 1.996.891 3.485.598 1.451.819 1.609.409 3.061.228Tahsile Alınan Ticari Senetler1.184.713 335.302 1.520.015 1.567.103 384.389 1.951.492Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.248 191.752 193.000 1.252 134.490 135.742Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER518.395.181 228.151.837 746.547.018 481.305.305 196.994.274 678.299.579Menkul Kıymetler2.718.694 62.184 2.780.878 3.116.269 55.289 3.171.558Teminat Senetleri336.799.053 73.984.724 410.783.777 308.431.632 65.320.900 373.752.532Emtia15.967.774 10.139.026 26.106.800 16.082.123 9.287.813 25.369.936Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul99.845.858 71.451.449 171.297.307 95.095.000 64.695.435 159.790.435Diğer Rehinli Kıymetler63.063.802 72.514.454 135.578.256 58.580.281 57.634.837 116.215.118Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER939.638 954.858 1.894.496 306.570 1.374.973 1.681.543BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI668.922.608 386.194.810 1.055.117.418 632.898.960 340.651.790 973.550.750Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.110.686 2.776.840Alınan Faizler18.144.309 16.231.267Ödenen Faizler-11.782.669 -10.561.239Alınan Temettüler4.871 2.432Alınan Ücret ve Komisyonlar5.004.170 3.150.681Elde Edilen Diğer Kazançlar397.889 229.706Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.748.403 1.335.215Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.811.423 -1.598.065Ödenen Vergiler-742.012 -497.589Diğer(5.VI.c) -8.852.852 -5.515.568Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.941.091 9.076.094Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.415 -37.092Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-13.716.762 -73.987Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-920.034 -13.915.921Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış13.578.399 2.847.247Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)877.823 -2.474.757Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)11.839.295 16.751.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-5.023.587 2.694.904Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.c) -700.458 3.283.808Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı8.051.777 11.852.934YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.351.377 -701.521İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-694.012 -444.820Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller205.335 180.964Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.647.139 -1.713.761Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.790.439 914.571Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 361.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.050.406 -4.024.514Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit28.105.051 15.224.714Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-24.767.928 -19.249.228İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-286.717 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.c) 2.578.740 3.695.321Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)(5.VI.c) 8.329.546 10.822.220Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.a) 27.458.248 16.636.028Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.a) 35.787.794 27.458.248Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.308.316 2.204.088DİĞER KAPSAMLI GELİRLER932.553 204.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-88.763 165.392Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.158 24.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.716 -38.690Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-53.079 176.702Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.874 2.783Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.021.316 39.520Yabancı Para Çevrim Farkları1.043.875 1.966.038Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri924.582 -444.256Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)7.926 -37.704Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-957.293 -1.988.721Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.226 544.163TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.240.869 2.409.000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.849.972 48.127.729 59.977.701 9.852.047 35.325.203 45.177.250Nakit ve Nakit Benzerleri4.695.803 38.938.309 43.634.112 2.641.967 32.113.372 34.755.339Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.530.609 34.141.244 35.671.853 2.374.157 25.750.052 28.124.209Bankalar(5.I.a) 1.903.476 4.801.906 6.705.382 258.162 6.367.606 6.625.768Para Piyasalarından Alacaklar1.261.789 0 1.261.789 9.780 0 9.780Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-71 -4.841 -4.912 -132 -4.286 -4.418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 20.633 485.623 506.256 91.872 421.239 513.111Devlet Borçlanma Senetleri18.389 3.051 21.440 90.381 1.767 92.148Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44 153.472 153.516 0 95.845 95.845Diğer Finansal Varlıklar2.200 329.100 331.300 1.491 323.627 325.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 6.147.636 8.026.934 14.174.570 5.838.928 2.075.561 7.914.489Devlet Borçlanma Senetleri6.069.466 7.242.150 13.311.616 5.838.150 1.516.476 7.354.626Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler78.170 227 78.397 778 200 978Diğer Finansal Varlıklar0 784.557 784.557 0 558.885 558.885Türev Finansal Varlıklar985.900 676.863 1.662.763 1.279.280 715.031 1.994.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 985.900 676.863 1.662.763 1.279.280 715.031 1.994.311Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)69.796.431 79.761.375 149.557.806 67.095.420 77.876.251 144.971.671Krediler(5.I.d) 72.255.743 76.632.862 148.888.605 66.880.326 73.476.068 140.356.394Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 513.049 2.197.532 2.710.581 715.049 2.345.061 3.060.110Faktoring Alacakları1.388.379 186.547 1.574.926 2.151.008 210.829 2.361.837İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 4.037.660 2.735.394 6.773.054 3.779.643 2.460.167 6.239.810Devlet Borçlanma Senetleri4.037.660 2.735.394 6.773.054 3.779.643 2.460.167 6.239.810Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-8.398.400 -1.990.960 -10.389.360 -6.430.606 -615.874 -7.046.480SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.o) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI761.971 233 762.204 806.290 211 806.501İştirakler (Net)(5.I.f) 13.596 0 13.596 10.833 0 10.833Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler13.596 0 13.596 10.833 0 10.833Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 745.575 233 745.808 792.657 211 792.868Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar745.575 233 745.808 792.657 211 792.868Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.k) 1.364.090 288.076 1.652.166 681.372 200.412 881.784MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.l) 301.199 38.779 339.978 240.158 31.033 271.191Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer301.199 38.779 339.978 240.158 31.033 271.191YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.m) 218.680 0 218.680 202.001 0 202.001CARİ VERGİ VARLIĞI260.787 57.865 318.652 8.975 564 9.539ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.n) 1.037.985 7.360 1.045.345 1.062.119 151.504 1.213.623DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.p) 2.386.842 1.054.699 3.441.541 2.034.138 1.743.738 3.777.876VARLIKLAR TOPLAMI87.977.957 129.336.116 217.314.073 81.982.520 115.328.916 197.311.436YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 51.860.131 106.349.053 158.209.184 48.184.217 91.757.259 139.941.476ALINAN KREDİLER(5.II.c) 941.524 14.245.904 15.187.428 1.829.916 14.532.244 16.362.160PARA PİYASALARINA BORÇLAR113.392 345.656 459.048 1.415.797 0 1.415.797İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 3.935.477 279.296 4.214.773 3.086.177 901.682 3.987.859Bonolar3.626.080 0 3.626.080 3.079.013 0 3.079.013Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller309.397 279.296 588.693 7.164 901.682 908.846FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER188.257 692.618 880.875 908.105 1.141.758 2.049.863Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 188.257 692.618 880.875 908.105 1.141.758 2.049.863Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 547.355 71.247 618.602 0 0 0KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.734.174 123.552 1.857.726 926.309 18.859 945.168Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı337.981 21.938 359.919 205.580 17.480 223.060Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.396.193 101.614 1.497.807 720.729 1.379 722.108CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 331.211 3.857 335.068 295.779 67.170 362.949ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 3.172 78.927 82.099 1.050 24.778 25.828SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 7.037.253 7.037.253 0 6.274.450 6.274.450Krediler(5.II.k) 0 7.037.253 7.037.253 0 6.274.450 6.274.450Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 4.071.344 6.611.761 10.683.105 3.984.658 6.455.958 10.440.616ÖZKAYNAKLAR(5.II.l) 8.230.177 9.518.735 17.748.912 8.078.680 7.426.590 15.505.270Ödenmiş Sermaye3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri67.576 0 67.576 67.576 0 67.576Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri67.561 0 67.561 67.561 0 67.561Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler679.604 47.309 726.913 776.465 39.211 815.676Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-4.166.463 5.178.209 1.011.746 -3.915.648 3.906.078 -9.570Kar Yedekleri7.278.139 16.192 7.294.331 5.095.616 16.192 5.111.808Yasal Yedekler455.936 5.019 460.955 346.810 5.019 351.829Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.822.203 11.173 6.833.376 4.748.806 11.173 4.759.979Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.032.449 4.277.025 5.309.474 2.724.175 3.465.109 6.189.284Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı568.878 3.437.883 4.006.761 1.593.545 2.396.092 3.989.637Dönem Net Kâr veya Zararı463.571 839.142 1.302.713 1.130.630 1.069.017 2.199.647Azınlık Payları22.772 0 22.772 14.396 0 14.396YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI71.956.214 145.357.859 217.314.073 68.710.688 128.600.748 197.311.436Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 20.042.379 17.876.835Kredilerden Alınan Faizler17.454.496 15.279.502Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler145.307 193.978Bankalardan Alınan Faizler243.470 256.573Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler81.945 13.579Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.591.696 1.752.421Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar15.376 24.001Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.053.858 861.440İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler522.462 866.980Finansal Kiralama Faiz Gelirleri246.778 251.393Diğer Faiz Gelirleri278.687 129.389FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -11.647.636 -10.841.929Mevduata Verilen Faizler-8.934.464 -8.497.008Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.542.835 -1.310.826Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-102.141 -386.020İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-892.512 -591.069Kiralama Faiz Giderleri-150.650 0Diğer Faiz Giderleri-25.034 -57.006NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.394.743 7.034.906NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.746.043 2.228.387Alınan Ücret ve Komisyonlar5.004.170 3.150.681Gayri Nakdi Kredilerden455.247 316.958Diğer(5.IV.l) 4.548.923 2.833.723Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.258.127 -922.294Gayri Nakdi Kredilere-9.635 -6.400Diğer(5.IV.l) -1.248.492 -915.894TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.c) 4.871 2.432TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.d) -335.785 -430.271Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)163.709 -401Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-178.916 1.646.385Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-320.578 -2.076.255DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.e) 413.144 448.967FAALİYET BRÜT KÂRI12.223.016 9.284.421BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.f) -6.061.063 -2.665.250DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.f) -178.086 -233.327PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.g) -1.895.860 -1.586.909DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.g) -2.372.590 -2.099.651NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.715.417 2.699.284BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.h) 1.715.417 2.699.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.i) -407.101 -495.196Cari Vergi Karşılığı-158.057 -390.081Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.448.110 -4.431.703Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.199.066 4.326.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.j) 1.308.316 2.204.088DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.k) 1.308.316 2.204.088Grubun Karı (Zararı)1.302.713 2.199.647Azınlık Payları Karı (Zararı)5.603 4.441Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,39000000 0,66000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820585BIST