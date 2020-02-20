***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(5.V.e) 0 0 0 0 18.890 -30.188 176.702 165.404 1.932.341 -345.120 -1.580.611 6.610 0 0 2.182.523 2.354.537 0 2.354.537Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(5.V.e) 0 0 0 0 8.541 -44.011 -53.079 -88.549 1.050.193 717.947 -740.506 1.027.634 0 0 1.336.113 2.275.198 0 2.275.198Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER76.718.312 131.284.648 208.002.960 72.498.372 121.057.144 193.555.516GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 10.685.392 23.470.167 34.155.559 10.792.249 21.503.517 32.295.766Teminat Mektupları10.663.838 15.520.265 26.184.103 10.778.466 15.375.865 26.154.331Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 105.025 184.046 79.021 102.658 181.679Diğer Teminat Mektupları10.584.817 15.415.240 26.000.057 10.699.445 15.273.207 25.972.652Banka Kredileri8.000 91.876 99.876 7.826 215.538 223.364İthalat Kabul Kredileri8.000 91.876 99.876 7.826 215.538 223.364Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.546 4.031.742 4.045.288 5.949 2.297.788 2.303.737Belgeli Akreditifler5.730 3.079.293 3.085.023 5.949 1.842.297 1.848.246Diğer Akreditifler7.816 952.449 960.265 0 455.491 455.491Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden8 3.826.284 3.826.292 8 3.614.326 3.614.334Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 42.440.606 10.606.960 53.047.566 34.851.451 9.484.126 44.335.577Cayılamaz Taahhütler40.552.985 10.606.960 51.159.945 33.975.230 9.484.126 43.459.356Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.667.373 4.303.969 5.971.342 1.410.008 3.672.987 5.082.995Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 346.429 346.429 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri13.726.695 0 13.726.695 11.210.043 0 11.210.043Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.973.081 0 1.973.081 1.815.134 0 1.815.134İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.837 0 1.837 1.584 0 1.584Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri22.664.957 0 22.664.957 19.225.849 0 19.225.849Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.915 0 6.915 4.592 0 4.592Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler508.127 5.956.562 6.464.689 308.020 5.811.139 6.119.159Cayılabilir Taahhütler1.887.621 0 1.887.621 876.221 0 876.221Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.887.062 0 1.887.062 875.662 0 875.662Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.b) 23.592.314 97.207.521 120.799.835 26.854.672 90.069.501 116.924.173Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler23.592.314 97.207.521 120.799.835 26.854.672 90.069.501 116.924.173Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.255.779 4.154.693 5.410.472 2.811.995 4.883.229 7.695.224Vadeli Döviz Alım İşlemleri576.828 2.118.997 2.695.825 1.281.584 2.538.092 3.819.676Vadeli Döviz Satım İşlemleri678.951 2.035.696 2.714.647 1.530.411 2.345.137 3.875.548Para ve Faiz Swap İşlemleri18.618.922 79.745.667 98.364.589 16.013.976 72.188.016 88.201.992Swap Para Alım İşlemleri4.412.464 32.008.058 36.420.522 2.134.614 26.371.445 28.506.059Swap Para Satım İşlemleri8.866.458 24.587.758 33.454.216 7.279.362 21.894.296 29.173.658Swap Faiz Alım İşlemleri2.670.000 11.574.926 14.244.926 3.300.000 11.961.138 15.261.138Swap Faiz Satım İşlemleri2.670.000 11.574.925 14.244.925 3.300.000 11.961.137 15.261.137Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.654.667 7.245.775 10.900.442 7.949.933 10.666.955 18.616.888Para Alım Opsiyonları1.620.919 3.759.328 5.380.247 3.833.002 5.435.419 9.268.421Para Satım Opsiyonları2.033.748 3.371.361 5.405.109 4.116.931 5.099.984 9.216.915Faiz Alım Opsiyonları0 57.543 57.543 0 65.776 65.776Faiz Satım Opsiyonları0 57.543 57.543 0 65.776 65.776Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri62.946 56.418 119.364 78.768 72.355 151.123Futures Para Alım İşlemleri62.946 0 62.946 6 72.350 72.356Futures Para Satım İşlemleri0 56.418 56.418 78.762 5 78.767Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 6.004.968 6.004.968 0 2.258.946 2.258.946EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER583.806.369 201.436.164 785.242.533 551.845.083 170.980.829 722.825.912EMANET KIYMETLER70.740.745 10.090.258 80.831.003 76.486.218 8.199.541 84.685.759Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler69.683.795 8.494.938 78.178.733 75.408.835 6.886.818 82.295.653Tahsile Alınan Çekler20.780 1.303.540 1.324.320 29.412 1.073.472 1.102.884Tahsile Alınan Ticari Senetler1.036.170 101.300 1.137.470 1.047.971 105.892 1.153.863Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 190.480 190.480 0 133.359 133.359Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER512.125.986 190.391.048 702.517.034 475.052.295 161.406.315 636.458.610Menkul Kıymetler2.656.257 19.306 2.675.563 3.053.832 17.164 3.070.996Teminat Senetleri336.799.053 73.984.724 410.783.777 308.386.847 65.036.537 373.423.384Emtia15.967.774 10.139.026 26.106.800 16.082.123 9.287.813 25.369.936Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul99.100.001 66.712.578 165.812.579 94.269.819 60.337.842 154.607.661Diğer Rehinli Kıymetler57.602.901 39.535.414 97.138.315 53.259.674 26.726.959 79.986.633Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER939.638 954.858 1.894.496 306.570 1.374.973 1.681.543BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI660.524.681 332.720.812 993.245.493 624.343.455 292.037.973 916.381.428Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.193.215 -1.483.126Alınan Faizler15.352.085 12.848.286Ödenen Faizler-10.587.183 -9.328.522Alınan Temettüler4.585 2.132Alınan Ücret ve Komisyonlar4.838.230 2.933.019Elde Edilen Diğer Kazançlar198.822 53.136Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.625.986 1.267.398Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.537.533 -1.363.471Ödenen Vergiler-508.644 -180.273Diğer(5.VI.c) -8.193.133 -7.714.831Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-503.230 5.574.175Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.539 -36.089Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-530 149.511Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-11.729.111 -12.031.174Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-609.816 3.219.981Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)119.875 -3.236.003Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)16.379.434 11.803.020Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.098.743 2.463.764Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.c) -569.878 3.241.165Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı689.985 4.091.049YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.314.210 -1.011.541İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.000 -303.801Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-504.971 -303.887Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller137.674 128.923Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.613.981 -1.690.894Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.673.068 796.593Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 361.525FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.912.553 -4.226.744Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit23.336.408 13.364.113Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.159.260 -17.580.977İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-264.595 -9.880Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.c) 878.440 2.194.889Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)(5.VI.c) 2.166.768 1.047.653Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.a) 11.181.031 10.133.378Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.a) 13.347.799 11.181.031Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.336.113 2.182.523DİĞER KAPSAMLI GELİRLER939.085 172.014Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-88.549 165.404Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.262 24.882Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.604 -38.531Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-53.079 176.702Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.872 2.351Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.027.634 6.610Yabancı Para Çevrim Farkları1.050.193 1.932.341Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri924.582 -443.206Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)7.926 -37.704Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-957.293 -1.988.721Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.226 543.900TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.275.198 2.354.537Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.569.921 22.663.741 34.233.662 9.828.548 18.412.341 28.240.889Nakit ve Nakit Benzerleri4.453.603 16.872.090 21.325.693 2.630.993 15.454.302 18.085.295Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.530.563 15.176.907 16.707.470 2.374.092 11.538.778 13.912.870Bankalar(5.I.a) 1.902.789 1.695.183 3.597.972 257.032 3.915.524 4.172.556Para Piyasalarından Alacaklar1.020.321 0 1.020.321 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-70 0 -70 -131 0 -131Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 2.196 485.622 487.818 81.498 421.239 502.737Devlet Borçlanma Senetleri1.649 3.050 4.699 81.498 1.767 83.265Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 153.472 153.472 0 95.845 95.845Diğer Finansal Varlıklar547 329.100 329.647 0 323.627 323.627Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.d) 6.147.636 4.585.646 10.733.282 5.838.928 1.784.320 7.623.248Devlet Borçlanma Senetleri6.069.466 4.368.825 10.438.291 5.838.150 1.516.476 7.354.626Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler78.170 0 78.170 778 0 778Diğer Finansal Varlıklar0 216.821 216.821 0 267.844 267.844Türev Finansal Varlıklar966.486 720.383 1.686.869 1.277.129 752.480 2.029.609Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 966.486 720.383 1.686.869 1.277.129 752.480 2.029.609Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)68.905.450 34.640.139 103.545.589 64.894.094 28.032.532 92.926.626Krediler(5.I.d) 72.540.303 33.260.324 105.800.627 66.952.665 25.737.005 92.689.670Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 4.037.660 2.553.542 6.591.202 3.779.643 2.295.527 6.075.170Devlet Borçlanma Senetleri4.037.660 2.553.542 6.591.202 3.779.643 2.295.527 6.075.170Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-7.672.513 -1.173.727 -8.846.240 -5.838.214 0 -5.838.214SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.997.473 11.298.506 13.295.979 1.933.705 9.468.953 11.402.658İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 9.340 0 9.340Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 9.340 0 9.340Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 1.982.571 11.298.506 13.281.077 1.921.565 9.468.953 11.390.518Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.238.673 11.298.506 12.537.179 1.124.587 9.468.953 10.593.540Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar743.898 0 743.898 796.978 0 796.978Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)993.744 266 994.010 437.903 19 437.922MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)284.468 0 284.468 230.632 0 230.632Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer284.468 0 284.468 230.632 0 230.632YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI204.524 0 204.524 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 944.376 0 944.376 956.687 0 956.687DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 1.739.574 1.235.846 2.975.420 1.626.861 1.835.674 3.462.535VARLIKLAR TOPLAMI86.639.530 69.838.498 156.478.028 79.908.430 57.749.519 137.657.949YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 51.877.216 48.421.704 100.298.920 47.681.466 36.447.314 84.128.780ALINAN KREDİLER(5.II.c) 322.346 14.044.833 14.367.179 233.809 14.979.345 15.213.154PARA PİYASALARINA BORÇLAR79.496 345.656 425.152 1.385.878 0 1.385.878İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 2.460.981 0 2.460.981 1.791.892 0 1.791.892Bonolar2.460.981 0 2.460.981 1.791.892 0 1.791.892Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER188.867 673.129 861.996 954.167 971.263 1.925.430Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 188.867 673.129 861.996 954.167 971.263 1.925.430Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 511.464 3.844 515.308 563 9.069 9.632KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.689.920 97.036 1.786.956 897.337 0 897.337Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı322.514 0 322.514 194.723 0 194.723Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.367.406 97.036 1.464.442 702.614 0 702.614CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 307.039 0 307.039 267.549 0 267.549ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 7.037.253 7.037.253 0 6.274.450 6.274.450Krediler(5.II.k) 0 7.037.253 7.037.253 0 6.274.450 6.274.450Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 3.965.649 6.731.747 10.697.396 3.919.586 6.399.611 10.319.197ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 17.707.723 12.125 17.719.848 15.575.393 -130.743 15.444.650Ödenmiş Sermaye3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri77.068 0 77.068 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri77.053 0 77.053 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler733.398 0 733.398 821.947 0 821.947Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.057.131 12.125 1.069.256 172.365 -130.743 41.622Kar Yedekleri9.942.641 0 9.942.641 7.760.118 0 7.760.118Yasal Yedekler454.932 0 454.932 345.806 0 345.806Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler9.487.709 0 9.487.709 7.414.312 0 7.414.312Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.581.385 0 2.581.385 3.427.795 0 3.427.795Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı1.336.113 0 1.336.113 2.182.523 0 2.182.523Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI79.110.701 77.367.327 156.478.028 72.707.640 64.950.309 137.657.949Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 16.868.322 14.656.940Kredilerden Alınan Faizler14.641.520 12.437.126Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler145.307 193.978Bankalardan Alınan Faizler208.440 166.144Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler79.547 8.905Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.524.018 1.728.209Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar15.266 23.973Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar988.512 839.252İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler520.240 864.984Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri269.490 122.578FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -10.415.043 -9.659.218Mevduata Verilen Faizler-8.255.300 -7.895.319Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.289.985 -962.778Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-101.207 -385.346İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-603.212 -358.211Kiralama Faiz Giderleri-140.300 0Diğer Faiz Giderleri-25.039 -57.564NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.453.279 4.997.722NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.595.876 2.095.360Alınan Ücret ve Komisyonlar4.838.230 3.004.590Gayri Nakdi Kredilerden432.230 291.565Diğer(5.IV.l) 4.406.000 2.713.025Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.242.354 -909.230Gayri Nakdi Kredilere-1.538 -897Diğer(5.IV.l) -1.240.816 -908.333TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.c) 4.585 2.132TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.d) -304.052 -376.768Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.662 -825Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)75.666 2.576.747Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-454.380 -2.952.690DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.e) 210.473 124.494FAALİYET BRÜT KÂRI9.960.161 6.842.940BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.f) -5.449.503 -2.586.403DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.f) -158.752 -229.840PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.g) -1.610.208 -1.350.180DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.g) -2.053.138 -1.824.843NET FAALİYET KARI (ZARARI)688.560 851.674BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)788.801 1.439.804NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.h) 1.477.361 2.291.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.i) -141.248 -108.955Cari Vergi Karşılığı-86.017 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.278.971 -3.955.279Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.223.740 3.846.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.j) 1.336.113 2.182.523DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.k) 1.336.113 2.182.523Grubun Karı (Zararı)1.336.113 2.182.523Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,40000000 0,66000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820586BIST