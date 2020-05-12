***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.540 273 0 1.813 471.466 -130.666 -335.768 5.032 0 0 492.254 499.099 0 499.099Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 71.336 -45.286 797.710 823.760 4.176.494 -935.908 -3.193.932 46.654 9.942.641 1.245.272 492.254 15.943.749 0 15.943.749Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 3.649 0 -363.931 -360.282 1.127.939 -566.959 -707.656 -146.676 0 0 620.996 114.038 0 114.038Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 81.986 -89.570 380.700 373.116 5.883.160 -654.254 -4.306.326 922.580 11.278.754 1.245.272 620.996 20.213.886 0 20.213.886Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER80.112.017 151.867.353 231.979.370 76.718.312 131.284.648 208.002.960GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 11.036.755 25.544.787 36.581.542 10.685.392 23.470.167 34.155.559Teminat Mektupları11.012.951 16.671.232 27.684.183 10.663.838 15.520.265 26.184.103Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 112.280 191.301 79.021 105.025 184.046Diğer Teminat Mektupları10.933.930 16.558.952 27.492.882 10.584.817 15.415.240 26.000.057Banka Kredileri12.294 95.825 108.119 8.000 91.876 99.876İthalat Kabul Kredileri12.294 95.825 108.119 8.000 91.876 99.876Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler11.502 4.506.150 4.517.652 13.546 4.031.742 4.045.288Belgeli Akreditifler4.530 3.418.624 3.423.154 5.730 3.079.293 3.085.023Diğer Akreditifler6.972 1.087.526 1.094.498 7.816 952.449 960.265Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden8 4.271.580 4.271.588 8 3.826.284 3.826.292Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 44.972.546 13.198.026 58.170.572 42.440.606 10.606.960 53.047.566Cayılamaz Taahhütler43.278.687 13.198.026 56.476.713 40.552.985 10.606.960 51.159.945Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri720.156 6.621.625 7.341.781 1.667.373 4.303.969 5.971.342Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 346.429 346.429İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.670.979 0 14.670.979 13.726.695 0 13.726.695Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.114.764 0 2.114.764 1.973.081 0 1.973.081İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.883 0 1.883 1.837 0 1.837Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri25.223.981 0 25.223.981 22.664.957 0 22.664.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.458 0 6.458 6.915 0 6.915Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler536.466 6.576.401 7.112.867 508.127 5.956.562 6.464.689Cayılabilir Taahhütler1.693.859 0 1.693.859 1.887.621 0 1.887.621Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.693.300 0 1.693.300 1.887.062 0 1.887.062Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR24.102.716 113.124.540 137.227.256 23.592.314 97.207.521 120.799.835Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler24.102.716 113.124.540 137.227.256 23.592.314 97.207.521 120.799.835Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.175.512 6.674.050 7.849.562 1.255.779 4.154.693 5.410.472Vadeli Döviz Alım İşlemleri527.070 3.370.452 3.897.522 576.828 2.118.997 2.695.825Vadeli Döviz Satım İşlemleri648.442 3.303.598 3.952.040 678.951 2.035.696 2.714.647Para ve Faiz Swap İşlemleri17.473.434 92.151.366 109.624.800 18.618.922 79.745.667 98.364.589Swap Para Alım İşlemleri1.820.746 35.988.193 37.808.939 4.412.464 32.008.058 36.420.522Swap Para Satım İşlemleri7.922.688 27.676.765 35.599.453 8.866.458 24.587.758 33.454.216Swap Faiz Alım İşlemleri3.865.000 14.243.204 18.108.204 2.670.000 11.574.926 14.244.926Swap Faiz Satım İşlemleri3.865.000 14.243.204 18.108.204 2.670.000 11.574.925 14.244.925Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.314.820 10.708.898 16.023.718 3.654.667 7.245.775 10.900.442Para Alım Opsiyonları2.894.105 4.868.397 7.762.502 1.620.919 3.759.328 5.380.247Para Satım Opsiyonları2.120.715 5.731.399 7.852.114 2.033.748 3.371.361 5.405.109Faiz Alım Opsiyonları0 54.551 54.551 0 57.543 57.543Faiz Satım Opsiyonları300.000 54.551 354.551 0 57.543 57.543Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri138.950 138.323 277.273 62.946 56.418 119.364Futures Para Alım İşlemleri93.918 44.246 138.164 62.946 0 62.946Futures Para Satım İşlemleri45.032 94.077 139.109 0 56.418 56.418Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.451.903 3.451.903 0 6.004.968 6.004.968EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER574.240.639 223.984.162 798.224.801 583.806.369 201.436.164 785.242.533EMANET KIYMETLER47.752.847 13.766.314 61.519.161 70.740.745 10.090.258 80.831.003Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler46.724.600 11.902.712 58.627.312 69.683.795 8.494.938 78.178.733Tahsile Alınan Çekler24.103 1.501.739 1.525.842 20.780 1.303.540 1.324.320Tahsile Alınan Ticari Senetler1.004.144 122.941 1.127.085 1.036.170 101.300 1.137.470Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 238.922 238.922 0 190.480 190.480Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER525.556.998 209.210.452 734.767.450 512.125.986 190.391.048 702.517.034Menkul Kıymetler2.831.295 21.352 2.852.647 2.656.257 19.306 2.675.563Teminat Senetleri347.412.338 82.615.121 430.027.459 336.799.053 73.984.724 410.783.777Emtia16.371.923 11.638.643 28.010.566 15.967.774 10.139.026 26.106.800Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul100.375.663 71.570.211 171.945.874 99.100.001 66.712.578 165.812.579Diğer Rehinli Kıymetler58.565.779 43.365.125 101.930.904 57.602.901 39.535.414 97.138.315Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER930.794 1.007.396 1.938.190 939.638 954.858 1.894.496BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI654.352.656 375.851.515 1.030.204.171 660.524.681 332.720.812 993.245.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.388.832 -1.614.845Alınan Faizler3.086.039 3.202.968Ödenen Faizler-1.661.093 -2.812.450Alınan Temettüler245 2.762Alınan Ücret ve Komisyonlar1.193.888 1.026.783Elde Edilen Diğer Kazançlar6.697 55.804Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar586.861 409.626Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-391.370 -313.393Ödenen Vergiler-71.157 -51.605Diğer-4.138.942 -3.135.340Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.880.070 2.958.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-187.184 -118.254Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-875 -15.497Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-7.884.473 -4.335.559Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.491.482 408.545Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-585.003 1.465.406Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)6.790.642 2.870.364Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.519.590 1.172.392Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.997.895 1.511.583Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.268.902 1.344.135YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-448.704 -1.323.177İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-645.888 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-125.422 -35.080Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller111.675 12.219Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.696.413 -1.936.475Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.843.937 636.159Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer63.407 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.640.013 403.625Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.185.089 3.344.356Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.480.461 -2.939.539İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-64.615 -1.192Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi695.436 505.150Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.382.157 929.733Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.347.799 11.181.031Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.965.642 12.110.764Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)620.996 492.254DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-506.958 6.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-360.282 1.813Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.488 1.780Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 164Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-363.931 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-839 -131Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-146.676 5.032Yabancı Para Çevrim Farkları1.127.939 471.466Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-737.582 -166.286Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-2.994 -2.947Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-904.257 -427.525Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler370.218 130.324TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)114.038 499.099Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.357.588 24.974.154 34.331.742 11.569.921 22.663.741 34.233.662Nakit ve Nakit Benzerleri2.780.263 17.900.516 20.680.779 4.453.603 16.872.090 21.325.693Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 2.773.962 16.428.177 19.202.139 1.530.563 15.176.907 16.707.470Bankalar(5.I.a) 6.308 1.472.339 1.478.647 1.902.789 1.695.183 3.597.972Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.020.321 0 1.020.321Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-7 0 -7 -70 0 -70Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 9.913 664.957 674.870 2.196 485.622 487.818Devlet Borçlanma Senetleri9.283 53.220 62.503 1.649 3.050 4.699Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 148.267 148.267 0 153.472 153.472Diğer Finansal Varlıklar630 463.470 464.100 547 329.100 329.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 5.493.339 4.872.658 10.365.997 6.147.636 4.585.646 10.733.282Devlet Borçlanma Senetleri5.415.169 4.567.574 9.982.743 6.069.466 4.368.825 10.438.291Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler78.170 0 78.170 78.170 0 78.170Diğer Finansal Varlıklar0 305.084 305.084 0 216.821 216.821Türev Finansal Varlıklar1.074.073 1.536.023 2.610.096 966.486 720.383 1.686.869Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.074.073 1.536.023 2.610.096 966.486 720.383 1.686.869Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)71.890.039 40.321.592 112.211.631 68.905.450 34.640.139 103.545.589Krediler(5.I.d) 77.110.311 39.190.325 116.300.636 72.540.303 33.260.324 105.800.627Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 4.025.834 2.773.474 6.799.308 4.037.660 2.553.542 6.591.202Devlet Borçlanma Senetleri4.025.834 2.773.474 6.799.308 4.037.660 2.553.542 6.591.202Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.246.106 -1.642.207 -10.888.313 -7.672.513 -1.173.727 -8.846.240SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.447.207 12.371.590 14.818.797 1.997.473 11.298.506 13.295.979İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.g) 2.432.305 12.371.590 14.803.895 1.982.571 11.298.506 13.281.077Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.688.407 12.371.590 14.059.997 1.238.673 11.298.506 12.537.179Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar743.898 0 743.898 743.898 0 743.898Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)995.582 229 995.811 993.744 266 994.010MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)295.237 0 295.237 284.468 0 284.468Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer295.237 0 295.237 284.468 0 284.468YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI201.125 0 201.125 204.524 0 204.524ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.106.865 0 1.106.865 944.376 0 944.376DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 2.446.376 1.641.268 4.087.644 1.739.574 1.235.846 2.975.420VARLIKLAR TOPLAMI88.740.019 79.308.833 168.048.852 86.639.530 69.838.498 156.478.028YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 50.869.834 55.584.445 106.454.279 51.877.216 48.421.704 100.298.920ALINAN KREDİLER(5.II.c) 394.657 16.051.314 16.445.971 322.346 14.044.833 14.367.179PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.470.192 329.405 1.799.597 79.496 345.656 425.152İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 2.717.544 0 2.717.544 2.460.981 0 2.460.981Bonolar2.717.544 0 2.717.544 2.460.981 0 2.460.981Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER328.917 925.640 1.254.557 188.867 673.129 861.996Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 328.917 925.640 1.254.557 188.867 673.129 861.996Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 539.804 4.626 544.430 511.464 3.844 515.308KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.843.244 73.441 1.916.685 1.689.920 97.036 1.786.956Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı376.136 0 376.136 322.514 0 322.514Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.467.108 73.441 1.540.549 1.367.406 97.036 1.464.442CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 203.021 0 203.021 307.039 0 307.039ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 5.139.909 5.139.909 0 7.037.253 7.037.253Krediler0 5.139.909 5.139.909 0 7.037.253 7.037.253Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 3.882.698 7.476.275 11.358.973 3.965.649 6.731.747 10.697.396ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 20.604.819 -390.933 20.213.886 17.707.723 12.125 17.719.848Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri77.068 0 77.068 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri77.053 0 77.053 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler373.116 0 373.116 733.398 0 733.398Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.313.513 -390.933 922.580 1.057.131 12.125 1.069.256Kar Yedekleri11.278.754 0 11.278.754 9.942.641 0 9.942.641Yasal Yedekler521.738 0 521.738 454.932 0 454.932Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.757.016 0 10.757.016 9.487.709 0 9.487.709Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.866.268 0 1.866.268 2.581.385 0 2.581.385Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı620.996 0 620.996 1.336.113 0 1.336.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI82.854.730 85.194.122 168.048.852 79.110.701 77.367.327 156.478.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 3.807.891 4.029.472Kredilerden Alınan Faizler3.341.077 3.521.434Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 48.514Bankalardan Alınan Faizler26.039 34.382Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.973 3.033Menkul Değerlerden Alınan Faizler373.444 365.206Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.837 4.522Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar232.432 221.882İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler137.175 138.802Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri63.358 56.903FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -1.637.494 -2.854.083Mevduata Verilen Faizler-1.167.830 -2.337.422Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-314.732 -331.655Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-16.784 -36.759İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-71.328 -107.669Kiralama Faiz Giderleri-32.949 -32.003Diğer Faiz Giderleri-33.871 -8.575NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.170.397 1.175.389NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ916.586 821.761Alınan Ücret ve Komisyonlar1.193.888 1.026.783Gayri Nakdi Kredilerden108.380 100.747Diğer1.085.508 926.036Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-277.302 -205.022Gayri Nakdi Kredilere-312 -357Diğer-276.990 -204.665TEMETTÜ GELİRLERİ245 2.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 406.650 168.692Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6.678 -8.620Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)955.685 865.519Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-555.713 -688.207DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 61.424 46.411FAALİYET BRÜT KÂRI3.555.302 2.215.015BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -1.905.632 -1.020.254DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-130.272 -68PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -444.993 -377.109DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -582.343 -489.036NET FAALİYET KARI (ZARARI)492.062 328.548BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)269.097 216.245NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 761.159 544.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -140.163 -52.539Cari Vergi Karşılığı-3.399 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-568.424 -547.898Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi431.660 495.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)620.996 492.254DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 620.996 492.254Grubun Karı (Zararı)620.996 492.254Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,13000000 0,15000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844560BIST