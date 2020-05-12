***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.524 57 0 1.581 475.322 -130.666 -335.768 8.888 0 0 516.684 527.153 67 527.220Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 84.717 -45.513 778.053 817.257 4.592.906 -935.907 -3.657.681 -682 7.294.331 4.006.761 516.684 16.018.027 14.463 16.032.490Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 3.647 0 -352.764 -349.117 1.124.330 -566.959 -707.276 -149.905 0 0 615.997 116.975 2.711 119.686Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 95.387 -89.801 372.210 377.796 6.285.789 -654.254 -4.769.694 861.841 8.630.444 3.973.361 615.997 20.223.115 25.483 20.248.598Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER78.170.964 171.183.595 249.354.559 75.031.858 146.069.232 221.101.090GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 10.960.435 25.921.360 36.881.795 10.606.904 23.866.157 34.473.061Teminat Mektupları10.936.639 16.925.726 27.862.365 10.585.358 15.812.386 26.397.744Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 112.280 191.301 79.021 105.025 184.046Diğer Teminat Mektupları10.857.618 16.813.446 27.671.064 10.506.337 15.707.361 26.213.698Banka Kredileri12.294 95.825 108.119 8.000 91.876 99.876İthalat Kabul Kredileri12.294 95.825 108.119 8.000 91.876 99.876Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler11.502 4.628.229 4.639.731 13.546 4.135.611 4.149.157Belgeli Akreditifler4.530 3.411.489 3.416.019 5.730 3.077.979 3.083.709Diğer Akreditifler6.972 1.216.740 1.223.712 7.816 1.057.632 1.065.448Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 4.271.580 4.271.580 0 3.826.284 3.826.284Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 44.975.411 13.031.875 58.007.286 42.447.877 10.942.665 53.390.542Cayılamaz Taahhütler43.281.552 12.954.317 56.235.869 40.560.256 10.848.227 51.408.483Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri723.057 7.038.298 7.761.355 1.674.676 5.189.236 6.863.912Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 346.429 346.429İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri14.670.979 0 14.670.979 13.726.695 0 13.726.695Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.114.728 0 2.114.728 1.973.049 0 1.973.049İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.883 0 1.883 1.837 0 1.837Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri25.223.981 0 25.223.981 22.664.957 0 22.664.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.458 0 6.458 6.915 0 6.915Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler536.466 5.916.019 6.452.485 508.127 5.312.562 5.820.689Cayılabilir Taahhütler1.693.859 77.558 1.771.417 1.887.621 94.438 1.982.059Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.693.300 77.558 1.770.858 1.887.062 94.438 1.981.500Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR22.235.118 132.230.360 154.465.478 21.977.077 111.260.410 133.237.487Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler22.235.118 132.230.360 154.465.478 21.977.077 111.260.410 133.237.487Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.175.512 6.674.050 7.849.562 1.255.779 4.154.693 5.410.472Vadeli Döviz Alım İşlemleri527.070 3.370.452 3.897.522 576.828 2.118.997 2.695.825Vadeli Döviz Satım İşlemleri648.442 3.303.598 3.952.040 678.951 2.035.696 2.714.647Para ve Faiz Swap İşlemleri15.605.836 111.210.558 126.816.394 17.003.685 93.778.024 110.781.709Swap Para Alım İşlemleri1.836.750 46.886.431 48.723.181 4.390.246 40.474.216 44.864.462Swap Para Satım İşlemleri6.039.086 40.892.881 46.931.967 7.273.439 34.741.890 42.015.329Swap Faiz Alım İşlemleri3.865.000 11.715.623 15.580.623 2.670.000 9.280.959 11.950.959Swap Faiz Satım İşlemleri3.865.000 11.715.623 15.580.623 2.670.000 9.280.959 11.950.959Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.314.820 10.755.526 16.070.346 3.654.667 7.266.307 10.920.974Para Alım Opsiyonları2.894.105 4.891.711 7.785.816 1.620.919 3.769.594 5.390.513Para Satım Opsiyonları2.120.715 5.754.713 7.875.428 2.033.748 3.381.627 5.415.375Faiz Alım Opsiyonları0 54.551 54.551 0 57.543 57.543Faiz Satım Opsiyonları300.000 54.551 354.551 0 57.543 57.543Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri138.950 138.323 277.273 62.946 56.418 119.364Futures Para Alım İşlemleri93.918 44.246 138.164 62.946 0 62.946Futures Para Satım İşlemleri45.032 94.077 139.109 0 56.418 56.418Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.451.903 3.451.903 0 6.004.968 6.004.968EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER585.888.773 263.947.056 849.835.829 593.890.750 240.125.578 834.016.328EMANET KIYMETLER52.312.427 14.843.065 67.155.492 74.555.931 11.018.883 85.574.814Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları139.814 0 139.814 139.814 0 139.814Emanete Alınan Menkul Değerler49.385.269 11.902.712 61.287.981 71.741.449 8.494.938 80.236.387Tahsile Alınan Çekler1.605.023 2.321.272 3.926.295 1.488.707 1.996.891 3.485.598Tahsile Alınan Ticari Senetler1.181.073 378.830 1.559.903 1.184.713 335.302 1.520.015Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.248 240.251 241.499 1.248 191.752 193.000Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER532.645.552 248.096.595 780.742.147 518.395.181 228.151.837 746.547.018Menkul Kıymetler2.893.732 68.299 2.962.031 2.718.694 62.184 2.780.878Teminat Senetleri347.412.338 82.615.121 430.027.459 336.799.053 73.984.724 410.783.777Emtia16.371.923 11.638.643 28.010.566 15.967.774 10.139.026 26.106.800Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul101.188.568 76.314.049 177.502.617 99.845.858 71.451.449 171.297.307Diğer Rehinli Kıymetler64.778.991 77.460.483 142.239.474 63.063.802 72.514.454 135.578.256Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER930.794 1.007.396 1.938.190 939.638 954.858 1.894.496BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI664.059.737 435.130.651 1.099.190.388 668.922.608 386.194.810 1.055.117.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.479.725 -351.859Alınan Faizler3.703.076 4.550.577Ödenen Faizler-1.830.667 -3.110.575Alınan Temettüler245 2.762Alınan Ücret ve Komisyonlar1.264.804 1.059.924Elde Edilen Diğer Kazançlar101.544 95.133Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar653.755 431.244Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-469.211 -377.365Ödenen Vergiler-97.483 -96.839Diğer-4.805.788 -2.906.720Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-11.093.806 3.619.365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-185.010 -110.064Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.323.922 -1.560.156Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-8.054.111 -1.813.078Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.654.028 -238.264Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.218.696 28.266Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.258.283 5.052.668Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-762.149 863.508Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.845.827 1.396.485Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-12.573.531 3.267.506YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.206.067 -3.514.726İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-132.645 -81.710Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller121.558 31.038Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4.373.741 -4.123.079Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.115.354 659.025Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer63.407 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.244.610 571.223Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit8.286.234 4.372.356Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.963.907 -3.801.133İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-77.717 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.680.875 1.295.428Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-8.854.113 1.619.431Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar35.787.794 27.458.248Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.933.681 29.077.679Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)618.708 516.751DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-499.022 10.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-349.117 1.581Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.878 2.042Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 57Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-352.764 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.231 -518Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-149.905 8.888Yabancı Para Çevrim Farkları1.124.330 475.321Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-737.582 -166.286Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-2.994 -2.947Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-903.767 -427.525Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler370.108 130.325TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.686 527.220Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.544.695 47.873.119 57.417.814 11.849.972 48.127.729 59.977.701Nakit ve Nakit Benzerleri2.931.803 36.012.347 38.944.150 4.695.803 38.938.309 43.634.112Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 2.774.029 30.669.392 33.443.421 1.530.609 34.141.244 35.671.853Bankalar(5.I.a)