***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.752 57 0 2.809 858.017 173.292 -614.226 417.083 0 0 805.297 1.225.189 48 1.225.237Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 85.945 -45.513 778.053 818.485 4.975.601 -631.949 -3.936.139 407.513 7.294.331 4.006.761 805.297 16.716.063 14.444 16.730.507Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.681 0 -351.793 -345.112 1.940.479 -25.243 -1.301.757 613.479 0 0 1.059.140 1.327.507 6.316 1.333.823Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 98.421 -89.801 373.181 381.801 7.101.938 -112.538 -5.364.175 1.625.225 8.630.444 3.973.361 1.059.140 21.433.647 29.088 21.462.735Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER79.271.715 175.611.307 254.883.022 75.031.858 146.069.232 221.101.090GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 11.656.132 28.255.455 39.911.587 10.606.904 23.866.157 34.473.061Teminat Mektupları11.529.608 18.602.539 30.132.147 10.585.358 15.812.386 26.397.744Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 117.173 196.194 79.021 105.025 184.046Diğer Teminat Mektupları11.450.587 18.485.366 29.935.953 10.506.337 15.707.361 26.213.698Banka Kredileri12.450 85.772 98.222 8.000 91.876 99.876İthalat Kabul Kredileri12.450 85.772 98.222 8.000 91.876 99.876Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler3.171 4.967.245 4.970.416 13.546 4.135.611 4.149.157Belgeli Akreditifler0 3.921.651 3.921.651 5.730 3.077.979 3.083.709Diğer Akreditifler3.171 1.045.594 1.048.765 7.816 1.057.632 1.065.448Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden110.903 4.599.899 4.710.802 0 3.826.284 3.826.284Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 47.307.249 11.066.731 58.373.980 42.447.877 10.942.665 53.390.542Cayılamaz Taahhütler46.102.720 10.977.982 57.080.702 40.560.256 10.848.227 51.408.483Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri667.200 2.655.384 3.322.584 1.674.676 5.189.236 6.863.912Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 2.531.760 2.531.760 0 346.429 346.429İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri15.869.178 0 15.869.178 13.726.695 0 13.726.695Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.047.572 0 2.047.572 1.973.049 0 1.973.049İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.930 0 1.930 1.837 0 1.837Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri26.936.152 0 26.936.152 22.664.957 0 22.664.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.244 0 7.244 6.915 0 6.915Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler569.444 5.790.838 6.360.282 508.127 5.312.562 5.820.689Cayılabilir Taahhütler1.204.529 88.749 1.293.278 1.887.621 94.438 1.982.059Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.203.970 88.749 1.292.719 1.887.062 94.438 1.981.500Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR20.308.334 136.289.121 156.597.455 21.977.077 111.260.410 133.237.487Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler20.308.334 136.289.121 156.597.455 21.977.077 111.260.410 133.237.487Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.583.326 10.346.504 11.929.830 1.255.779 4.154.693 5.410.472Vadeli Döviz Alım İşlemleri956.801 5.009.766 5.966.567 576.828 2.118.997 2.695.825Vadeli Döviz Satım İşlemleri626.525 5.336.738 5.963.263 678.951 2.035.696 2.714.647Para ve Faiz Swap İşlemleri14.614.415 110.944.915 125.559.330 17.003.685 93.778.024 110.781.709Swap Para Alım İşlemleri907.638 45.462.901 46.370.539 4.390.246 40.474.216 44.864.462Swap Para Satım İşlemleri7.096.777 39.288.647 46.385.424 7.273.439 34.741.890 42.015.329Swap Faiz Alım İşlemleri3.305.000 13.096.684 16.401.684 2.670.000 9.280.959 11.950.959Swap Faiz Satım İşlemleri3.305.000 13.096.683 16.401.683 2.670.000 9.280.959 11.950.959Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.949.233 11.617.429 15.566.662 3.654.667 7.266.307 10.920.974Para Alım Opsiyonları2.368.115 4.783.508 7.151.623 1.620.919 3.769.594 5.390.513Para Satım Opsiyonları1.281.118 6.012.119 7.293.237 2.033.748 3.381.627 5.415.375Faiz Alım Opsiyonları0 410.901 410.901 0 57.543 57.543Faiz Satım Opsiyonları300.000 410.901 710.901 0 57.543 57.543Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri161.360 164.894 326.254 62.946 56.418 119.364Futures Para Alım İşlemleri93.918 66.899 160.817 62.946 0 62.946Futures Para Satım İşlemleri67.442 97.995 165.437 0 56.418 56.418Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.215.379 3.215.379 0 6.004.968 6.004.968EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER622.222.546 286.038.741 908.261.287 593.890.750 240.125.578 834.016.328EMANET KIYMETLER58.577.034 16.790.785 75.367.819 74.555.931 11.018.883 85.574.814Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları139.814 0 139.814 139.814 0 139.814Emanete Alınan Menkul Değerler55.919.809 13.808.209 69.728.018 71.741.449 8.494.938 80.236.387Tahsile Alınan Çekler1.471.153 2.316.268 3.787.421 1.488.707 1.996.891 3.485.598Tahsile Alınan Ticari Senetler1.045.010 389.293 1.434.303 1.184.713 335.302 1.520.015Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.248 277.015 278.263 1.248 191.752 193.000Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER562.611.528 268.168.608 830.780.136 518.395.181 228.151.837 746.547.018Menkul Kıymetler2.782.123 69.621 2.851.744 2.718.694 62.184 2.780.878Teminat Senetleri367.426.480 89.656.297 457.082.777 336.799.053 73.984.724 410.783.777Emtia17.903.883 12.011.473 29.915.356 15.967.774 10.139.026 26.106.800Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul102.380.144 82.526.932 184.907.076 99.845.858 71.451.449 171.297.307Diğer Rehinli Kıymetler72.118.898 83.904.285 156.023.183 63.063.802 72.514.454 135.578.256Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.033.984 1.079.348 2.113.332 939.638 954.858 1.894.496BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI701.494.261 461.650.048 1.163.144.309 668.922.608 386.194.810 1.055.117.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.001.598 499.879Alınan Faizler8.040.342 9.251.184Ödenen Faizler-3.573.544 -6.158.972Alınan Temettüler1.489 4.477Alınan Ücret ve Komisyonlar2.052.509 2.230.347Elde Edilen Diğer Kazançlar192.204 189.304Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.011.637 859.603Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.149.917 -812.922Ödenen Vergiler-206.828 -218.125Diğer-7.369.490 -4.845.017Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.342.545 5.464.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-175.105 -82.872Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.155.720 -920.783Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.321.540 506.506Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.360.461 -519.141Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)12.851 -585.054Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)6.394.970 4.364.695Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.096.598 3.308.917Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.165.862 -607.621Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.344.143 5.964.526YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.359.439 -4.495.018İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.013.576 -181.577Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller169.798 66.844Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.098.958 -5.610.002Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.394.111 1.229.717Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer189.186 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.500.622 -1.022.006Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit15.614.307 9.876.442Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.960.060 -10.898.448İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-153.625 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.063.419 1.984.648Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.139.541 2.432.150Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar35.787.794 27.458.248Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar33.648.253 29.890.398Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.065.456 805.345DİĞER KAPSAMLI GELİRLER268.367 419.893Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-345.112 2.810Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.934 3.690Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 57Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-351.793 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.253 -937Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar613.479 417.083Yabancı Para Çevrim Farkları1.940.479 858.016Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-34.448 225.759Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-7.032 -2.679Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.661.888 -784.790Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler376.368 120.777TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.333.823 1.225.238Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.759.760 58.989.449 70.749.209 11.849.972 48.127.729 59.977.701Nakit ve Nakit Benzerleri2.816.489 45.838.394 48.654.883 4.695.803 38.938.309 43.634.112Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.955.493 37.542.190 39.497.683 1.530.609 34.141.244 35.671.853Bankalar(5.I.a) 854.147 8.298.620 9.152.767 1.903.476 4.801.906 6.705.382Para Piyasalarından Alacaklar6.920 0 6.920 1.261.789 0 1.261.789Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-71 -2.416 -2.487 -71 -4.841 -4.912Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 160.345 597.781 758.126 20.633 485.623 506.256Devlet Borçlanma Senetleri78.412 9.753 88.165 18.389 3.051 21.440Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler48.630 180.189 228.819 44 153.472 153.516Diğer Finansal Varlıklar33.303 407.839 441.142 2.200 329.100 331.300Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 8.058.483 11.496.771 19.555.254 6.147.636 8.026.934 14.174.570Devlet Borçlanma Senetleri7.980.379 10.905.809 18.886.188 6.069.466 7.242.150 13.311.616Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler78.104 262 78.366 78.170 227 78.397Diğer Finansal Varlıklar0 590.700 590.700 0 784.557 784.557Türev Finansal Varlıklar724.443 1.056.503 1.780.946 985.900 676.863 1.662.763Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 724.443 1.056.503 1.780.946 985.900 676.863 1.662.763Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)79.189.970 88.425.578 167.615.548 69.796.431 79.761.375 149.557.806Krediler(5.I.d) 83.991.497 85.852.191 169.843.688 72.255.743 76.632.862 148.888.605Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 562.504 2.366.210 2.928.714 513.049 2.197.532 2.710.581Faktoring Alacakları1.168.201 210.131 1.378.332 1.388.379 186.547 1.574.926İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 3.885.914 3.017.005 6.902.919 4.037.660 2.735.394 6.773.054Devlet Borçlanma Senetleri3.885.914 3.017.005 6.902.919 4.037.660 2.735.394 6.773.054Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.418.146 -3.019.959 -13.438.105 -8.398.400 -1.990.960 -10.389.360SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI761.971 269 762.240 761.971 233 762.204İştirakler (Net)(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler13.596 0 13.596 13.596 0 13.596Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 745.575 269 745.844 745.575 233 745.808Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar745.575 269 745.844 745.575 233 745.808Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.352.034 312.253 1.664.287 1.364.090 288.076 1.652.166MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)336.283 46.365 382.648 301.199 38.779 339.978Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer336.283 46.365 382.648 301.199 38.779 339.978YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 218.680 0 218.680 218.680 0 218.680CARİ VERGİ VARLIĞI128 76.670 76.798 260.787 57.865 318.652ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.475.846 14.460 1.490.306 1.037.985 7.360 1.045.345DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 4.280.025 1.626.249 5.906.274 2.386.842 1.054.699 3.441.541VARLIKLAR TOPLAMI99.374.697 149.491.293 248.865.990 87.977.957 129.336.116 217.314.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 55.229.140 113.455.142 168.684.282 51.860.131 106.349.053 158.209.184ALINAN KREDİLER(5.II.c) 1.545.050 22.369.943 23.914.993 941.524 14.245.904 15.187.428PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.162.230 4.380.027 7.542.257 113.392 345.656 459.048İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 4.892.946 284.913 5.177.859 3.935.477 279.296 4.214.773Bonolar4.422.541 50.327 4.472.868 3.626.080 0 3.626.080Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller470.405 234.586 704.991 309.397 279.296 588.693FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER304.501 1.129.524 1.434.025 188.257 692.618 880.875Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 304.501 1.129.524 1.434.025 188.257 692.618 880.875Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 585.168 70.073 655.241 547.355 71.247 618.602KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.892.922 116.011 2.008.933 1.734.174 123.552 1.857.726Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı279.424 25.486 304.910 337.981 21.938 359.919Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.613.498 90.525 1.704.023 1.396.193 101.614 1.497.807CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 563.930 7.663 571.593 331.211 3.857 335.068ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 7.004 157.285 164.289 3.172 78.927 82.099SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 5.372.078 5.372.078 0 7.037.253 7.037.253Krediler0 5.372.078 5.372.078 0 7.037.253 7.037.253Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 4.808.320 7.069.385 11.877.705 4.071.344 6.611.761 10.683.105ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 11.512.044 9.950.691 21.462.735 8.230.177 9.518.735 17.748.912Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri67.576 0 67.576 67.576 0 67.576Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri67.561 0 67.561 67.561 0 67.561Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler327.342 54.459 381.801 679.604 47.309 726.913Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-5.438.830 7.064.055 1.625.225 -4.166.463 5.178.209 1.011.746Kar Yedekleri8.614.252 16.192 8.630.444 7.278.139 16.192 7.294.331Yasal Yedekler522.743 5.019 527.762 455.936 5.019 460.955Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler8.091.509 11.173 8.102.682 6.822.203 11.173 6.833.376Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.216.516 2.815.985 5.032.501 1.032.449 4.277.025 5.309.474Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.373.733 2.599.628 3.973.361 568.878 3.437.883 4.006.761Dönem Net Kâr veya Zararı842.783 216.357 1.059.140 463.571 839.142 1.302.713Azınlık Payları29.088 0 29.088 22.772 0 22.772YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI84.503.255 164.362.735 248.865.990 71.956.214 145.357.859 217.314.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 8.966.437 9.990.658 4.442.045 5.117.263Kredilerden Alınan Faizler7.800.946 8.751.411 3.846.518 4.477.556Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 101.400 0 52.886Bankalardan Alınan Faizler82.607 104.146 52.145 64.207Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler24.134 7.714 15.617 3.739Menkul Değerlerden Alınan Faizler821.720 772.316 412.236 396.189Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.627 11.087 4.367 6.544Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar537.074 472.780 268.468 240.539İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler277.019 288.449 139.401 149.106Finansal Kiralama Faiz Gelirleri123.351 129.286 65.805 62.244Diğer Faiz Gelirleri113.679 124.385 49.724 60.442FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -3.691.679 -6.346.126 -1.808.754 -3.158.727Mevduata Verilen Faizler-2.528.708 -4.901.184 -1.206.676 -2.397.265Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-752.391 -839.985 -378.849 -421.958Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-78.396 -77.903 -59.425 -41.189İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-218.160 -440.840 -119.510 -255.315Kiralama Faiz Giderleri-70.660 -69.584 -34.801 -35.415Diğer Faiz Giderleri-43.364 -16.630 -9.493 -7.585NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.274.758 3.644.532 2.633.291 1.958.536NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.619.737 1.696.462 637.254 846.633Alınan Ücret ve Komisyonlar2.052.509 2.230.347 787.705 1.170.423Gayri Nakdi Kredilerden229.331 219.497 115.890 113.516Diğer1.823.178 2.010.850 671.815 1.056.907Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-432.772 -533.885 -150.451 -323.790Gayri Nakdi Kredilere-3.011 -4.595 -1.405 -2.572Diğer-429.761 -529.290 -149.046 -321.218TEMETTÜ GELİRLERİ1.489 4.477 1.244 1.715TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 549.375 -193.223 187.392 -323.826Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)99.634 13.947 68.399 20.719Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)420.182 171.228 -343.734 -603.057Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)29.559 -378.398 462.727 258.512DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 184.917 229.846 67.455 121.487FAALİYET BRÜT KÂRI7.630.276 5.382.094 3.526.636 2.604.545BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -3.564.601 -2.257.277 -1.615.475 -1.144.464DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-239.276 -64.243 -120.303 -64.384PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.105.953 -933.039 -572.626 -488.586DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.261.239 -1.126.197 -608.332 -548.402NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.459.207 1.001.338 609.900 358.709BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 1.459.207 1.001.338 609.900 358.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -393.751 -195.993 -163.152 -70.115Cari Vergi Karşılığı-395.045 -179.707 -324.943 -75.943Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-976.457 -1.159.853 -304.945 -539.703Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi977.751 1.143.567 466.736 545.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.065.456 805.345 446.748 288.594DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 1.065.456 805.345 446.748 288.594Grubun Karı (Zararı)1.059.140 805.297 443.143 288.613Azınlık Payları Karı (Zararı)6.316 48 3.605 -19Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,19000000 0,24000000 0,08000000 0,09000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862914BIST