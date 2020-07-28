***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.769 273 0 3.042 867.218 173.291 -619.936 420.573 0 0 800.279 1.223.894 0 1.223.894Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 72.565 -45.286 797.710 824.989 4.572.246 -631.951 -3.478.100 462.195 9.942.641 1.245.272 800.279 16.668.544 0 16.668.544Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.680 0 -364.938 -358.258 1.943.869 -25.240 -1.302.462 616.167 0 0 1.052.689 1.310.598 0 1.310.598Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 85.017 -89.570 379.693 375.140 6.699.090 -112.535 -4.901.132 1.685.423 11.278.754 1.245.272 1.052.689 21.410.446 0 21.410.446Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER81.005.521 158.654.205 239.659.726 76.718.312 131.284.648 208.002.960GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 11.738.282 27.976.587 39.714.869 10.685.392 23.470.167 34.155.559Teminat Mektupları11.611.750 18.363.324 29.975.074 10.663.838 15.520.265 26.184.103Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 117.173 196.194 79.021 105.025 184.046Diğer Teminat Mektupları11.532.729 18.246.151 29.778.880 10.584.817 15.415.240 26.000.057Banka Kredileri12.450 85.772 98.222 8.000 91.876 99.876İthalat Kabul Kredileri12.450 85.772 98.222 8.000 91.876 99.876Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler3.171 4.927.592 4.930.763 13.546 4.031.742 4.045.288Belgeli Akreditifler0 3.926.322 3.926.322 5.730 3.079.293 3.085.023Diğer Akreditifler3.171 1.001.270 1.004.441 7.816 952.449 960.265Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden110.911 4.599.899 4.710.810 8 3.826.284 3.826.292Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 47.305.744 11.537.611 58.843.355 42.440.606 10.606.960 53.047.566Cayılamaz Taahhütler46.101.215 11.537.611 57.638.826 40.552.985 10.606.960 51.159.945Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri665.659 2.539.811 3.205.470 1.667.373 4.303.969 5.971.342Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 2.531.760 2.531.760 0 346.429 346.429İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri15.869.178 0 15.869.178 13.726.695 0 13.726.695Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.047.608 0 2.047.608 1.973.081 0 1.973.081İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.930 0 1.930 1.837 0 1.837Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri26.936.152 0 26.936.152 22.664.957 0 22.664.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.244 0 7.244 6.915 0 6.915Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler569.444 6.466.040 7.035.484 508.127 5.956.562 6.464.689Cayılabilir Taahhütler1.204.529 0 1.204.529 1.887.621 0 1.887.621Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.203.970 0 1.203.970 1.887.062 0 1.887.062Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR21.961.495 119.140.007 141.101.502 23.592.314 97.207.521 120.799.835Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler21.961.495 119.140.007 141.101.502 23.592.314 97.207.521 120.799.835Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.569.142 10.332.320 11.901.462 1.255.779 4.154.693 5.410.472Vadeli Döviz Alım İşlemleri942.617 5.009.766 5.952.383 576.828 2.118.997 2.695.825Vadeli Döviz Satım İşlemleri626.525 5.322.554 5.949.079 678.951 2.035.696 2.714.647Para ve Faiz Swap İşlemleri16.281.760 93.825.571 110.107.331 18.618.922 79.745.667 98.364.589Swap Para Alım İşlemleri729.794 35.304.258 36.034.052 4.412.464 32.008.058 36.420.522Swap Para Satım İşlemleri8.941.966 27.043.168 35.985.134 8.866.458 24.587.758 33.454.216Swap Faiz Alım İşlemleri3.305.000 15.739.073 19.044.073 2.670.000 11.574.926 14.244.926Swap Faiz Satım İşlemleri3.305.000 15.739.072 19.044.072 2.670.000 11.574.925 14.244.925Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.949.233 11.601.843 15.551.076 3.654.667 7.245.775 10.900.442Para Alım Opsiyonları2.368.115 4.775.715 7.143.830 1.620.919 3.759.328 5.380.247Para Satım Opsiyonları1.281.118 6.004.326 7.285.444 2.033.748 3.371.361 5.405.109Faiz Alım Opsiyonları0 410.901 410.901 0 57.543 57.543Faiz Satım Opsiyonları300.000 410.901 710.901 0 57.543 57.543Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri161.360 164.894 326.254 62.946 56.418 119.364Futures Para Alım İşlemleri93.918 66.899 160.817 62.946 0 62.946Futures Para Satım İşlemleri67.442 97.995 165.437 0 56.418 56.418Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 3.215.379 3.215.379 0 6.004.968 6.004.968EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER610.788.423 241.534.591 852.323.014 583.806.369 201.436.164 785.242.533EMANET KIYMETLER54.462.895 15.577.431 70.040.326 70.740.745 10.090.258 80.831.003Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler53.584.529 13.808.209 67.392.738 69.683.795 8.494.938 78.178.733Tahsile Alınan Çekler23.274 1.374.419 1.397.693 20.780 1.303.540 1.324.320Tahsile Alınan Ticari Senetler855.092 119.138 974.230 1.036.170 101.300 1.137.470Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 275.665 275.665 0 190.480 190.480Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER555.291.544 224.877.812 780.169.356 512.125.986 190.391.048 702.517.034Menkul Kıymetler2.719.686 20.181 2.739.867 2.656.257 19.306 2.675.563Teminat Senetleri367.426.480 89.656.297 457.082.777 336.799.053 73.984.724 410.783.777Emtia17.903.883 12.011.473 29.915.356 15.967.774 10.139.026 26.106.800Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul101.496.105 77.320.014 178.816.119 99.100.001 66.712.578 165.812.579Diğer Rehinli Kıymetler65.745.390 45.869.847 111.615.237 57.602.901 39.535.414 97.138.315Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.033.984 1.079.348 2.113.332 939.638 954.858 1.894.496BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI691.793.944 400.188.796 1.091.982.740 660.524.681 332.720.812 993.245.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.272.788 -1.513.265Alınan Faizler6.672.917 6.992.984Ödenen Faizler-3.195.633 -5.566.265Alınan Temettüler752 4.191Alınan Ücret ve Komisyonlar1.910.715 2.158.756Elde Edilen Diğer Kazançlar29.445 105.908Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar932.137 699.471Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-989.621 -678.504Ödenen Vergiler-132.236 -106.179Diğer-6.501.264 -5.123.627Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.305.575 5.634.357Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-180.921 -91.924Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-361 52.001Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.635.276 -3.630.806Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.093.213 23.963Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)139.622 1.074.785Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)9.269.058 4.344.121Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.578.498 4.199.857Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.228.168 -337.640Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.032.787 4.121.092YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.338.291 -1.951.632İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-645.888 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.004.609 -74.708Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller153.697 29.913Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.055.875 -3.104.464Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.025.198 1.197.627Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer189.186 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.114.309 -1.555.938Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit13.663.444 7.256.209Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.415.177 -8.810.023İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-133.958 -2.124Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.419.976 710.302Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.228.781 1.323.824Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.347.799 11.181.031Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.576.580 12.504.855Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.052.689 800.279DİĞER KAPSAMLI GELİRLER257.909 423.615Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-358.258 3.042Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.542 3.432Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 164Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-364.938 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.862 -554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar616.167 420.573Yabancı Para Çevrim Farkları1.943.869 867.218Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-34.448 225.759Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-7.032 -10.000Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.662.792 -784.790Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler376.570 122.386TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.310.598 1.223.894Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.627.814 32.494.957 44.122.771 11.569.921 22.663.741 34.233.662Nakit ve Nakit Benzerleri2.808.714 24.712.232 27.520.946 4.453.603 16.872.090 21.325.693Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.955.446 21.925.894 23.881.340 1.530.563 15.176.907 16.707.470Bankalar(5.I.a) 853.339 2.786.338 3.639.677 1.902.789 1.695.183 3.597.972Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 1.020.321 0 1.020.321Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-71 0 -71 -70 0 -70Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 74.087 597.741 671.828 2.196 485.622 487.818Devlet Borçlanma Senetleri72.206 9.753 81.959 1.649 3.050 4.699Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 180.149 180.149 0 153.472 153.472Diğer Finansal Varlıklar1.881 407.839 409.720 547 329.100 329.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 8.058.483 5.994.696 14.053.179 6.147.636 4.585.646 10.733.282Devlet Borçlanma Senetleri7.980.379 5.680.356 13.660.735 6.069.466 4.368.825 10.438.291Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler78.104 0 78.104 78.170 0 78.170Diğer Finansal Varlıklar0 314.340 314.340 0 216.821 216.821Türev Finansal Varlıklar686.530 1.190.288 1.876.818 966.486 720.383 1.686.869Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 686.530 1.190.288 1.876.818 966.486 720.383 1.686.869Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)78.454.520 40.426.587 118.881.107 68.905.450 34.640.139 103.545.589Krediler(5.I.d) 84.176.301 39.432.388 123.608.689 72.540.303 33.260.324 105.800.627Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 3.885.914 2.924.633 6.810.547 4.037.660 2.553.542 6.591.202Devlet Borçlanma Senetleri3.885.914 2.924.633 6.810.547 4.037.660 2.553.542 6.591.202Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.607.695 -1.930.434 -11.538.129 -7.672.513 -1.173.727 -8.846.240SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.586.927 13.382.377 15.969.304 1.997.473 11.298.506 13.295.979İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 2.572.025 13.382.377 15.954.402 1.982.571 11.298.506 13.281.077Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.828.127 13.382.377 15.210.504 1.238.673 11.298.506 12.537.179Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar743.898 0 743.898 743.898 0 743.898Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)999.569 302 999.871 993.744 266 994.010MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)320.488 0 320.488 284.468 0 284.468Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer320.488 0 320.488 284.468 0 284.468YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 204.524 0 204.524ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.368.003 0 1.368.003 944.376 0 944.376DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 3.445.632 1.760.431 5.206.063 1.739.574 1.235.846 2.975.420VARLIKLAR TOPLAMI98.802.953 88.064.654 186.867.607 86.639.530 69.838.498 156.478.028YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 55.171.336 54.449.407 109.620.743 51.877.216 48.421.704 100.298.920ALINAN KREDİLER(5.II.c) 321.564 22.218.372 22.539.936 322.346 14.044.833 14.367.179PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.128.003 4.380.027 7.508.030 79.496 345.656 425.152İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 4.008.558 50.327 4.058.885 2.460.981 0 2.460.981Bonolar3.833.326 50.327 3.883.653 2.460.981 0 2.460.981Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller175.232 0 175.232 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER294.940 1.086.723 1.381.663 188.867 673.129 861.996Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 294.940 1.086.723 1.381.663 188.867 673.129 861.996Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 545.566 4.025 549.591 511.464 3.844 515.308KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.856.862 84.852 1.941.714 1.689.920 97.036 1.786.956Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı259.681 0 259.681 322.514 0 322.514Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.597.181 84.852 1.682.033 1.367.406 97.036 1.464.442CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 529.385 0 529.385 307.039 0 307.039ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 5.372.077 5.372.077 0 7.037.253 7.037.253Krediler0 5.372.077 5.372.077 0 7.037.253 7.037.253Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 4.702.074 7.253.063 11.955.137 3.965.649 6.731.747 10.697.396ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 21.491.333 -80.887 21.410.446 17.707.723 12.125 17.719.848Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri77.068 0 77.068 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri77.053 0 77.053 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler375.140 0 375.140 733.398 0 733.398Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.766.310 -80.887 1.685.423 1.057.131 12.125 1.069.256Kar Yedekleri11.278.754 0 11.278.754 9.942.641 0 9.942.641Yasal Yedekler521.738 0 521.738 454.932 0 454.932Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.757.016 0 10.757.016 9.487.709 0 9.487.709Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.297.961 0 2.297.961 2.581.385 0 2.581.385Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı1.052.689 0 1.052.689 1.336.113 0 1.336.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI92.049.621 94.817.986 186.867.607 79.110.701 77.367.327 156.478.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 7.582.361 8.300.798 3.774.470 4.271.326Kredilerden Alınan Faizler6.619.824 7.255.465 3.278.747 3.734.031Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 101.400 0 52.886Bankalardan Alınan Faizler71.851 85.557 45.812 51.175Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.550 6.155 12.577 3.122Menkul Değerlerden Alınan Faizler761.798 746.147 388.354 380.941Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.352 11.034 3.515 6.512Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar477.992 447.786 245.560 225.904İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler276.454 287.327 139.279 148.525Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri112.338 106.074 48.980 49.171FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -3.219.143 -5.655.722 -1.581.649 -2.801.639Mevduata Verilen Faizler-2.213.489 -4.551.890 -1.045.659 -2.214.468Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-658.694 -679.840 -343.962 -348.185Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-74.465 -77.205 -57.681 -40.446İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-164.247 -266.024 -92.919 -158.355Kiralama Faiz Giderleri-64.884 -65.409 -31.935 -33.406Diğer Faiz Giderleri-43.364 -15.354 -9.493 -6.779NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.363.218 2.645.076 2.192.821 1.469.687NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.483.001 1.633.883 566.415 812.122Alınan Ücret ve Komisyonlar1.910.715 2.158.756 716.827 1.131.973Gayri Nakdi Kredilerden220.326 209.215 111.946 108.468Diğer1.690.389 1.949.541 604.881 1.023.505Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-427.714 -524.873 -150.412 -319.851Gayri Nakdi Kredilere-1.056 -553 -744 -196Diğer-426.658 -524.320 -149.668 -319.655TEMETTÜ GELİRLERİ752 4.191 507 1.429TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 616.460 -156.512 209.811 -325.204Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)69.881 7.066 63.203 15.686Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)743.392 380.067 -212.293 -485.452Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-196.813 -543.645 358.901 144.562DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 76.245 91.892 14.821 45.482FAALİYET BRÜT KÂRI6.539.676 4.218.530 2.984.375 2.003.516BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -3.341.851 -2.027.192 -1.436.219 -1.006.938DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-249.736 -65.449 -119.464 -65.381PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -926.788 -790.035 -481.795 -412.926DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.118.603 -970.373 -536.260 -481.336NET FAALİYET KARI (ZARARI)902.698 365.481 410.637 36.935BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)408.355 489.075 139.258 272.830NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 1.311.053 854.556 549.895 309.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -258.364 -54.277 -118.201 -1.738Cari Vergi Karşılığı-319.639 0 -316.240 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-874.305 -1.071.621 -305.881 -523.723Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi935.580 1.017.344 503.920 521.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.052.689 800.279 431.694 308.027DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 1.052.689 800.279 431.694 308.027Grubun Karı (Zararı)1.052.689 800.279 431.694 308.027Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,18000000 0,24000000 0,08000000 0,09000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862915BIST