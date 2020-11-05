***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.11.2020 18:21
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3 58 0 55 274.845 603.992 -143.890 734.947 0 0 1.006.300 1.741.302 -85 1.741.217
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.190 -45.512 778.053 815.731 4.392.429 -201.249 -3.465.803 725.377 7.294.331 4.006.761 1.006.300 17.232.176 14.311 17.246.487
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.447 0 -348.823 -332.376 4.322.865 -196.577 -3.118.195 1.008.093 0 0 1.602.528 2.278.245 7.343 2.285.588
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 23.273 2.403.273
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 108.187 -89.801 376.151 394.537 9.484.324 -283.872 -7.180.613 2.019.839 9.841.922 2.761.883 1.602.528 22.384.385 53.388 22.437.773
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
99.422.836 207.458.600 306.881.436 75.031.858 146.069.232 221.101.090
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 12.274.753 31.374.055 43.648.808 10.606.904 23.866.157 34.473.061
Teminat Mektupları
12.020.295 20.744.668 32.764.963 10.585.358 15.812.386 26.397.744
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 130.167 209.188 79.021 105.025 184.046
Diğer Teminat Mektupları
11.941.274 20.614.501 32.555.775 10.506.337 15.707.361 26.213.698
Banka Kredileri
12.450 125.694 138.144 8.000 91.876 99.876
İthalat Kabul Kredileri
12.450 125.694 138.144 8.000 91.876 99.876
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
12.499 5.431.119 5.443.618 13.546 4.135.611 4.149.157
Belgeli Akreditifler
0 4.076.760 4.076.760 5.730 3.077.979 3.083.709
Diğer Akreditifler
12.499 1.354.359 1.366.858 7.816 1.057.632 1.065.448
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
229.509 5.072.574 5.302.083 0 3.826.284 3.826.284
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 49.405.037 14.187.776 63.592.813 42.447.877 10.942.665 53.390.542
Cayılamaz Taahhütler
48.194.001 14.055.452 62.249.453 40.560.256 10.848.227 51.408.483
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
908.300 7.453.850 8.362.150 1.674.676 5.189.236 6.863.912
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 346.429 346.429
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.883.650 0 16.883.650 13.726.695 0 13.726.695
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.144.886 0 2.144.886 1.973.049 0 1.973.049
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.977 0 1.977 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
37.743.046 161.896.769 199.639.815 21.977.077 111.260.410 133.237.487
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.488.903 15.945.193 18.434.096 1.255.779 4.154.693 5.410.472
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.584.912 7.791.968 9.376.880 576.828 2.118.997 2.695.825
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
903.991 8.153.225 9.057.216 678.951 2.035.696 2.714.647
Para ve Faiz Swap İşlemleri
30.748.476 131.728.680 162.477.156 17.003.685 93.778.024 110.781.709
Swap Para Alım İşlemleri
1.236.833 59.516.879 60.753.712 4.390.246 40.474.216 44.864.462
Swap Para Satım İşlemleri
21.831.643 42.238.974 64.070.617 7.273.439 34.741.890 42.015.329
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.840.000 14.986.414 18.826.414 2.670.000 9.280.959 11.950.959
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.840.000 14.986.413 18.826.413 2.670.000 9.280.959 11.950.959
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.674.741 6.695.266 10.370.007 3.654.667 7.266.307 10.920.974
Para Alım Opsiyonları
1.950.600 2.540.212 4.490.812 1.620.919 3.769.594 5.390.513
Para Satım Opsiyonları
1.424.141 3.209.326 4.633.467 2.033.748 3.381.627 5.415.375
Faiz Alım Opsiyonları
0 472.864 472.864 0 57.543 57.543
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 472.864 772.864 0 57.543 57.543
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
830.926 864.999 1.695.925 62.946 56.418 119.364
Futures Para Alım İşlemleri
93.918 753.987 847.905 62.946 0 62.946
Futures Para Satım İşlemleri
737.008 111.012 848.020 0 56.418 56.418
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.662.631 6.662.631 0 6.004.968 6.004.968
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
629.734.052 331.445.068 961.179.120 593.890.750 240.125.578 834.016.328
EMANET KIYMETLER
42.916.049 17.632.553 60.548.602 74.555.931 11.018.883 85.574.814
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.712 0 139.712 139.814 0 139.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
40.072.915 14.421.830 54.494.745 71.741.449 8.494.938 80.236.387
Tahsile Alınan Çekler
1.617.066 2.434.709 4.051.775 1.488.707 1.996.891 3.485.598
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.085.108 441.179 1.526.287 1.184.713 335.302 1.520.015
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 334.835 336.083 1.248 191.752 193.000
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
585.782.868 312.632.875 898.415.743 518.395.181 228.151.837 746.547.018
Menkul Kıymetler
3.087.156 79.641 3.166.797 2.718.694 62.184 2.780.878
Teminat Senetleri
390.107.997 107.055.794 497.163.791 336.799.053 73.984.724 410.783.777
Emtia
18.311.447 14.312.762 32.624.209 15.967.774 10.139.026 26.106.800
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
102.159.111 93.047.710 195.206.821 99.845.858 71.451.449 171.297.307
Diğer Rehinli Kıymetler
72.117.157 98.136.968 170.254.125 63.063.802 72.514.454 135.578.256
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.035.135 1.179.640 2.214.775 939.638 954.858 1.894.496
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
729.156.888 538.903.668 1.268.060.556 668.922.608 386.194.810 1.055.117.418
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.597.248 2.464.089
Alınan Faizler
12.391.691 12.712.617
Ödenen Faizler
-5.314.883 -9.126.132
Alınan Temettüler
1.784 4.478
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.939.494 3.498.961
Elde Edilen Diğer Kazançlar
260.602 257.681
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.694.661 1.155.050
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.448.781 -1.242.295
Ödenen Vergiler
-355.900 -346.941
Diğer
-13.765.916 -4.449.330
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.165.511 4.205.615
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-169.170 -10.518
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.981.441 -1.343.348
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.802.596 873.100
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.257.871 240.301
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-134.432 -202.125
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
6.027.263 11.536.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.641.410 -4.115.737
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.511.326 -2.772.176
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.762.759 6.669.704
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.147.179 -6.748.107
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.336.605 -340.117
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
275.049 115.649
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.121.988 -8.637.603
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.668.172 2.113.964
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
368.193 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.077.204 -405.225
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
22.483.390 18.890.084
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-17.173.310 -19.077.726
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-232.876 -217.583
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.567.253 808.954
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.734.519 325.326
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.787.794 27.458.248
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
37.522.313 27.783.574
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.609.871 1.006.215
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
675.717 735.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-332.376 55
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.965 30
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 58
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-348.822 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.519 -33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.008.093 734.947
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.322.865 274.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-252.485 780.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-15.564 10.037
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.982.121 -194.513
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
935.398 -135.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.285.588 1.741.217
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.233.810 62.245.646 77.479.456 11.849.972 48.127.729 59.977.701
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.937.209 45.416.919 52.354.128 4.695.803 38.938.309 43.634.112
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.485.709 33.286.400 34.772.109 1.530.609 34.141.244 35.671.853
Bankalar
(5.I.a) 1.565.366 12.134.906 13.700.272 1.903.476 4.801.906 6.705.382
Para Piyasalarından Alacaklar
3.886.211 0 3.886.211 1.261.789 0 1.261.789
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-77 -4.387 -4.464 -71 -4.841 -4.912
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 17.540 698.639 716.179 20.633 485.623 506.256
Devlet Borçlanma Senetleri
5.275 25.568 30.843 18.389 3.051 21.440
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.187 213.208 215.395 44 153.472 153.516
Diğer Finansal Varlıklar
10.078 459.863 469.941 2.200 329.100 331.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 7.204.974 13.518.091 20.723.065 6.147.636 8.026.934 14.174.570
Devlet Borçlanma Senetleri
7.126.804 12.863.286 19.990.090 6.069.466 7.242.150 13.311.616
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
78.170 310 78.480 78.170 227 78.397
Diğer Finansal Varlıklar
0 654.495 654.495 0 784.557 784.557
Türev Finansal Varlıklar
1.074.087 2.611.997 3.686.084 985.900 676.863 1.662.763
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.074.087 2.611.997 3.686.084 985.900 676.863 1.662.763
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
84.117.334 94.228.698 178.346.032 69.796.431 79.761.375 149.557.806
Krediler
(5.I.d) 89.417.348 92.322.738 181.740.086 72.255.743 76.632.862 148.888.605
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 609.415 2.691.897 3.301.312 513.049 2.197.532 2.710.581
Faktoring Alacakları
2.025.463 295.510 2.320.973 1.388.379 186.547 1.574.926
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 3.959.755 3.253.496 7.213.251 4.037.660 2.735.394 6.773.054
Devlet Borçlanma Senetleri
3.959.755 3.253.496 7.213.251 4.037.660 2.735.394 6.773.054
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.894.647 -4.334.943 -16.229.590 -8.398.400 -1.990.960 -10.389.360
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
761.971 318 762.289 761.971 233 762.204
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 745.575 318 745.893 745.575 233 745.808
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
745.575 318 745.893 745.575 233 745.808
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.311.448 361.489 1.672.937 1.364.090 288.076 1.652.166
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
341.493 50.733 392.226 301.199 38.779 339.978
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
341.493 50.733 392.226 301.199 38.779 339.978
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 218.680 0 218.680 218.680 0 218.680
CARİ VERGİ VARLIĞI
316.534 120.128 436.662 260.787 57.865 318.652
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.580.765 9.336 1.590.101 1.037.985 7.360 1.045.345
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 4.591.538 2.126.352 6.717.890 2.386.842 1.054.699 3.441.541
VARLIKLAR TOPLAMI
108.473.573 159.142.700 267.616.273 87.977.957 129.336.116 217.314.073
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.a) 52.662.851 129.319.459 181.982.310 51.860.131 106.349.053 158.209.184
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.754.055 27.508.142 29.262.197 941.524 14.245.904 15.187.428
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
715.299 4.405.011 5.120.310 113.392 345.656 459.048
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.625.486 600.144 4.225.630 3.935.477 279.296 4.214.773
Bonolar
2.822.570 373.930 3.196.500 3.626.080 0 3.626.080
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
802.916 226.214 1.029.130 309.397 279.296 588.693
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
460.479 1.215.982 1.676.461 188.257 692.618 880.875
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 460.479 1.215.982 1.676.461 188.257 692.618 880.875
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 557.024 75.865 632.889 547.355 71.247 618.602
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.917.327 195.348 2.112.675 1.734.174 123.552 1.857.726
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
489.283 29.872 519.155 337.981 21.938 359.919
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.428.044 165.476 1.593.520 1.396.193 101.614 1.497.807
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 302.509 4.717 307.226 331.211 3.857 335.068
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 6.011 92.752 98.763 3.172 78.927 82.099
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.131.554 6.131.554 0 7.037.253 7.037.253
Krediler
0 6.131.554 6.131.554 0 7.037.253 7.037.253
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 5.723.553 7.904.932 13.628.485 4.071.344 6.611.761 10.683.105
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 10.179.452 12.258.321 22.437.773 8.230.177 9.518.735 17.748.912
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
330.078 64.459 394.537 679.604 47.309 726.913
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.292.856 9.312.695 2.019.839 -4.166.463 5.178.209 1.011.746
Kar Yedekleri
8.279.350 1.562.572 9.841.922 7.278.139 16.192 7.294.331
Yasal Yedekler
522.743 5.019 527.762 455.936 5.019 460.955
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.756.607 1.557.553 9.314.160 6.822.203 11.173 6.833.376
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.045.816 1.318.595 4.364.411 1.032.449 4.277.025 5.309.474
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.708.633 1.053.250 2.761.883 568.878 3.437.883 4.006.761
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.337.183 265.345 1.602.528 463.571 839.142 1.302.713
Azınlık Payları
53.388 0 53.388 22.772 0 22.772
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
77.904.046 189.712.227 267.616.273 71.956.214 145.357.859 217.314.073
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 13.589.001 15.022.581 4.622.564 5.031.923
Kredilerden Alınan Faizler
11.812.654 13.175.148 4.011.708 4.423.737
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.128 145.054 5.128 43.654
Bankalardan Alınan Faizler
126.548 156.908 43.941 52.762
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
58.157 25.419 34.023 17.705
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.233.993 1.149.856 412.273 377.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.221 12.310 5.594 1.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
777.032 737.485 239.958 264.705
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
443.740 400.061 166.721 111.612
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
191.640 184.845 68.289 55.559
Diğer Faiz Gelirleri
160.881 185.351 47.202 60.966
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -5.525.945 -9.342.284 -1.834.266 -2.996.158
Mevduata Verilen Faizler
-3.703.572 -7.185.714 -1.174.864 -2.284.530
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.166.507 -1.206.830 -414.116 -366.845
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-157.968 -96.048 -79.572 -18.145
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-331.387 -722.216 -113.227 -281.376
Kiralama Faiz Giderleri
-106.040 -110.341 -35.380 -40.757
Diğer Faiz Giderleri
-60.471 -21.135 -17.107 -4.505
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.063.056 5.680.297 2.788.298 2.035.765
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.323.195 2.627.298 703.458 930.836
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.939.494 3.498.961 886.985 1.268.614
Gayri Nakdi Kredilerden
357.527 337.812 128.196 118.315
Diğer
2.581.967 3.161.149 758.789 1.150.299
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-616.299 -871.663 -183.527 -337.778
Gayri Nakdi Kredilere
-4.713 -6.496 -1.702 -1.901
Diğer
-611.586 -865.167 -181.825 -335.877
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.784 4.478 295 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 1.013.595 -452.136 464.220 -258.913
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
136.428 21.934 36.794 7.987
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.027.941 141.320 607.759 -29.908
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-150.774 -615.390 -180.333 -236.992
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 256.675 326.108 71.758 96.262
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.658.305 8.186.045 4.028.029 2.803.951
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -5.601.265 -3.772.000 -2.036.664 -1.514.723
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-264.622 -60.503 -25.346 3.740
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.625.755 -1.391.369 -519.802 -458.330
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.977.483 -1.695.450 -716.244 -569.253
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.189.180 1.266.723 729.973 265.385
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 2.189.180 1.266.723 729.973 265.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -579.309 -260.508 -185.558 -64.515
Cari Vergi Karşılığı
-193.896 -506.796 201.149 -327.089
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.926.336 -1.785.307 -949.879 -625.454
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.540.923 2.031.595 563.172 888.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.609.871 1.006.215 544.415 200.870
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.609.871 1.006.215 544.415 200.870
Grubun Karı (Zararı)
1.602.528 1.006.300 543.388 201.003
Azınlık Payları Karı (Zararı)
7.343 -85 1.027 -133
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar/zarar 0,28000000 0,30000000 0,10000000 0,06000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886408
BIST