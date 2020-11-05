***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3 58 0 55 274.845 603.992 -143.890 734.947 0 0 1.006.300 1.741.302 -85 1.741.217Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 83.190 -45.512 778.053 815.731 4.392.429 -201.249 -3.465.803 725.377 7.294.331 4.006.761 1.006.300 17.232.176 14.311 17.246.487Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.447 0 -348.823 -332.376 4.322.865 -196.577 -3.118.195 1.008.093 0 0 1.602.528 2.278.245 7.343 2.285.588Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 23.273 2.403.273İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 108.187 -89.801 376.151 394.537 9.484.324 -283.872 -7.180.613 2.019.839 9.841.922 2.761.883 1.602.528 22.384.385 53.388 22.437.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER99.422.836 207.458.600 306.881.436 75.031.858 146.069.232 221.101.090GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 12.274.753 31.374.055 43.648.808 10.606.904 23.866.157 34.473.061Teminat Mektupları12.020.295 20.744.668 32.764.963 10.585.358 15.812.386 26.397.744Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 130.167 209.188 79.021 105.025 184.046Diğer Teminat Mektupları11.941.274 20.614.501 32.555.775 10.506.337 15.707.361 26.213.698Banka Kredileri12.450 125.694 138.144 8.000 91.876 99.876İthalat Kabul Kredileri12.450 125.694 138.144 8.000 91.876 99.876Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler12.499 5.431.119 5.443.618 13.546 4.135.611 4.149.157Belgeli Akreditifler0 4.076.760 4.076.760 5.730 3.077.979 3.083.709Diğer Akreditifler12.499 1.354.359 1.366.858 7.816 1.057.632 1.065.448Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden229.509 5.072.574 5.302.083 0 3.826.284 3.826.284Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 49.405.037 14.187.776 63.592.813 42.447.877 10.942.665 53.390.542Cayılamaz Taahhütler48.194.001 14.055.452 62.249.453 40.560.256 10.848.227 51.408.483Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri908.300 7.453.850 8.362.150 1.674.676 5.189.236 6.863.912Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 346.429 346.429İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri16.883.650 0 16.883.650 13.726.695 0 13.726.695Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.144.886 0 2.144.886 1.973.049 0 1.973.049İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.977 0 1.977 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler37.743.046 161.896.769 199.639.815 21.977.077 111.260.410 133.237.487Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.488.903 15.945.193 18.434.096 1.255.779 4.154.693 5.410.472Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.584.912 7.791.968 9.376.880 576.828 2.118.997 2.695.825Vadeli Döviz Satım İşlemleri903.991 8.153.225 9.057.216 678.951 2.035.696 2.714.647Para ve Faiz Swap İşlemleri30.748.476 131.728.680 162.477.156 17.003.685 93.778.024 110.781.709Swap Para Alım İşlemleri1.236.833 59.516.879 60.753.712 4.390.246 40.474.216 44.864.462Swap Para Satım İşlemleri21.831.643 42.238.974 64.070.617 7.273.439 34.741.890 42.015.329Swap Faiz Alım İşlemleri3.840.000 14.986.414 18.826.414 2.670.000 9.280.959 11.950.959Swap Faiz Satım İşlemleri3.840.000 14.986.413 18.826.413 2.670.000 9.280.959 11.950.959Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.674.741 6.695.266 10.370.007 3.654.667 7.266.307 10.920.974Para Alım Opsiyonları1.950.600 2.540.212 4.490.812 1.620.919 3.769.594 5.390.513Para Satım Opsiyonları1.424.141 3.209.326 4.633.467 2.033.748 3.381.627 5.415.375Faiz Alım Opsiyonları0 472.864 472.864 0 57.543 57.543Faiz Satım Opsiyonları300.000 472.864 772.864 0 57.543 57.543Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri830.926 864.999 1.695.925 62.946 56.418 119.364Futures Para Alım İşlemleri93.918 753.987 847.905 62.946 0 62.946Futures Para Satım İşlemleri737.008 111.012 848.020 0 56.418 56.418Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 6.662.631 6.662.631 0 6.004.968 6.004.968EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER629.734.052 331.445.068 961.179.120 593.890.750 240.125.578 834.016.328EMANET KIYMETLER42.916.049 17.632.553 60.548.602 74.555.931 11.018.883 85.574.814Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları139.712 0 139.712 139.814 0 139.814Emanete Alınan Menkul Değerler40.072.915 14.421.830 54.494.745 71.741.449 8.494.938 80.236.387Tahsile Alınan Çekler1.617.066 2.434.709 4.051.775 1.488.707 1.996.891 3.485.598Tahsile Alınan Ticari Senetler1.085.108 441.179 1.526.287 1.184.713 335.302 1.520.015Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.248 334.835 336.083 1.248 191.752 193.000Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER585.782.868 312.632.875 898.415.743 518.395.181 228.151.837 746.547.018Menkul Kıymetler3.087.156 79.641 3.166.797 2.718.694 62.184 2.780.878Teminat Senetleri390.107.997 107.055.794 497.163.791 336.799.053 73.984.724 410.783.777Emtia18.311.447 14.312.762 32.624.209 15.967.774 10.139.026 26.106.800Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul102.159.111 93.047.710 195.206.821 99.845.858 71.451.449 171.297.307Diğer Rehinli Kıymetler72.117.157 98.136.968 170.254.125 63.063.802 72.514.454 135.578.256Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.035.135 1.179.640 2.214.775 939.638 954.858 1.894.496BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI729.156.888 538.903.668 1.268.060.556 668.922.608 386.194.810 1.055.117.418Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-3.597.248 2.464.089Alınan Faizler12.391.691 12.712.617Ödenen Faizler-5.314.883 -9.126.132Alınan Temettüler1.784 4.478Alınan Ücret ve Komisyonlar2.939.494 3.498.961Elde Edilen Diğer Kazançlar260.602 257.681Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.694.661 1.155.050Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.448.781 -1.242.295Ödenen Vergiler-355.900 -346.941Diğer-13.765.916 -4.449.330Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.165.511 4.205.615Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-169.170 -10.518Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.981.441 -1.343.348Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.802.596 873.100Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.257.871 240.301Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-134.432 -202.125Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)6.027.263 11.536.118Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.641.410 -4.115.737Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.511.326 -2.772.176Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-6.762.759 6.669.704YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.147.179 -6.748.107İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.336.605 -340.117Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller275.049 115.649Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.121.988 -8.637.603Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.668.172 2.113.964Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer368.193 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.077.204 -405.225Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit22.483.390 18.890.084Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-17.173.310 -19.077.726İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-232.876 -217.583Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi8.567.253 808.954Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.734.519 325.326Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar35.787.794 27.458.248Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar37.522.313 27.783.574Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.609.871 1.006.215DİĞER KAPSAMLI GELİRLER675.717 735.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-332.376 55Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.965 30Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 58Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-348.822 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.519 -33Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.008.093 734.947Yabancı Para Çevrim Farkları4.322.865 274.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-252.485 780.296Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-15.564 10.037Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-3.982.121 -194.513Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler935.398 -135.718TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.285.588 1.741.217Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.233.810 62.245.646 77.479.456 11.849.972 48.127.729 59.977.701Nakit ve Nakit Benzerleri6.937.209 45.416.919 52.354.128 4.695.803 38.938.309 43.634.112Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.485.709 33.286.400 34.772.109 1.530.609 34.141.244 35.671.853Bankalar(5.I.a) 1.565.366 12.134.906 13.700.272 1.903.476 4.801.906 6.705.382Para Piyasalarından Alacaklar3.886.211 0 3.886.211 1.261.789 0 1.261.789Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-77 -4.387 -4.464 -71 -4.841 -4.912Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 17.540 698.639 716.179 20.633 485.623 506.256Devlet Borçlanma Senetleri5.275 25.568 30.843 18.389 3.051 21.440Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler2.187 213.208 215.395 44 153.472 153.516Diğer Finansal Varlıklar10.078 459.863 469.941 2.200 329.100 331.300Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 7.204.974 13.518.091 20.723.065 6.147.636 8.026.934 14.174.570Devlet Borçlanma Senetleri7.126.804 12.863.286 19.990.090 6.069.466 7.242.150 13.311.616Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler78.170 310 78.480 78.170 227 78.397Diğer Finansal Varlıklar0 654.495 654.495 0 784.557 784.557Türev Finansal Varlıklar1.074.087 2.611.997 3.686.084 985.900 676.863 1.662.763Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.074.087 2.611.997 3.686.084 985.900 676.863 1.662.763Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)84.117.334 94.228.698 178.346.032 69.796.431 79.761.375 149.557.806Krediler(5.I.d) 89.417.348 92.322.738 181.740.086 72.255.743 76.632.862 148.888.605Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 609.415 2.691.897 3.301.312 513.049 2.197.532 2.710.581Faktoring Alacakları2.025.463 295.510 2.320.973 1.388.379 186.547 1.574.926İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 3.959.755 3.253.496 7.213.251 4.037.660 2.735.394 6.773.054Devlet Borçlanma Senetleri3.959.755 3.253.496 7.213.251 4.037.660 2.735.394 6.773.054Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.894.647 -4.334.943 -16.229.590 -8.398.400 -1.990.960 -10.389.360SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI761.971 318 762.289 761.971 233 762.204İştirakler (Net)(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler13.596 0 13.596 13.596 0 13.596Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 745.575 318 745.893 745.575 233 745.808Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar745.575 318 745.893 745.575 233 745.808Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.311.448 361.489 1.672.937 1.364.090 288.076 1.652.166MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)341.493 50.733 392.226 301.199 38.779 339.978Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer341.493 50.733 392.226 301.199 38.779 339.978YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 218.680 0 218.680 218.680 0 218.680CARİ VERGİ VARLIĞI316.534 120.128 436.662 260.787 57.865 318.652ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.580.765 9.336 1.590.101 1.037.985 7.360 1.045.345DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 4.591.538 2.126.352 6.717.890 2.386.842 1.054.699 3.441.541VARLIKLAR TOPLAMI108.473.573 159.142.700 267.616.273 87.977.957 129.336.116 217.314.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 52.662.851 129.319.459 181.982.310 51.860.131 106.349.053 158.209.184ALINAN KREDİLER(5.II.c) 1.754.055 27.508.142 29.262.197 941.524 14.245.904 15.187.428PARA PİYASALARINA BORÇLAR715.299 4.405.011 5.120.310 113.392 345.656 459.048İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 3.625.486 600.144 4.225.630 3.935.477 279.296 4.214.773Bonolar2.822.570 373.930 3.196.500 3.626.080 0 3.626.080Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller802.916 226.214 1.029.130 309.397 279.296 588.693FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER460.479 1.215.982 1.676.461 188.257 692.618 880.875Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 460.479 1.215.982 1.676.461 188.257 692.618 880.875Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 557.024 75.865 632.889 547.355 71.247 618.602KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.917.327 195.348 2.112.675 1.734.174 123.552 1.857.726Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı489.283 29.872 519.155 337.981 21.938 359.919Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.428.044 165.476 1.593.520 1.396.193 101.614 1.497.807CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 302.509 4.717 307.226 331.211 3.857 335.068ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 6.011 92.752 98.763 3.172 78.927 82.099SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 6.131.554 6.131.554 0 7.037.253 7.037.253Krediler0 6.131.554 6.131.554 0 7.037.253 7.037.253Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 5.723.553 7.904.932 13.628.485 4.071.344 6.611.761 10.683.105ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 10.179.452 12.258.321 22.437.773 8.230.177 9.518.735 17.748.912Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri67.576 0 67.576 67.576 0 67.576Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri67.561 0 67.561 67.561 0 67.561Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler330.078 64.459 394.537 679.604 47.309 726.913Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.292.856 9.312.695 2.019.839 -4.166.463 5.178.209 1.011.746Kar Yedekleri8.279.350 1.562.572 9.841.922 7.278.139 16.192 7.294.331Yasal Yedekler522.743 5.019 527.762 455.936 5.019 460.955Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.756.607 1.557.553 9.314.160 6.822.203 11.173 6.833.376Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar3.045.816 1.318.595 4.364.411 1.032.449 4.277.025 5.309.474Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.708.633 1.053.250 2.761.883 568.878 3.437.883 4.006.761Dönem Net Kâr veya Zararı1.337.183 265.345 1.602.528 463.571 839.142 1.302.713Azınlık Payları53.388 0 53.388 22.772 0 22.772YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI77.904.046 189.712.227 267.616.273 71.956.214 145.357.859 217.314.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 13.589.001 15.022.581 4.622.564 5.031.923Kredilerden Alınan Faizler11.812.654 13.175.148 4.011.708 4.423.737Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler5.128 145.054 5.128 43.654Bankalardan Alınan Faizler126.548 156.908 43.941 52.762Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler58.157 25.419 34.023 17.705Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.233.993 1.149.856 412.273 377.540Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar13.221 12.310 5.594 1.223Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar777.032 737.485 239.958 264.705İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler443.740 400.061 166.721 111.612Finansal Kiralama Faiz Gelirleri191.640 184.845 68.289 55.559Diğer Faiz Gelirleri160.881 185.351 47.202 60.966FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -5.525.945 -9.342.284 -1.834.266 -2.996.158Mevduata Verilen Faizler-3.703.572 -7.185.714 -1.174.864 -2.284.530Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.166.507 -1.206.830 -414.116 -366.845Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-157.968 -96.048 -79.572 -18.145İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-331.387 -722.216 -113.227 -281.376Kiralama Faiz Giderleri-106.040 -110.341 -35.380 -40.757Diğer Faiz Giderleri-60.471 -21.135 -17.107 -4.505NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.063.056 5.680.297 2.788.298 2.035.765NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.323.195 2.627.298 703.458 930.836Alınan Ücret ve Komisyonlar2.939.494 3.498.961 886.985 1.268.614Gayri Nakdi Kredilerden357.527 337.812 128.196 118.315Diğer2.581.967 3.161.149 758.789 1.150.299Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-616.299 -871.663 -183.527 -337.778Gayri Nakdi Kredilere-4.713 -6.496 -1.702 -1.901Diğer-611.586 -865.167 -181.825 -335.877TEMETTÜ GELİRLERİ1.784 4.478 295 1TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 1.013.595 -452.136 464.220 -258.913Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)136.428 21.934 36.794 7.987Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.027.941 141.320 607.759 -29.908Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-150.774 -615.390 -180.333 -236.992DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 256.675 326.108 71.758 96.262FAALİYET BRÜT KÂRI11.658.305 8.186.045 4.028.029 2.803.951BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -5.601.265 -3.772.000 -2.036.664 -1.514.723DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-264.622 -60.503 -25.346 3.740PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.625.755 -1.391.369 -519.802 -458.330DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.977.483 -1.695.450 -716.244 -569.253NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.189.180 1.266.723 729.973 265.385BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 2.189.180 1.266.723 729.973 265.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -579.309 -260.508 -185.558 -64.515Cari Vergi Karşılığı-193.896 -506.796 201.149 -327.089Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.926.336 -1.785.307 -949.879 -625.454Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.540.923 2.031.595 563.172 888.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.609.871 1.006.215 544.415 200.870DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 1.609.871 1.006.215 544.415 200.870Grubun Karı (Zararı)1.602.528 1.006.300 543.388 201.003Azınlık Payları Karı (Zararı)7.343 -85 1.027 -133Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar/zarar 0,28000000 0,30000000 0,10000000 0,06000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886408BIST