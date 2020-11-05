***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3 273 0 270 274.985 603.989 -143.891 735.083 0 0 1.017.258 1.752.611 0 1.752.611Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.793 -45.286 797.710 822.217 3.980.013 -201.253 -3.002.055 776.705 9.942.641 1.245.272 1.017.258 17.197.261 0 17.197.261Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.446 -220 -370.683 -354.457 4.328.379 -196.578 -3.118.194 1.013.607 0 0 1.617.834 2.276.984 0 2.276.984Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 94.783 -89.790 373.948 378.941 9.083.600 -283.873 -6.716.864 2.082.863 11.278.754 1.245.272 1.617.834 22.376.832 0 22.376.832Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER100.709.566 185.801.731 286.511.297 76.718.312 131.284.648 208.002.960GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 12.356.156 31.046.173 43.402.329 10.685.392 23.470.167 34.155.559Teminat Mektupları12.101.690 20.559.048 32.660.738 10.663.838 15.520.265 26.184.103Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 130.167 209.188 79.021 105.025 184.046Diğer Teminat Mektupları12.022.669 20.428.881 32.451.550 10.584.817 15.415.240 26.000.057Banka Kredileri12.450 125.694 138.144 8.000 91.876 99.876İthalat Kabul Kredileri12.450 125.694 138.144 8.000 91.876 99.876Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler12.499 5.288.857 5.301.356 13.546 4.031.742 4.045.288Belgeli Akreditifler0 4.077.950 4.077.950 5.730 3.079.293 3.085.023Diğer Akreditifler12.499 1.210.907 1.223.406 7.816 952.449 960.265Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden229.517 5.072.574 5.302.091 8 3.826.284 3.826.292Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 49.397.180 13.762.722 63.159.902 42.440.606 10.606.960 53.047.566Cayılamaz Taahhütler48.186.144 13.762.722 61.948.866 40.552.985 10.606.960 51.159.945Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri900.411 6.412.004 7.312.415 1.667.373 4.303.969 5.971.342Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 346.429 346.429İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri16.883.650 0 16.883.650 13.726.695 0 13.726.695Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.144.918 0 2.144.918 1.973.081 0 1.973.081İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri1.977 0 1.977 1.837 0 1.837Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.746.575 0 27.746.575 22.664.957 0 22.664.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.199 0 7.199 6.915 0 6.915Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler497.414 7.350.718 7.848.132 508.127 5.956.562 6.464.689Cayılabilir Taahhütler1.211.036 0 1.211.036 1.887.621 0 1.887.621Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.210.477 0 1.210.477 1.887.062 0 1.887.062Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR38.956.230 140.992.836 179.949.066 23.592.314 97.207.521 120.799.835Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler38.956.230 140.992.836 179.949.066 23.592.314 97.207.521 120.799.835Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.488.903 15.920.646 18.409.549 1.255.779 4.154.693 5.410.472Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.584.912 7.779.725 9.364.637 576.828 2.118.997 2.695.825Vadeli Döviz Satım İşlemleri903.991 8.140.921 9.044.912 678.951 2.035.696 2.714.647Para ve Faiz Swap İşlemleri31.961.660 110.867.260 142.828.920 18.618.922 79.745.667 98.364.589Swap Para Alım İşlemleri934.682 46.814.324 47.749.006 4.412.464 32.008.058 36.420.522Swap Para Satım İşlemleri23.346.978 28.046.849 51.393.827 8.866.458 24.587.758 33.454.216Swap Faiz Alım İşlemleri3.840.000 18.003.044 21.843.044 2.670.000 11.574.926 14.244.926Swap Faiz Satım İşlemleri3.840.000 18.003.043 21.843.043 2.670.000 11.574.925 14.244.925Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.674.741 6.677.300 10.352.041 3.654.667 7.245.775 10.900.442Para Alım Opsiyonları1.950.600 2.531.229 4.481.829 1.620.919 3.759.328 5.380.247Para Satım Opsiyonları1.424.141 3.200.343 4.624.484 2.033.748 3.371.361 5.405.109Faiz Alım Opsiyonları0 472.864 472.864 0 57.543 57.543Faiz Satım Opsiyonları300.000 472.864 772.864 0 57.543 57.543Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri830.926 864.999 1.695.925 62.946 56.418 119.364Futures Para Alım İşlemleri93.918 753.987 847.905 62.946 0 62.946Futures Para Satım İşlemleri737.008 111.012 848.020 0 56.418 56.418Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 6.662.631 6.662.631 0 6.004.968 6.004.968EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER617.542.635 279.406.536 896.949.171 583.806.369 201.436.164 785.242.533EMANET KIYMETLER38.465.811 16.188.872 54.654.683 70.740.745 10.090.258 80.831.003Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler37.554.001 14.421.830 51.975.831 69.683.795 8.494.938 78.178.733Tahsile Alınan Çekler23.835 1.305.140 1.328.975 20.780 1.303.540 1.324.320Tahsile Alınan Ticari Senetler887.975 128.615 1.016.590 1.036.170 101.300 1.137.470Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 333.287 333.287 0 190.480 190.480Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER578.041.689 262.038.024 840.079.713 512.125.986 190.391.048 702.517.034Menkul Kıymetler3.024.719 22.861 3.047.580 2.656.257 19.306 2.675.563Teminat Senetleri390.107.997 107.055.794 497.163.791 336.799.053 73.984.724 410.783.777Emtia18.311.447 14.312.762 32.624.209 15.967.774 10.139.026 26.106.800Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul101.230.194 87.295.223 188.525.417 99.100.001 66.712.578 165.812.579Diğer Rehinli Kıymetler65.367.332 53.351.384 118.718.716 57.602.901 39.535.414 97.138.315Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.035.135 1.179.640 2.214.775 939.638 954.858 1.894.496BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI718.252.201 465.208.267 1.183.460.468 660.524.681 332.720.812 993.245.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.132.731 1.189.600Alınan Faizler10.280.270 10.603.763Ödenen Faizler-4.748.068 -8.261.708Alınan Temettüler1.029 4.192Alınan Ücret ve Komisyonlar2.673.430 3.380.266Elde Edilen Diğer Kazançlar51.699 130.328Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.628.035 1.089.543Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.205.846 -1.036.382Ödenen Vergiler-174.938 -162.107Diğer-12.638.342 -4.558.295Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.218.387 1.186.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-212.857 -20.400Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış4.824 43.569Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-19.280.715 -6.020.690Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.472.811 48.851Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)581.034 2.097.143Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)16.870.147 10.682.637Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.466.900 -3.411.632Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)7.261.865 -2.233.447Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı85.656 2.375.631YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.495.114 -3.637.349İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-645.888 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.301.477 -166.797Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller259.861 64.195Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.288.727 -5.603.759Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.291.931 2.069.012Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer189.186 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.970.655 -138.362Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.602.228 15.354.265Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-13.433.670 -15.297.322İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-197.903 -195.305Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.447.049 403.141Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.008.246 -996.939Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.347.799 11.181.031Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar18.356.045 10.184.092Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.617.834 1.017.258DİĞER KAPSAMLI GELİRLER659.150 735.353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-354.457 270Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.575 88Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-259 164Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-370.683 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.090 18Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.013.607 735.083Yabancı Para Çevrim Farkları4.328.379 274.985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-252.485 780.296Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-15.564 10.037Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-3.982.121 -194.513Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler935.398 -135.722TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.276.984 1.752.611Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.264.752 30.952.367 46.217.119 11.569.921 22.663.741 34.233.662Nakit ve Nakit Benzerleri7.007.664 21.120.077 28.127.741 4.453.603 16.872.090 21.325.693Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.485.614 19.285.359 20.770.973 1.530.563 15.176.907 16.707.470Bankalar(5.I.a) 1.565.183 1.834.718 3.399.901 1.902.789 1.695.183 3.597.972Para Piyasalarından Alacaklar3.956.944 0 3.956.944 1.020.321 0 1.020.321Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-77 0 -77 -70 0 -70Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 15.527 698.105 713.632 2.196 485.622 487.818Devlet Borçlanma Senetleri5.209 25.568 30.777 1.649 3.050 4.699Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 212.674 212.674 0 153.472 153.472Diğer Finansal Varlıklar10.318 459.863 470.181 547 329.100 329.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 7.204.974 6.702.777 13.907.751 6.147.636 4.585.646 10.733.282Devlet Borçlanma Senetleri7.126.804 6.354.560 13.481.364 6.069.466 4.368.825 10.438.291Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler78.170 0 78.170 78.170 0 78.170Diğer Finansal Varlıklar0 348.217 348.217 0 216.821 216.821Türev Finansal Varlıklar1.036.587 2.431.408 3.467.995 966.486 720.383 1.686.869Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.036.587 2.431.408 3.467.995 966.486 720.383 1.686.869Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)83.124.311 43.054.588 126.178.899 68.905.450 34.640.139 103.545.589Krediler(5.I.d) 90.105.647 42.684.879 132.790.526 72.540.303 33.260.324 105.800.627Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 3.959.755 3.253.496 7.213.251 4.037.660 2.553.542 6.591.202Devlet Borçlanma Senetleri3.959.755 3.253.496 7.213.251 4.037.660 2.553.542 6.591.202Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.941.091 -2.883.787 -13.824.878 -7.672.513 -1.173.727 -8.846.240SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.633.592 15.788.644 18.422.236 1.997.473 11.298.506 13.295.979İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 2.618.690 15.788.644 18.407.334 1.982.571 11.298.506 13.281.077Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.874.792 15.788.644 17.663.436 1.238.673 11.298.506 12.537.179Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar743.898 0 743.898 743.898 0 743.898Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)941.557 257 941.814 993.744 266 994.010MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)326.855 0 326.855 284.468 0 284.468Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer326.855 0 326.855 284.468 0 284.468YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI316.404 0 316.404 204.524 0 204.524ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.442.152 0 1.442.152 944.376 0 944.376DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 3.583.554 2.199.101 5.782.655 1.739.574 1.235.846 2.975.420VARLIKLAR TOPLAMI107.633.177 91.994.957 199.628.134 86.639.530 69.838.498 156.478.028YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 52.608.043 65.034.417 117.642.460 51.877.216 48.421.704 100.298.920ALINAN KREDİLER(5.II.c) 376.476 26.834.085 27.210.561 322.346 14.044.833 14.367.179PARA PİYASALARINA BORÇLAR681.104 4.405.011 5.086.115 79.496 345.656 425.152İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 2.994.043 373.930 3.367.973 2.460.981 0 2.460.981Bonolar2.191.127 373.930 2.565.057 2.460.981 0 2.460.981Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller802.916 0 802.916 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER439.471 1.207.924 1.647.395 188.867 673.129 861.996Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 439.471 1.207.924 1.647.395 188.867 673.129 861.996Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 518.708 3.573 522.281 511.464 3.844 515.308KARŞILIKLAR(5.II.h) 1.877.603 159.059 2.036.662 1.689.920 97.036 1.786.956Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı466.366 0 466.366 322.514 0 322.514Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.411.237 159.059 1.570.296 1.367.406 97.036 1.464.442CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 251.208 0 251.208 307.039 0 307.039ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 6.131.553 6.131.553 0 7.037.253 7.037.253Krediler0 6.131.553 6.131.553 0 7.037.253 7.037.253Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 5.394.533 7.960.561 13.355.094 3.965.649 6.731.747 10.697.396ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 22.556.608 -179.776 22.376.832 17.707.723 12.125 17.719.848Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri77.068 0 77.068 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri77.053 0 77.053 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler378.941 0 378.941 733.398 0 733.398Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.262.639 -179.776 2.082.863 1.057.131 12.125 1.069.256Kar Yedekleri11.278.754 0 11.278.754 9.942.641 0 9.942.641Yasal Yedekler521.738 0 521.738 454.932 0 454.932Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.757.016 0 10.757.016 9.487.709 0 9.487.709Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.863.106 0 2.863.106 2.581.385 0 2.581.385Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı1.617.834 0 1.617.834 1.336.113 0 1.336.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI87.697.797 111.930.337 199.628.134 79.110.701 77.367.327 156.478.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 11.500.709 12.570.410 3.918.348 4.269.612Kredilerden Alınan Faizler10.030.540 10.989.138 3.410.716 3.733.673Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler5.128 145.054 5.128 43.654Bankalardan Alınan Faizler107.401 133.979 35.550 48.422Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler47.657 23.488 31.107 17.333Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.152.281 1.122.102 390.483 375.955Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.903 12.224 2.551 1.190Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar699.248 711.484 221.256 263.698İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler443.130 398.394 166.676 111.067Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri157.702 156.649 45.364 50.575FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -4.810.110 -8.365.619 -1.590.967 -2.709.897Mevduata Verilen Faizler-3.225.287 -6.673.864 -1.011.798 -2.121.974Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.027.220 -1.003.685 -368.526 -323.845Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-148.503 -94.664 -74.038 -17.459İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-250.864 -470.027 -86.617 -204.003Kiralama Faiz Giderleri-97.765 -103.631 -32.881 -38.222Diğer Faiz Giderleri-60.471 -19.748 -17.107 -4.394NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ6.690.599 4.204.791 2.327.381 1.559.715NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.103.381 2.521.171 620.380 887.288Alınan Ücret ve Komisyonlar2.705.430 3.380.722 794.715 1.221.966Gayri Nakdi Kredilerden343.061 320.484 122.735 111.269Diğer2.362.369 3.060.238 671.980 1.110.697Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-602.049 -859.551 -174.335 -334.678Gayri Nakdi Kredilere-1.500 -1.020 -444 -467Diğer-600.549 -858.531 -173.891 -334.211TEMETTÜ GELİRLERİ1.029 4.192 277 1TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 1.061.013 -364.551 444.554 -208.039Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)114.566 11.674 44.685 4.608Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.549.810 341.929 806.418 -38.138Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-603.363 -718.154 -406.549 -174.509DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 104.191 125.486 27.946 33.594FAALİYET BRÜT KÂRI9.960.213 6.491.089 3.420.538 2.272.559BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -5.062.140 -3.355.577 -1.720.289 -1.328.385DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-276.076 -59.145 -26.340 6.304PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.358.528 -1.174.603 -431.740 -384.568DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.727.787 -1.464.935 -609.184 -494.562NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.535.682 436.829 632.985 71.348BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)514.255 651.405 105.900 162.330NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 2.049.937 1.088.234 738.885 233.678SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -432.103 -70.976 -173.739 -16.699Cari Vergi Karşılığı0 -294.781 319.639 -294.781Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.916.641 -1.649.441 -1.042.336 -577.820Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.484.538 1.873.246 548.958 855.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.617.834 1.017.258 565.146 216.979DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 1.617.834 1.017.258 565.146 216.979Grubun Karı (Zararı)1.617.834 1.017.258 565.146 216.979Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar/zarar 0,28000000 0,31000000 0,10000000 0,07000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886410BIST