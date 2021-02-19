***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(5.V.e) 0 0 0 0 8.541 -44.011 -53.079 -88.549 1.050.193 717.947 -740.506 1.027.634 0 0 1.336.113 2.275.198 0 2.275.198Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler(5.V.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)(5.V.e) 0 0 0 0 25.225 -43.845 -298.686 -317.306 4.360.343 277.173 -3.324.531 1.312.985 0 0 1.793.225 2.788.904 0 2.788.904Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı(5.V.d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER106.642.949 177.641.492 284.284.441 76.718.312 131.284.648 208.002.960GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 12.860.576 29.868.791 42.729.367 10.685.392 23.470.167 34.155.559Teminat Mektupları12.566.878 19.307.776 31.874.654 10.663.838 15.520.265 26.184.103Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 124.588 203.609 79.021 105.025 184.046Diğer Teminat Mektupları12.487.857 19.183.188 31.671.045 10.584.817 15.415.240 26.000.057Banka Kredileri15.250 94.990 110.240 8.000 91.876 99.876İthalat Kabul Kredileri15.250 94.990 110.240 8.000 91.876 99.876Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.006 4.831.683 4.844.689 13.546 4.031.742 4.045.288Belgeli Akreditifler0 3.570.421 3.570.421 5.730 3.079.293 3.085.023Diğer Akreditifler13.006 1.261.262 1.274.268 7.816 952.449 960.265Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden265.442 5.634.342 5.899.784 8 3.826.284 3.826.292Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 53.867.533 10.314.327 64.181.860 42.440.606 10.606.960 53.047.566Cayılamaz Taahhütler53.328.017 10.314.327 63.642.344 40.552.985 10.606.960 51.159.945Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri841.692 4.987.988 5.829.680 1.667.373 4.303.969 5.971.342Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 346.429 346.429İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri17.234.415 0 17.234.415 13.726.695 0 13.726.695Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.226.674 0 2.226.674 1.973.081 0 1.973.081İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.023 0 2.023 1.837 0 1.837Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.617.301 0 32.617.301 22.664.957 0 22.664.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri11.556 0 11.556 6.915 0 6.915Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler390.356 5.326.339 5.716.695 508.127 5.956.562 6.464.689Cayılabilir Taahhütler539.516 0 539.516 1.887.621 0 1.887.621Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri538.957 0 538.957 1.887.062 0 1.887.062Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.b) 39.914.840 137.458.374 177.373.214 23.592.314 97.207.521 120.799.835Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler39.914.840 137.458.374 177.373.214 23.592.314 97.207.521 120.799.835Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.693.627 17.354.000 20.047.627 1.255.779 4.154.693 5.410.472Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.829.976 8.414.678 10.244.654 576.828 2.118.997 2.695.825Vadeli Döviz Satım İşlemleri863.651 8.939.322 9.802.973 678.951 2.035.696 2.714.647Para ve Faiz Swap İşlemleri34.012.623 106.589.487 140.602.110 18.618.922 79.745.667 98.364.589Swap Para Alım İşlemleri279.519 44.574.432 44.853.951 4.412.464 32.008.058 36.420.522Swap Para Satım İşlemleri24.083.104 26.669.500 50.752.604 8.866.458 24.587.758 33.454.216Swap Faiz Alım İşlemleri4.825.000 17.672.778 22.497.778 2.670.000 11.574.926 14.244.926Swap Faiz Satım İşlemleri4.825.000 17.672.777 22.497.777 2.670.000 11.574.925 14.244.925Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.380.869 6.398.258 8.779.127 3.654.667 7.245.775 10.900.442Para Alım Opsiyonları1.055.976 2.678.255 3.734.231 1.620.919 3.759.328 5.380.247Para Satım Opsiyonları1.024.893 2.775.845 3.800.738 2.033.748 3.371.361 5.405.109Faiz Alım Opsiyonları0 472.079 472.079 0 57.543 57.543Faiz Satım Opsiyonları300.000 472.079 772.079 0 57.543 57.543Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri827.721 763.167 1.590.888 62.946 56.418 119.364Futures Para Alım İşlemleri0 763.167 763.167 62.946 0 62.946Futures Para Satım İşlemleri827.721 0 827.721 0 56.418 56.418Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 6.353.462 6.353.462 0 6.004.968 6.004.968EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER638.290.491 275.298.400 913.588.891 583.806.369 201.436.164 785.242.533EMANET KIYMETLER29.193.410 15.113.581 44.306.991 70.740.745 10.090.258 80.831.003Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler28.334.566 12.412.991 40.747.557 69.683.795 8.494.938 78.178.733Tahsile Alınan Çekler62.224 1.424.934 1.487.158 20.780 1.303.540 1.324.320Tahsile Alınan Ticari Senetler796.620 112.437 909.057 1.036.170 101.300 1.137.470Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.163.219 1.163.219 0 190.480 190.480Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER607.947.181 259.046.744 866.993.925 512.125.986 190.391.048 702.517.034Menkul Kıymetler3.928.766 21.880 3.950.646 2.656.257 19.306 2.675.563Teminat Senetleri413.307.798 108.475.879 521.783.677 336.799.053 73.984.724 410.783.777Emtia19.430.706 13.496.225 32.926.931 15.967.774 10.139.026 26.106.800Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul103.075.634 85.250.728 188.326.362 99.100.001 66.712.578 165.812.579Diğer Rehinli Kıymetler68.204.277 51.802.032 120.006.309 57.602.901 39.535.414 97.138.315Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.149.900 1.138.075 2.287.975 939.638 954.858 1.894.496BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI744.933.440 452.939.892 1.197.873.332 660.524.681 332.720.812 993.245.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı961.099 1.193.215Alınan Faizler14.692.448 15.352.085Ödenen Faizler-6.599.107 -10.587.183Alınan Temettüler1.782 4.585Alınan Ücret ve Komisyonlar3.529.278 4.838.230Elde Edilen Diğer Kazançlar87.076 181.275Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.692.693 1.625.986Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.663.783 -1.537.533Ödenen Vergiler-254.173 -508.644Diğer(5.VI.c) -12.525.115 -8.175.586Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.589.024 -503.230Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-252.373 5.539Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış24.266 -530Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-25.054.379 -11.729.111Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.428.628 -609.816Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)11.188.675 119.875Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)11.956.937 16.379.434Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.677.343 -4.098.743Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.VI.c) 4.653.821 -569.878Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.627.925 689.985YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.075.128 -2.314.210İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-645.888 -6.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.586.089 -504.971Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller346.913 137.674Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.052.381 -4.613.981Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.673.131 2.673.068Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer189.186 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.971.880 2.912.553Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit28.457.497 23.336.408Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-21.224.497 -20.159.260İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-261.120 -264.595Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.VI.c) 2.051.882 878.440Nrdaki Net Artış (Azalış)(5.VI.c) 3.320.709 2.166.768Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.a) 13.347.799 11.181.031Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.VI.a) 16.668.508 13.347.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.793.225 1.336.113DİĞER KAPSAMLI GELİRLER995.679 939.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-317.306 -88.549Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)32.195 11.262Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-52.034 -56.604Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-298.621 -53.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.154 9.872Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.312.985 1.027.634Yabancı Para Çevrim Farkları4.360.343 1.050.193Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri362.826 924.582Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-7.390 7.926Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-4.033.675 -957.293Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler630.881 2.226TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.788.904 2.275.198Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.849.445 31.678.181 43.527.626 11.569.921 22.663.741 34.233.662Nakit ve Nakit Benzerleri4.597.347 22.224.882 26.822.229 4.453.603 16.872.090 21.325.693Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 2.252.630 20.337.667 22.590.297 1.530.563 15.176.907 16.707.470Bankalar(5.I.a) 506.117 1.887.215 2.393.332 1.902.789 1.695.183 3.597.972Para Piyasalarından Alacaklar1.838.716 0 1.838.716 1.020.321 0 1.020.321Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-116 0 -116 -70 0 -70Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 55.175 735.685 790.860 2.196 485.622 487.818Devlet Borçlanma Senetleri14.539 63.953 78.492 1.649 3.050 4.699Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 219.080 219.080 0 153.472 153.472Diğer Finansal Varlıklar40.636 452.652 493.288 547 329.100 329.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 6.156.688 7.058.091 13.214.779 6.147.636 4.585.646 10.733.282Devlet Borçlanma Senetleri6.156.222 6.695.407 12.851.629 6.069.466 4.368.825 10.438.291Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler466 0 466 78.170 0 78.170Diğer Finansal Varlıklar0 362.684 362.684 0 216.821 216.821Türev Finansal Varlıklar1.040.235 1.659.523 2.699.758 966.486 720.383 1.686.869Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.040.235 1.659.523 2.699.758 966.486 720.383 1.686.869Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)87.198.723 40.969.691 128.168.414 68.905.450 34.640.139 103.545.589Krediler(5.I.d) 92.499.646 42.518.851 135.018.497 72.540.303 33.260.324 105.800.627Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 4.109.356 3.152.687 7.262.043 4.037.660 2.553.542 6.591.202Devlet Borçlanma Senetleri4.109.356 3.152.687 7.262.043 4.037.660 2.553.542 6.591.202Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-9.410.279 -4.701.847 -14.112.126 -7.672.513 -1.173.727 -8.846.240SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.o) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.692.212 16.108.882 18.801.094 1.997.473 11.298.506 13.295.979İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 2.677.310 16.108.882 18.786.192 1.982.571 11.298.506 13.281.077Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.858.688 16.108.882 17.967.570 1.238.673 11.298.506 12.537.179Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar818.622 0 818.622 743.898 0 743.898Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.k) 1.051.130 165 1.051.295 993.744 266 994.010MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.l) 346.815 0 346.815 284.468 0 284.468Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer346.815 0 346.815 284.468 0 284.468YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI296.166 0 296.166 204.524 0 204.524ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.n) 1.349.707 0 1.349.707 944.376 0 944.376DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.p) 3.786.277 1.928.342 5.714.619 1.739.574 1.235.846 2.975.420VARLIKLAR TOPLAMI108.570.475 90.685.261 199.255.736 86.639.530 69.838.498 156.478.028YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 50.006.943 73.359.272 123.366.215 51.877.216 48.421.704 100.298.920ALINAN KREDİLER(5.II.c) 434.148 22.942.361 23.376.509 322.346 14.044.833 14.367.179PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.173.512 3.305.635 4.479.147 79.496 345.656 425.152İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 2.273.039 451.604 2.724.643 2.460.981 0 2.460.981Bonolar1.523.711 451.604 1.975.315 2.460.981 0 2.460.981Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller749.328 0 749.328 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER283.384 1.867.142 2.150.526 188.867 673.129 861.996Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 283.384 1.867.142 2.150.526 188.867 673.129 861.996Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 618.305 2.915 621.220 511.464 3.844 515.308KARŞILIKLAR(5.II.h) 2.016.427 206.982 2.223.409 1.689.920 97.036 1.786.956Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı516.109 0 516.109 322.514 0 322.514Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.500.318 206.982 1.707.300 1.367.406 97.036 1.464.442CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 252.567 0 252.567 307.039 0 307.039ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 5.917.420 5.917.420 0 7.037.253 7.037.253Krediler(5.II.k) 0 5.917.420 5.917.420 0 7.037.253 7.037.253Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 5.145.877 6.109.451 11.255.328 3.965.649 6.731.747 10.697.396ÖZKAYNAKLAR(5.II.l) 22.607.184 281.568 22.888.752 17.707.723 12.125 17.719.848Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100Sermaye Yedekleri77.068 0 77.068 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri77.053 0 77.053 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler416.092 0 416.092 733.398 0 733.398Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.100.673 281.568 2.382.241 1.057.131 12.125 1.069.256Kar Yedekleri11.278.754 0 11.278.754 9.942.641 0 9.942.641Yasal Yedekler521.738 0 521.738 454.932 0 454.932Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler10.757.016 0 10.757.016 9.487.709 0 9.487.709Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar3.038.497 0 3.038.497 2.581.385 0 2.581.385Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı1.793.225 0 1.793.225 1.336.113 0 1.336.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI84.811.386 114.444.350 199.255.736 79.110.701 77.367.327 156.478.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 15.840.279 16.868.322Kredilerden Alınan Faizler13.656.421 14.641.520Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler29.693 145.307Bankalardan Alınan Faizler178.016 208.440Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler134.254 79.547Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.626.935 1.524.018Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.349 15.266Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar968.825 988.512İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler641.761 520.240Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri214.960 269.490FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -6.755.453 -10.415.043Mevduata Verilen Faizler-4.652.171 -8.255.300Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.359.902 -1.289.985Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-214.788 -101.207İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-317.337 -603.212Kiralama Faiz Giderleri-129.483 -140.300Diğer Faiz Giderleri-81.772 -25.039NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ9.084.826 6.453.279NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.739.282 3.595.876Alınan Ücret ve Komisyonlar3.550.494 4.838.230Gayri Nakdi Kredilerden460.908 432.230Diğer(5.IV.l) 3.089.586 4.406.000Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-811.212 -1.242.354Gayri Nakdi Kredilere-2.120 -1.538Diğer(5.IV.l) -809.092 -1.240.816TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.c) 1.782 4.585TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.d) 569.182 -304.052Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)137.964 74.662Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-321.459 75.666Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)752.677 -454.380DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.e) 158.209 192.926FAALİYET BRÜT KÂRI12.553.281 9.942.614BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.f) -6.294.948 -5.449.503DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.IV.f) -386.105 -158.752PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.g) -1.815.650 -1.610.208DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.g) -2.556.418 -2.035.591NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.500.160 688.560BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)590.862 788.801NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.h) 2.091.022 1.477.361SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.i) -297.797 -141.248Cari Vergi Karşılığı-20.237 -86.017Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.380.785 -2.278.971Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.103.225 2.223.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.j) 1.793.225 1.336.113DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.k) 1.793.225 1.336.113Grubun Karı (Zararı)1.793.225 1.336.113Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına Kar/Zarar 0,31000000 0,40000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911107BIST