***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 3.647 0 -352.764 -349.117 1.124.330 -566.959 -707.276 -149.905 0 0 615.997 116.975 2.711 119.686Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri520.462 528.430 1.048.892 827.721 763.167 1.590.888Futures Para Alım İşlemleri9.628 520.104 529.732 0 763.167 763.167Futures Para Satım İşlemleri510.834 8.326 519.160 827.721 0 827.721Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 6.184.161 6.184.161 0 6.353.462 6.353.462EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER685.532.726 362.498.807 1.048.031.533 651.466.576 325.639.811 977.106.387EMANET KIYMETLER34.920.878 19.613.854 54.534.732 33.849.047 16.518.378 50.367.425Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları136.490 0 136.490 139.814 0 139.814Emanete Alınan Menkul Değerler31.885.941 14.932.292 46.818.233 30.857.690 12.412.991 43.270.681Tahsile Alınan Çekler1.897.752 3.131.905 5.029.657 1.875.232 2.588.542 4.463.774Tahsile Alınan Ticari Senetler999.447 392.546 1.391.993 975.063 352.162 1.327.225Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.248 1.157.111 1.158.359 1.248 1.164.683 1.165.931Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER649.534.760 341.670.015 991.204.775 616.467.629 307.983.358 924.450.987Menkul Kıymetler3.916.083 88.468 4.004.551 3.991.203 75.724 4.066.927Teminat Senetleri437.765.623 119.438.450 557.204.073 413.307.798 108.475.879 521.783.677Emtia23.113.321 17.442.487 40.555.808 19.430.706 13.496.225 32.926.931Varant0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER416.160 1.456.307 1.872.467 292.714 1.862.130 2.154.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 416.160 1.456.307 1.872.467 292.714 1.862.130 2.154.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 552.828 73.965 626.793 540.733 70.093 610.826KARŞILIKLAR(5.II.h) 2.335.465 375.559 2.711.024 2.070.724 238.443 2.309.167Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı532.059 29.261 561.320 535.248 27.108 562.356Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.803.406 346.298 2.149.704 1.535.476 211.335 1.746.811CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 254.189 188.421 442.610 285.800 106.782 392.582ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 8.185 58.545 66.730 3.823 60.891 64.714SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 6.586.451 6.586.451 0 5.917.420 5.917.420Krediler0 6.586.451 6.586.451 0 5.917.420 5.917.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 6.235.839 6.618.214 12.854.053 5.253.104 5.844.106 11.097.210ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 10.405.980 13.021.023 23.427.003 9.940.534 13.086.901 23.027.435Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100Sermaye Yedekleri67.576 0 67.576 67.576 0 67.576Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri67.561 0 67.561 67.561 0 67.561Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler363.962 74.990 438.952 364.227 69.986 434.213Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8.411.545 10.049.686 1.638.141 -7.675.597 9.989.501 2.313.904Kar Yedekleri10.072.575 1.562.572 11.635.147 8.279.350 1.562.572 9.841.922Yasal Yedekler612.404 5.019 617.423 522.743 5.019 527.762Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler9.460.171 1.557.553 11.017.724 7.756.607 1.557.553 9.314.160Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.563.474 1.333.775 3.897.249 3.155.384 1.464.842 4.620.226Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.697.059 1.129.942 2.827.001 1.708.633 1.053.250 2.761.883Dönem Net Kâr veya Zararı866.415 203.833 1.070.248 1.446.751 411.592 1.858.343Azınlık Payları53.838 0 53.838 53.494 0 53.494YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI79.729.431 201.724.277 281.453.708 74.552.735 189.407.913 263.960.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 5.230.307 4.524.392Kredilerden Alınan Faizler4.554.223 3.954.428Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler47.754 0Bankalardan Alınan Faizler57.267 30.462Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler20.186 8.517Menkul Değerlerden Alınan Faizler412.304 409.484Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.836 3.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar276.655 268.606İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler122.813 137.618Finansal Kiralama Faiz Gelirleri72.430 57.546Diğer Faiz Gelirleri66.143 63.955FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -2.576.904 -1.882.925Mevduata Verilen Faizler-1.888.320 -1.322.032Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-406.046 -373.542Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-89.743 -18.971İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-133.792 -98.650Kiralama Faiz Giderleri-31.488 -35.859Diğer Faiz Giderleri-27.515 -33.871NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.653.403 2.641.467NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.065.165 982.483Alınan Ücret ve Komisyonlar1.550.189 1.264.804Gayri Nakdi Kredilerden120.690 113.441Diğer1.429.499 1.151.363Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-485.024 -282.321Gayri Nakdi Kredilere-2.101 -1.606Diğer-482.923 -280.715TEMETTÜ GELİRLERİ0 245TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 620.050 361.983Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)287.644 31.235Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.843.331 763.916Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.510.925 -433.168DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 119.446 117.462FAALİYET BRÜT KÂRI4.458.064 4.103.640BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -1.588.627 -1.949.126DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-107.785 -118.973PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -578.920 -533.327DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -763.990 -652.907NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.418.742 849.307BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 1.418.742 849.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -348.150 -230.599Cari Vergi Karşılığı-256.809 -70.102Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.172.295 -671.512Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.080.954 511.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.070.592 618.708DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 1.070.592 618.708Grubun Karı (Zararı)1.070.248 615.997Azınlık Payları Karı (Zararı)344 2.711Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932663BIST