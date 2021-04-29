***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2021 19:22
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.647 0 -352.764 -349.117 1.124.330 -566.959 -707.276 -149.905 0 0 615.997 116.975 2.711 119.686
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
520.462 528.430 1.048.892 827.721 763.167 1.590.888
Futures Para Alım İşlemleri
9.628 520.104 529.732 0 763.167 763.167
Futures Para Satım İşlemleri
510.834 8.326 519.160 827.721 0 827.721
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.184.161 6.184.161 0 6.353.462 6.353.462
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
685.532.726 362.498.807 1.048.031.533 651.466.576 325.639.811 977.106.387
EMANET KIYMETLER
34.920.878 19.613.854 54.534.732 33.849.047 16.518.378 50.367.425
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
136.490 0 136.490 139.814 0 139.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
31.885.941 14.932.292 46.818.233 30.857.690 12.412.991 43.270.681
Tahsile Alınan Çekler
1.897.752 3.131.905 5.029.657 1.875.232 2.588.542 4.463.774
Tahsile Alınan Ticari Senetler
999.447 392.546 1.391.993 975.063 352.162 1.327.225
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 1.157.111 1.158.359 1.248 1.164.683 1.165.931
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
649.534.760 341.670.015 991.204.775 616.467.629 307.983.358 924.450.987
Menkul Kıymetler
3.916.083 88.468 4.004.551 3.991.203 75.724 4.066.927
Teminat Senetleri
437.765.623 119.438.450 557.204.073 413.307.798 108.475.879 521.783.677
Emtia
23.113.321 17.442.487 40.555.808 19.430.706 13.496.225 32.926.931
Varant
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
416.160 1.456.307 1.872.467 292.714 1.862.130 2.154.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 416.160 1.456.307 1.872.467 292.714 1.862.130 2.154.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 552.828 73.965 626.793 540.733 70.093 610.826
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.335.465 375.559 2.711.024 2.070.724 238.443 2.309.167
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
532.059 29.261 561.320 535.248 27.108 562.356
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.803.406 346.298 2.149.704 1.535.476 211.335 1.746.811
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 254.189 188.421 442.610 285.800 106.782 392.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 8.185 58.545 66.730 3.823 60.891 64.714
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.586.451 6.586.451 0 5.917.420 5.917.420
Krediler
0 6.586.451 6.586.451 0 5.917.420 5.917.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 6.235.839 6.618.214 12.854.053 5.253.104 5.844.106 11.097.210
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 10.405.980 13.021.023 23.427.003 9.940.534 13.086.901 23.027.435
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
363.962 74.990 438.952 364.227 69.986 434.213
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.411.545 10.049.686 1.638.141 -7.675.597 9.989.501 2.313.904
Kar Yedekleri
10.072.575 1.562.572 11.635.147 8.279.350 1.562.572 9.841.922
Yasal Yedekler
612.404 5.019 617.423 522.743 5.019 527.762
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.460.171 1.557.553 11.017.724 7.756.607 1.557.553 9.314.160
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.563.474 1.333.775 3.897.249 3.155.384 1.464.842 4.620.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.697.059 1.129.942 2.827.001 1.708.633 1.053.250 2.761.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
866.415 203.833 1.070.248 1.446.751 411.592 1.858.343
Azınlık Payları
53.838 0 53.838 53.494 0 53.494
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
79.729.431 201.724.277 281.453.708 74.552.735 189.407.913 263.960.648
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 5.230.307 4.524.392
Kredilerden Alınan Faizler
4.554.223 3.954.428
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
47.754 0
Bankalardan Alınan Faizler
57.267 30.462
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
20.186 8.517
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
412.304 409.484
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.836 3.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
276.655 268.606
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
122.813 137.618
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
72.430 57.546
Diğer Faiz Gelirleri
66.143 63.955
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -2.576.904 -1.882.925
Mevduata Verilen Faizler
-1.888.320 -1.322.032
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-406.046 -373.542
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-89.743 -18.971
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-133.792 -98.650
Kiralama Faiz Giderleri
-31.488 -35.859
Diğer Faiz Giderleri
-27.515 -33.871
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.653.403 2.641.467
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.065.165 982.483
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.550.189 1.264.804
Gayri Nakdi Kredilerden
120.690 113.441
Diğer
1.429.499 1.151.363
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-485.024 -282.321
Gayri Nakdi Kredilere
-2.101 -1.606
Diğer
-482.923 -280.715
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 245
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 620.050 361.983
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
287.644 31.235
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.843.331 763.916
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.510.925 -433.168
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 119.446 117.462
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.458.064 4.103.640
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -1.588.627 -1.949.126
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-107.785 -118.973
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -578.920 -533.327
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -763.990 -652.907
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.418.742 849.307
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.418.742 849.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -348.150 -230.599
Cari Vergi Karşılığı
-256.809 -70.102
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.172.295 -671.512
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.080.954 511.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.070.592 618.708
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.070.592 618.708
Grubun Karı (Zararı)
1.070.248 615.997
Azınlık Payları Karı (Zararı)
344 2.711
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932663
BIST