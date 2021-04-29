***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 3.649 0 -363.931 -360.282 1.127.939 -566.959 -707.656 -146.676 0 0 620.996 114.038 0 114.038Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 81.986 -89.570 380.700 373.116 5.883.160 -654.254 -4.306.326 922.580 11.278.754 1.245.272 620.996 20.213.886 0 20.213.886Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.739 0 15.039 19.778 1.216.842 -1.017.494 -873.833 -674.485 0 0 1.065.685 410.978 0 410.978Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611.399 0 611.399 521.738 0 521.738Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler12.460.580 0 12.460.580 10.757.016 0 10.757.016Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.310.957 0 2.310.957 3.038.497 0 3.038.497Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı1.065.685 0 1.065.685 1.793.225 0 1.793.225Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI90.872.042 125.305.390 216.177.432 84.811.386 114.444.350 199.255.736Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 4.548.085 3.807.891Kredilerden Alınan Faizler3.999.580 3.341.077Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler47.754 0Bankalardan Alınan Faizler50.926 26.039Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler13.608 3.973Menkul Değerlerden Alınan Faizler373.707 373.444Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.512 3.837Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar241.382 232.432İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler122.813 137.175Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri62.510 63.358FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -2.326.428 -1.637.494Mevduata Verilen Faizler-1.770.413 -1.167.830Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-323.859 -314.732Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-81.191 -16.784İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-88.992 -71.328Kiralama Faiz Giderleri-34.458 -32.949Diğer Faiz Giderleri-27.515 -33.871NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.221.657 2.170.397NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ962.929 916.586Alınan Ücret ve Komisyonlar1.436.306 1.193.888Gayri Nakdi Kredilerden117.823 108.380Diğer1.318.483 1.085.508Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-473.377 -277.302Gayri Nakdi Kredilere-324 -312Diğer-473.053 -276.990TEMETTÜ GELİRLERİ0 245TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 438.014 406.650Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)189.996 6.678Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.869.721 955.685Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.621.703 -555.713DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 67.600 61.424FAALİYET BRÜT KÂRI3.690.200 3.555.302BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -1.643.756 -1.905.632DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-106.844 -130.272PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -480.619 -444.993DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -666.460 -582.343NET FAALİYET KARI (ZARARI)792.521 492.062BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)476.099 269.097NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 1.268.620 761.159SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -202.935 -140.163Cari Vergi Karşılığı-182.533 -3.399Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.165.289 -568.424Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.144.887 431.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.065.685 620.996DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 1.065.685 620.996Grubun Karı (Zararı)1.065.685 620.996Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932664BIST