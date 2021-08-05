***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 2.346.178 18.735.315 21.081.493 1.858.688 16.108.882 17.967.570Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar818.622 0 818.622 818.622 0 818.622Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)999.133 656 999.789 1.051.130 165 1.051.295MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)395.930 0 395.930 346.815 0 346.815Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer395.930 0 395.930 346.815 0 346.815YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 296.166 0 296.166ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.790.103 0 1.790.103 1.349.707 0 1.349.707DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 5.408.693 1.878.129 7.286.822 3.786.277 1.928.342 5.714.619VARLIKLAR TOPLAMI117.280.212 111.404.721 228.684.933 108.570.475 90.685.261 199.255.736YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 56.837.614 80.171.734 137.009.348 50.006.943 73.359.272 123.366.215ALINAN KREDİLER(5.II.c) 548.613 30.776.939 31.325.552 434.148 22.942.361 23.376.509PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.746.932 3.180.258 6.927.190 1.173.512 3.305.635 4.479.147İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 3.567.088 1.584.624 5.151.712