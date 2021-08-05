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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.08.2021 18:47



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 2.346.178 18.735.315 21.081.493 1.858.688 16.108.882 17.967.570
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
818.622 0 818.622 818.622 0 818.622
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
999.133 656 999.789 1.051.130 165 1.051.295
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
395.930 0 395.930 346.815 0 346.815
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
395.930 0 395.930 346.815 0 346.815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 296.166 0 296.166
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.790.103 0 1.790.103 1.349.707 0 1.349.707
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 5.408.693 1.878.129 7.286.822 3.786.277 1.928.342 5.714.619
VARLIKLAR TOPLAMI
117.280.212 111.404.721 228.684.933 108.570.475 90.685.261 199.255.736
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 56.837.614 80.171.734 137.009.348 50.006.943 73.359.272 123.366.215
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 548.613 30.776.939 31.325.552 434.148 22.942.361 23.376.509
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.746.932 3.180.258 6.927.190 1.173.512 3.305.635 4.479.147
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.567.088 1.584.624 5.151.712
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Frank 9,4218 9,4785 % 0,69  
Riyal 2,2838 2,2952 % 0,83  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 -9,06  
Altın Gr. 496 497 2,41  
Cumhuriyet 3.290 3.339 11,00  
Tam 3.274 3.356 5,81  
Yarım 1.582 1.623 2,81  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,97 25,00 -0,17  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,03  
B. Petrol 72,16 72,16 0,87  
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