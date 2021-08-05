***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.08.2021 18:47
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.681 0 -351.793 -345.112 1.940.479 -25.243 -1.301.757 613.479 0 0 1.059.140 1.327.507 6.316 1.333.823
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 98.421 -89.801 373.181 381.801 7.101.938 -112.538 -5.364.175 1.625.225 8.630.444 3.973.361 1.059.140 21.433.647 29.088 21.462.735
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.742 0 0 8.742 2.264.292 -517.800 -1.610.709 135.783 0 0 2.014.585 2.159.110 8.174 2.167.284
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.978 57.978
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 125.706 -133.631 450.880 442.955 11.776.650 -327.920 -8.999.043 2.449.687 11.635.147 2.827.001 2.014.585 25.133.051 119.646 25.252.697
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
106.714.347 216.132.389 322.846.736 105.577.021 195.655.581 301.232.602
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 13.124.405 38.973.796 52.098.201 12.777.688 30.047.020 42.824.708
Teminat Mektupları
12.943.237 24.110.594 37.053.831 12.483.998 19.435.442 31.919.440
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 142.624 221.645 79.021 124.588 203.609
Diğer Teminat Mektupları
12.864.216 23.967.970 0 1.763.207
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-145 -2.416 -2.561 -116 -3.011 -3.127
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 27.422 716.017 743.439 21.432 735.684 757.116
Devlet Borçlanma Senetleri
8.398 62.690 71.088 14.094 63.953 78.047
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 276.490 276.490 1.731 219.080 220.811
Diğer Finansal Varlıklar
19.024 376.837 395.861 5.607 452.651 458.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.490.534 14.171.286 20.661.820 6.156.688 14.141.546 20.298.234
Devlet Borçlanma Senetleri
6.490.068 13.429.573 19.919.641 6.156.222 13.383.870 19.540.092
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 352 818 466 311 777
Diğer Finansal Varlıklar
0 741.361 741.361 0 757.365 757.365
Türev Finansal Varlıklar
1.456.877 1.469.577 2.926.454 1.195.819 1.965.191 3.161.010
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.456.877 1.469.577 2.926.454 1.195.819 1.965.191 3.161.010
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
95.005.587 91.863.897 186.869.484 88.002.862 86.541.061 174.543.923
Krediler
(5.I.d) 101.161.061 91.820.664 192.981.725 91.488.281 86.152.949 177.641.230
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 832.497 2.902.909 3.735.406 703.664 2.537.161 3.240.825
Faktoring Alacakları
2.122.216 539.819 2.662.035 2.128.967 575.347 2.704.314
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 2.734.334 3.665.147 6.399.481 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Devlet Borçlanma Senetleri
2.734.334 3.665.147 6.399.481 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.844.521 -7.064.642 -18.909.163 -10.427.406 -5.877.083 -16.304.489
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
837.879 361 838.240 830.694 319 831.013
İştirakler (Net)
(5.I.f) 20.781 0 20.781 13.596 0 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.781 0 20.781 13.596 0 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 814.298 361 814.659 814.298 319 814.617
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
814.298 361 814.659 814.298 319 814.617
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.686.075 374.375 2.060.450 1.527.636 353.957 1.881.593
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
421.571 70.328 491.899 365.002 58.407 423.409
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
421.571 70.328 491.899 365.002 58.407 423.409
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 373.151 0 373.151 355.990 0 355.990
CARİ VERGİ VARLIĞI
1 195.213 195.214 313.744 0 313.744
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.912.995 27 1.913.022 1.481.954 6.457 1.488.411
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 6.259.672 2.204.102 8.463.774 4.597.284 1.803.509 6.400.793
VARLIKLAR TOPLAMI
117.848.590 177.561.364 295.409.954 109.371.591 154.589.057 263.960.648
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.a) 56.848.562 140.905.121 197.753.683 50.016.442 134.702.871 184.719.313
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 2.275.254 31.100.551 33.375.805 2.399.832 23.585.722 25.985.554
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.784.341 3.180.258 6.964.599 1.207.341 3.305.635 4.512.976
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 4.764.306 3.264.708 8.029.014 2.541.688 626.919 3.168.607
Bonolar
4.253.083 1.584.624 5.837.707 1.921.607 451.604 2.373.211
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
511.223 1.680.084 2.191.307 620.081 175.315 795.396
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
269.182 1.089.391 1.358.573 292.714 1.862.130 2.154.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 269.182 1.089.391 1.358.573 292.714 1.862.130 2.154.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 538.246 52.812 591.058 540.733 70.093 610.826
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.266.035 266.565 2.532.600 2.070.724 238.443 2.309.167
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
564.536 31.309 595.845 535.248 27.108 562.356
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.701.499 235.256 1.936.755 1.535.476 211.335 1.746.811
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 412.839 57.297 470.136 285.800 106.782 392.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 5.560 121.463 127.023 3.823 60.891 64.714
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.882.487 6.882.487 0 5.917.420 5.917.420
Krediler
0 6.882.487 6.882.487 0 5.917.420 5.917.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 6.548.860 5.523.419 12.072.279 5.253.104 5.844.106 11.097.210
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 10.262.917 14.989.780 25.252.697 9.940.534 13.086.901 23.027.435
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
363.700 79.255 442.955 364.227 69.986 434.213
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.174.248 11.623.935 2.449.687 -7.675.597 9.989.501 2.313.904
Kar Yedekleri
10.072.575 1.562.572 11.635.147 8.279.350 1.562.572 9.841.922
Yasal Yedekler
612.404 5.019 617.423 522.743 5.019 527.762
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.460.171 1.557.553 11.017.724 7.756.607 1.557.553 9.314.160
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.117.568 1.724.018 4.841.586 3.155.384 1.464.842 4.620.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.697.059 1.129.942 2.827.001 1.708.633 1.053.250 2.761.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.420.509 594.076 2.014.585 1.446.751 411.592 1.858.343
Azınlık Payları
119.646 0 119.646 53.494 0 53.494
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
87.976.102 207.433.852 295.409.954 74.552.735 189.407.913 263.960.648
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 11.183.099 8.966.437 5.952.792 4.442.045
Kredilerden Alınan Faizler
9.695.080 7.800.946 5.140.857 3.846.518
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
128.639 0 80.885 0
Bankalardan Alınan Faizler
85.030 82.607 27.763 52.145
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
34.857 24.134 14.671 15.617
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
963.312 821.720 551.008 412.236
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
19.635 7.627 6.799 4.367
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
652.493 537.074 375.838 268.468
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
291.184 277.019 168.371 139.401
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
149.251 123.351 76.821 65.805
Diğer Faiz Gelirleri
126.930 113.679 60.787 49.724
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -5.562.238 -3.691.679 -2.985.334 -1.808.754
Mevduata Verilen Faizler
-4.050.437 -2.528.708 -2.162.117 -1.206.676
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-831.261 -752.391 -425.215 -378.849
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-207.707 -78.396 -117.964 -59.425
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-363.569 -218.160 -229.777 -119.510
Kiralama Faiz Giderleri