***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.681 0 -351.793 -345.112 1.940.479 -25.243 -1.301.757 613.479 0 0 1.059.140 1.327.507 6.316 1.333.823Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 98.421 -89.801 373.181 381.801 7.101.938 -112.538 -5.364.175 1.625.225 8.630.444 3.973.361 1.059.140 21.433.647 29.088 21.462.735Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.742 0 0 8.742 2.264.292 -517.800 -1.610.709 135.783 0 0 2.014.585 2.159.110 8.174 2.167.284Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.978 57.978İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 125.706 -133.631 450.880 442.955 11.776.650 -327.920 -8.999.043 2.449.687 11.635.147 2.827.001 2.014.585 25.133.051 119.646 25.252.697Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER106.714.347 216.132.389 322.846.736 105.577.021 195.655.581 301.232.602GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 13.124.405 38.973.796 52.098.201 12.777.688 30.047.020 42.824.708Teminat Mektupları12.943.237 24.110.594 37.053.831 12.483.998 19.435.442 31.919.440Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 142.624 221.645 79.021 124.588 203.609Diğer Teminat Mektupları12.864.216 23.967.970 0 1.763.207Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-145 -2.416 -2.561 -116 -3.011 -3.127Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 27.422 716.017 743.439 21.432 735.684 757.116Devlet Borçlanma Senetleri8.398 62.690 71.088 14.094 63.953 78.047Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 276.490 276.490 1.731 219.080 220.811Diğer Finansal Varlıklar19.024 376.837 395.861 5.607 452.651 458.258Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 6.490.534 14.171.286 20.661.820 6.156.688 14.141.546 20.298.234Devlet Borçlanma Senetleri6.490.068 13.429.573 19.919.641 6.156.222 13.383.870 19.540.092Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler466 352 818 466 311 777Diğer Finansal Varlıklar0 741.361 741.361 0 757.365 757.365Türev Finansal Varlıklar1.456.877 1.469.577 2.926.454 1.195.819 1.965.191 3.161.010Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.456.877 1.469.577 2.926.454 1.195.819 1.965.191 3.161.010Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)95.005.587 91.863.897 186.869.484 88.002.862 86.541.061 174.543.923Krediler(5.I.d) 101.161.061 91.820.664 192.981.725 91.488.281 86.152.949 177.641.230Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 832.497 2.902.909 3.735.406 703.664 2.537.161 3.240.825Faktoring Alacakları2.122.216 539.819 2.662.035 2.128.967 575.347 2.704.314İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 2.734.334 3.665.147 6.399.481 4.109.356 3.152.687 7.262.043Devlet Borçlanma Senetleri2.734.334 3.665.147 6.399.481 4.109.356 3.152.687 7.262.043Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.844.521 -7.064.642 -18.909.163 -10.427.406 -5.877.083 -16.304.489SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI837.879 361 838.240 830.694 319 831.013İştirakler (Net)(5.I.f) 20.781 0 20.781 13.596 0 13.596Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler20.781 0 20.781 13.596 0 13.596Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 814.298 361 814.659 814.298 319 814.617Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar814.298 361 814.659 814.298 319 814.617Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.686.075 374.375 2.060.450 1.527.636 353.957 1.881.593MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)421.571 70.328 491.899 365.002 58.407 423.409Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer421.571 70.328 491.899 365.002 58.407 423.409YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 373.151 0 373.151 355.990 0 355.990CARİ VERGİ VARLIĞI1 195.213 195.214 313.744 0 313.744ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.912.995 27 1.913.022 1.481.954 6.457 1.488.411DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 6.259.672 2.204.102 8.463.774 4.597.284 1.803.509 6.400.793VARLIKLAR TOPLAMI117.848.590 177.561.364 295.409.954 109.371.591 154.589.057 263.960.648YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 56.848.562 140.905.121 197.753.683 50.016.442 134.702.871 184.719.313ALINAN KREDİLER(5.II.c) 2.275.254 31.100.551 33.375.805 2.399.832 23.585.722 25.985.554PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.784.341 3.180.258 6.964.599 1.207.341 3.305.635 4.512.976İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 4.764.306 3.264.708 8.029.014 2.541.688 626.919 3.168.607Bonolar4.253.083 1.584.624 5.837.707 1.921.607 451.604 2.373.211Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller511.223 1.680.084 2.191.307 620.081 175.315 795.396FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER269.182 1.089.391 1.358.573 292.714 1.862.130 2.154.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 269.182 1.089.391 1.358.573 292.714 1.862.130 2.154.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 538.246 52.812 591.058 540.733 70.093 610.826KARŞILIKLAR(5.II.h) 2.266.035 266.565 2.532.600 2.070.724 238.443 2.309.167Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı564.536 31.309 595.845 535.248 27.108 562.356Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.701.499 235.256 1.936.755 1.535.476 211.335 1.746.811CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 412.839 57.297 470.136 285.800 106.782 392.582ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 5.560 121.463 127.023 3.823 60.891 64.714SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 6.882.487 6.882.487 0 5.917.420 5.917.420Krediler0 6.882.487 6.882.487 0 5.917.420 5.917.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 6.548.860 5.523.419 12.072.279 5.253.104 5.844.106 11.097.210ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 10.262.917 14.989.780 25.252.697 9.940.534 13.086.901 23.027.435Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100Sermaye Yedekleri67.576 0 67.576 67.576 0 67.576Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri67.561 0 67.561 67.561 0 67.561Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler363.700 79.255 442.955 364.227 69.986 434.213Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.174.248 11.623.935 2.449.687 -7.675.597 9.989.501 2.313.904Kar Yedekleri10.072.575 1.562.572 11.635.147 8.279.350 1.562.572 9.841.922Yasal Yedekler612.404 5.019 617.423 522.743 5.019 527.762Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler9.460.171 1.557.553 11.017.724 7.756.607 1.557.553 9.314.160Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar3.117.568 1.724.018 4.841.586 3.155.384 1.464.842 4.620.226Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.697.059 1.129.942 2.827.001 1.708.633 1.053.250 2.761.883Dönem Net Kâr veya Zararı1.420.509 594.076 2.014.585 1.446.751 411.592 1.858.343Azınlık Payları119.646 0 119.646 53.494 0 53.494YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI87.976.102 207.433.852 295.409.954 74.552.735 189.407.913 263.960.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 11.183.099 8.966.437 5.952.792 4.442.045Kredilerden Alınan Faizler9.695.080 7.800.946 5.140.857 3.846.518Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler128.639 0 80.885 0Bankalardan Alınan Faizler85.030 82.607 27.763 52.145Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler34.857 24.134 14.671 15.617Menkul Değerlerden Alınan Faizler963.312 821.720 551.008 412.236Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar19.635 7.627 6.799 4.367Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar652.493 537.074 375.838 268.468İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler291.184 277.019 168.371 139.401Finansal Kiralama Faiz Gelirleri149.251 123.351 76.821 65.805Diğer Faiz Gelirleri126.930 113.679 60.787 49.724FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -5.562.238 -3.691.679 -2.985.334 -1.808.754Mevduata Verilen Faizler-4.050.437 -2.528.708 -2.162.117 -1.206.676Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-831.261 -752.391 -425.215 -378.849Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-207.707 -78.396 -117.964 -59.425İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-363.569 -218.160 -229.777 -119.510Kiralama Faiz Giderleri