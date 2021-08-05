***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.08.2021 18:47
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.680 0 -364.938 -358.258 1.943.869 -25.240 -1.302.462 616.167 0 0 1.052.689 1.310.598 0 1.310.598
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 85.017 -89.570 379.693 375.140 6.699.090 -112.535 -4.901.132 1.685.423 11.278.754 1.245.272 1.052.689 21.410.446 0 21.410.446
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.742 0 0 8.742 2.264.710 -517.801 -1.610.582 136.327 0 0 2.019.968 2.165.037 0 2.165.037
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 112.304 -133.415 445.945 424.834 11.380.274 -327.923 -8.533.783 2.518.568 13.071.979 1.245.272 2.019.968 25.053.789 0 25.053.789
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
109.035.283 193.661.500 302.696.783 106.642.949 177.641.492 284.284.441
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 13.239.107 38.545.286 51.784.393 12.860.576 29.868.791 42.729.367
Teminat Mektupları
13.057.931 23.967.420 37.025.351 12.566.878 19.307.776 31.874.654
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 142.624 221.645 79.021 124.588 203.609
Diğer Teminat Mektupları
12.978.910 23.824.796 36.803.706 12.487.857 19.183.188 31.671.045
Banka Kredileri
16.400 78.910 95.310 15.250 94.990 110.240
İthalat Kabul Kredileri
16.400 78.910 95.310 15.250 94.990 110.240
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
7.154 9.210.275 9.217.429 13.006 4.831.683 4.844.689
Belgeli Akreditifler
7.154 6.569.615 6.576.769 0 3.570.421 3.570.421
Diğer Akreditifler
0 2.640.660 2.640.660 13.006 1.261.262 1.274.268
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
157.622 5.288.681 5.446.303 265.442 5.634.342 5.899.784
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 61.177.439 9.102.429 70.279.868 53.867.533 10.314.327 64.181.860
Cayılamaz Taahhütler
60.530.920 9.102.429 69.633.349 53.328.017 10.314.327 63.642.344
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.836.157 4.871.899 6.708.056 841.692 4.987.988 5.829.680
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
18.721.846 0 18.721.846 17.234.415 0 17.234.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.672.152 0 2.672.152 2.226.674 0 2.226.674
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.117 0 2.117 2.023 0 2.023
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
36.778.028 0 36.778.028 32.617.301 0 32.617.301
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
8.430 0 8.430 11.556 0 11.556
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
512.190 4.230.530 4.742.720 390.356 5.326.339 5.716.695
Cayılabilir Taahhütler
646.519 0 646.519 539.516 0 539.516
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
645.960 0 645.960 538.957 0 538.957
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
34.618.737 146.013.785 180.632.522 39.914.840 137.458.374 177.373.214
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.618.737 146.013.785 180.632.522 39.914.840 137.458.374 177.373.214
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.336.951 16.906.530 19.243.481 2.693.627 17.354.000 20.047.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
695.045 8.962.210 9.657.255 1.829.976 8.414.678 10.244.654
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.641.906 7.944.320 9.586.226 863.651 8.939.322 9.802.973
Para ve Faiz Swap İşlemleri
29.780.820 115.316.047 145.096.867 34.012.623 106.589.487 140.602.110
Swap Para Alım İşlemleri
1.121.958 46.506.979 47.628.937 279.519 44.574.432 44.853.951
Swap Para Satım İşlemleri
21.608.862 29.815.091 51.423.953 24.083.104 26.669.500 50.752.604
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.525.000 19.496.989 23.021.989 4.825.000 17.672.778 22.497.778
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.525.000 19.496.988 23.021.988 4.825.000 17.672.777 22.497.777
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.481.097 7.897.822 10.378.919 2.380.869 6.398.258 8.779.127
Para Alım Opsiyonları
1.268.455 3.463.589 4.732.044 1.055.976 2.678.255 3.734.231
Para Satım Opsiyonları
1.212.642 3.548.895 4.761.537 1.024.893 2.775.845 3.800.738
Faiz Alım Opsiyonları
0 442.669 442.669 0 472.079 472.079
Faiz Satım Opsiyonları
0 442.669 442.669 300.000 472.079 772.079
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
19.869 18.264 38.133 827.721 763.167 1.590.888
Futures Para Alım İşlemleri
18.952 903 19.855 0 763.167 763.167
Futures Para Satım İşlemleri
917 17.361 18.278 827.721 0 827.721
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.875.122 5.875.122 0 6.353.462 6.353.462
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
864.916.214 339.090.003 1.204.006.217 638.290.491 275.298.400 913.588.891
EMANET KIYMETLER
30.677.824 20.225.452 50.903.276 29.193.410 15.113.581 44.306.991
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
29.821.336 17.041.876 46.863.212 28.334.566 12.412.991 40.747.557
Tahsile Alınan Çekler
30.887 1.802.849 1.833.736 62.224 1.424.934 1.487.158
Tahsile Alınan Ticari Senetler
825.601 120.774 946.375 796.620 112.437 909.057
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.259.953 1.259.953 0 1.163.219 1.163.219
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
833.065.621 317.430.582 1.150.496.203 607.947.181 259.046.744 866.993.925
Menkul Kıymetler
3.684.185 41.966 3.726.151 3.928.766 21.880 3.950.646
Teminat Senetleri
468.959.694 124.181.807 593.141.501 413.307.798 108.475.879 521.783.677
Emtia
24.418.602 19.117.416 43.536.018 19.430.706 13.496.225 32.926.931
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
222.924.808 125.346.391 348.271.199 103.075.634 85.250.728 188.326.362
Diğer Rehinli Kıymetler
113.078.332 48.743.002 161.821.334 68.204.277 51.802.032 120.006.309
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.172.769 1.433.969 2.606.738 1.149.900 1.138.075 2.287.975
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
973.951.497 532.751.503 1.506.703.000 744.933.440 452.939.892 1.197.873.332
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
534.033 -1.272.788
Alınan Faizler
9.647.561 6.672.917
Ödenen Faizler
-4.637.580 -3.195.633
Alınan Temettüler
0 752
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.633.222 1.910.715
Elde Edilen Diğer Kazançlar
87.721 29.445
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.524.213 932.137
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.006.850 -989.621
Ödenen Vergiler
-198.840 -132.236
Diğer
-8.515.414 -6.501.264
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
563.334 3.305.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
22.911 -180.921
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
56.629 -361
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.584.149 -13.635.276
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.355.496 -4.093.213
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.267.198 139.622
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.643.740 9.269.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.143.111 3.578.498
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.903.786 8.228.168
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.097.367 2.032.787
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.747.163 -4.338.291
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.000 -645.888
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.542.471 -1.004.609
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
275.084 153.697
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.461.150 -7.055.875
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.285.065 4.025.198
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
700.309 189.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.413.041 4.114.309
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.717.106 13.663.444
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.167.098 -9.415.177
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-136.967 -133.958
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.871.194 1.419.976
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.634.439 3.228.781
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.668.508 13.347.799
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.302.947 16.576.580
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.019.968 1.052.689
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
145.069 257.909
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.742 -358.258
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.696 8.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -364.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.954 -1.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
136.327 616.167
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.264.710 1.943.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-677.758 -34.448
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
16.819 -7.032
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.030.574 -1.662.792
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
563.130 376.570
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.165.037 1.310.598
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.319.856 43.780.993 55.100.849 11.849.445 31.678.181 43.527.626
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.374.425 31.515.830 34.890.255 4.597.347 22.224.882 26.822.229
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 3.336.743 29.166.963 32.503.706 2.252.630 20.337.667 22.590.297
Bankalar
(5.I.a) 12.827 2.348.867 2.361.694 506.117 1.887.215 2.393.332
Para Piyasalarından Alacaklar
25.000 0 25.000 1.838.716 0 1.838.716
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-145 0 -145 -116 0 -116
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 25.989 716.017 742.006 55.175 735.685 790.860
Devlet Borçlanma Senetleri
8.337 62.690 71.027 14.539 63.953 78.492
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 276.489 276.489 0 219.080 219.080
Diğer Finansal Varlıklar
17.652 376.838 394.490 40.636 452.652 493.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.490.534 9.920.316 16.410.850 6.156.688 7.058.091 13.214.779
Devlet Borçlanma Senetleri
6.490.068 9.876.800 16.366.868 6.156.222 6.695.407 12.851.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 0 466 466 0 466
Diğer Finansal Varlıklar
0 43.516 43.516 0 362.684 362.684
Türev Finansal Varlıklar
1.428.908 1.628.830 3.057.738 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.428.908 1.628.830 3.057.738 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
94.186.795 47.009.628 141.196.423 87.198.723 40.969.691 128.168.414
Krediler
(5.I.d) 102.444.200 49.257.317 151.701.517 92.499.646 42.518.851 135.018.497
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 2.734.334 3.665.147 6.399.481 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Devlet Borçlanma Senetleri
2.734.334 3.665.147 6.399.481 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.991.739 -5.912.836 -16.904.575 -9.410.279 -4.701.847 -14.112.126
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.179.702 18.735.315 21.915.017 2.692.212 16.108.882 18.801.094
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 3.164.800 18.735.315 21.900.115 2.677.310 16.108.882 18.786.192
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.346.178 18.735.315 21.081.493 1.858.688 16.108.882 17.967.570
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
818.622 0 818.622 818.622 0 818.622
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
999.133 656 999.789 1.051.130 165 1.051.295
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
395.930 0 395.930 346.815 0 346.815
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
395.930 0 395.930 346.815 0 346.815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 296.166 0 296.166
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.790.103 0 1.790.103 1.349.707 0 1.349.707
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 5.408.693 1.878.129 7.286.822 3.786.277 1.928.342 5.714.619
VARLIKLAR TOPLAMI
117.280.212 111.404.721 228.684.933 108.570.475 90.685.261 199.255.736
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.a) 56.837.614 80.171.734 137.009.348 50.006.943 73.359.272 123.366.215
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 548.613 30.776.939 31.325.552 434.148 22.942.361 23.376.509
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.746.932 3.180.258 6.927.190 1.173.512 3.305.635 4.479.147
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.567.088 1.584.624 5.151.712 2.273.039 451.604 2.724.643
Bonolar
2.921.338 1.584.624 4.505.962 1.523.711 451.604 1.975.315
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
645.750 0 645.750 749.328 0 749.328
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
275.738 939.864 1.215.602 283.384 1.867.142 2.150.526
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 275.738 939.864 1.215.602 283.384 1.867.142 2.150.526
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 607.036 3.480 610.516 618.305 2.915 621.220
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.208.719 232.742 2.441.461 2.016.427 206.982 2.223.409
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
540.302 0 540.302 516.109 0 516.109
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.668.417 232.742 1.901.159 1.500.318 206.982 1.707.300
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 350.336 0 350.336 252.567 0 252.567
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.882.487 6.882.487 0 5.917.420 5.917.420
Krediler
0 6.882.487 6.882.487 0 5.917.420 5.917.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 6.330.307 5.386.633 11.716.940 5.145.877 6.109.451 11.255.328
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 25.203.773 -149.984 25.053.789 22.607.184 281.568 22.888.752
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
424.834 0 424.834 416.092 0 416.092
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.668.552 -149.984 2.518.568 2.100.673 281.568 2.382.241
Kar Yedekleri
13.071.979 0 13.071.979 11.278.754 0 11.278.754
Yasal Yedekler
611.399 0 611.399 521.738 0 521.738
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.460.580 0 12.460.580 10.757.016 0 10.757.016
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.265.240 0 3.265.240 3.038.497 0 3.038.497
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.019.968 0 2.019.968 1.793.225 0 1.793.225
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
99.676.156 129.008.777 228.684.933 84.811.386 114.444.350 199.255.736
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 9.793.818 7.582.361 5.245.733 3.774.470
Kredilerden Alınan Faizler
8.565.130 6.619.824 4.565.550 3.278.747
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
128.639 0 80.885 0
Bankalardan Alınan Faizler
72.158 71.851 21.232 45.812
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
20.653 16.550 7.045 12.577
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
890.145 761.798 516.438 388.354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.838 7.352 6.326 3.515
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
583.190 477.992 341.808 245.560
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
291.117 276.454 168.304 139.279
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
117.093 112.338 54.583 48.980
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -5.034.589 -3.219.143 -2.708.161 -1.581.649
Mevduata Verilen Faizler
-3.819.004 -2.213.489 -2.048.591 -1.045.659
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-686.134 -658.694 -362.275 -343.962
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-182.877 -74.465 -101.686 -57.681
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-232.539 -164.247 -143.547 -92.919
Kiralama Faiz Giderleri
-68.442 -64.884 -33.984 -31.935
Diğer Faiz Giderleri
-45.593 -43.364 -18.078 -9.493
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.759.229 4.363.218 2.537.572 2.192.821
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.809.681 1.483.001 846.752 566.415
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.633.222 1.910.715 1.196.916 716.827
Gayri Nakdi Kredilerden
241.173 220.326 123.350 111.946
Diğer
2.392.049 1.690.389 1.073.566 604.881
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-823.541 -427.714 -350.164 -150.412
Gayri Nakdi Kredilere
-1.392 -1.056 -1.068 -744
Diğer
-822.149 -426.658 -349.096 -149.668
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 752 0 507
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -453.247 616.460 -891.260 209.810
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
228.818 69.881 38.822 63.203
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.734.054 743.392 -135.667 -212.293
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.416.119 -196.813 -794.415 358.900
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 160.571 76.245 92.971 14.821
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.276.234 6.539.676 2.586.035 2.984.374
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -2.384.348 -3.341.851 -740.592 -1.436.219
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-118.019 -249.736 -11.175 -119.464
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.031.043 -926.788 -550.424 -481.795
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.367.296 -1.118.603 -700.836 -536.260
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.375.528 902.698 583.008 410.636
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.020.372 408.355 544.273 139.258
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 2.395.900 1.311.053 1.127.281 549.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -375.932 -258.364 -172.997 -118.201
Cari Vergi Karşılığı
-298.764 -319.639 -116.231 -316.240
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.802.950 -874.305 -637.661 -305.881
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.725.782 935.580 580.895 503.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.019.968 1.052.689 954.284 431.693
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 2.019.968 1.052.689 954.284 431.693
Grubun Karı (Zararı)
2.019.968 1.052.689 954.284 431.693
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/(Zarar) 0,35000000 0,18000000 0,17000000 0,08000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955122
BIST