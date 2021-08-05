***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 6.680 0 -364.938 -358.258 1.943.869 -25.240 -1.302.462 616.167 0 0 1.052.689 1.310.598 0 1.310.598Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 85.017 -89.570 379.693 375.140 6.699.090 -112.535 -4.901.132 1.685.423 11.278.754 1.245.272 1.052.689 21.410.446 0 21.410.446Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.742 0 0 8.742 2.264.710 -517.801 -1.610.582 136.327 0 0 2.019.968 2.165.037 0 2.165.037Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 112.304 -133.415 445.945 424.834 11.380.274 -327.923 -8.533.783 2.518.568 13.071.979 1.245.272 2.019.968 25.053.789 0 25.053.789Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER109.035.283 193.661.500 302.696.783 106.642.949 177.641.492 284.284.441GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 13.239.107 38.545.286 51.784.393 12.860.576 29.868.791 42.729.367Teminat Mektupları13.057.931 23.967.420 37.025.351 12.566.878 19.307.776 31.874.654Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 142.624 221.645 79.021 124.588 203.609Diğer Teminat Mektupları12.978.910 23.824.796 36.803.706 12.487.857 19.183.188 31.671.045Banka Kredileri16.400 78.910 95.310 15.250 94.990 110.240İthalat Kabul Kredileri16.400 78.910 95.310 15.250 94.990 110.240Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler7.154 9.210.275 9.217.429 13.006 4.831.683 4.844.689Belgeli Akreditifler7.154 6.569.615 6.576.769 0 3.570.421 3.570.421Diğer Akreditifler0 2.640.660 2.640.660 13.006 1.261.262 1.274.268Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden157.622 5.288.681 5.446.303 265.442 5.634.342 5.899.784Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 61.177.439 9.102.429 70.279.868 53.867.533 10.314.327 64.181.860Cayılamaz Taahhütler60.530.920 9.102.429 69.633.349 53.328.017 10.314.327 63.642.344Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.836.157 4.871.899 6.708.056 841.692 4.987.988 5.829.680Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri18.721.846 0 18.721.846 17.234.415 0 17.234.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.672.152 0 2.672.152 2.226.674 0 2.226.674İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.117 0 2.117 2.023 0 2.023Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri36.778.028 0 36.778.028 32.617.301 0 32.617.301Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri8.430 0 8.430 11.556 0 11.556Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler512.190 4.230.530 4.742.720 390.356 5.326.339 5.716.695Cayılabilir Taahhütler646.519 0 646.519 539.516 0 539.516Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri645.960 0 645.960 538.957 0 538.957Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR34.618.737 146.013.785 180.632.522 39.914.840 137.458.374 177.373.214Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler34.618.737 146.013.785 180.632.522 39.914.840 137.458.374 177.373.214Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.336.951 16.906.530 19.243.481 2.693.627 17.354.000 20.047.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri695.045 8.962.210 9.657.255 1.829.976 8.414.678 10.244.654Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.641.906 7.944.320 9.586.226 863.651 8.939.322 9.802.973Para ve Faiz Swap İşlemleri29.780.820 115.316.047 145.096.867 34.012.623 106.589.487 140.602.110Swap Para Alım İşlemleri1.121.958 46.506.979 47.628.937 279.519 44.574.432 44.853.951Swap Para Satım İşlemleri21.608.862 29.815.091 51.423.953 24.083.104 26.669.500 50.752.604Swap Faiz Alım İşlemleri3.525.000 19.496.989 23.021.989 4.825.000 17.672.778 22.497.778Swap Faiz Satım İşlemleri3.525.000 19.496.988 23.021.988 4.825.000 17.672.777 22.497.777Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.481.097 7.897.822 10.378.919 2.380.869 6.398.258 8.779.127Para Alım Opsiyonları1.268.455 3.463.589 4.732.044 1.055.976 2.678.255 3.734.231Para Satım Opsiyonları1.212.642 3.548.895 4.761.537 1.024.893 2.775.845 3.800.738Faiz Alım Opsiyonları0 442.669 442.669 0 472.079 472.079Faiz Satım Opsiyonları0 442.669 442.669 300.000 472.079 772.079Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri19.869 18.264 38.133 827.721 763.167 1.590.888Futures Para Alım İşlemleri18.952 903 19.855 0 763.167 763.167Futures Para Satım İşlemleri917 17.361 18.278 827.721 0 827.721Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.875.122 5.875.122 0 6.353.462 6.353.462EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER864.916.214 339.090.003 1.204.006.217 638.290.491 275.298.400 913.588.891EMANET KIYMETLER30.677.824 20.225.452 50.903.276 29.193.410 15.113.581 44.306.991Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler29.821.336 17.041.876 46.863.212 28.334.566 12.412.991 40.747.557Tahsile Alınan Çekler30.887 1.802.849 1.833.736 62.224 1.424.934 1.487.158Tahsile Alınan Ticari Senetler825.601 120.774 946.375 796.620 112.437 909.057Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.259.953 1.259.953 0 1.163.219 1.163.219Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER833.065.621 317.430.582 1.150.496.203 607.947.181 259.046.744 866.993.925Menkul Kıymetler3.684.185 41.966 3.726.151 3.928.766 21.880 3.950.646Teminat Senetleri468.959.694 124.181.807 593.141.501 413.307.798 108.475.879 521.783.677Emtia24.418.602 19.117.416 43.536.018 19.430.706 13.496.225 32.926.931Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul222.924.808 125.346.391 348.271.199 103.075.634 85.250.728 188.326.362Diğer Rehinli Kıymetler113.078.332 48.743.002 161.821.334 68.204.277 51.802.032 120.006.309Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.172.769 1.433.969 2.606.738 1.149.900 1.138.075 2.287.975BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI973.951.497 532.751.503 1.506.703.000 744.933.440 452.939.892 1.197.873.332Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı534.033 -1.272.788Alınan Faizler9.647.561 6.672.917Ödenen Faizler-4.637.580 -3.195.633Alınan Temettüler0 752Alınan Ücret ve Komisyonlar2.633.222 1.910.715Elde Edilen Diğer Kazançlar87.721 29.445Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.524.213 932.137Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.006.850 -989.621Ödenen Vergiler-198.840 -132.236Diğer-8.515.414 -6.501.264Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim563.334 3.305.575Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış22.911 -180.921Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış56.629 -361Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-13.584.149 -13.635.276Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.355.496 -4.093.213Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-2.267.198 139.622Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)15.643.740 9.269.058Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.143.111 3.578.498Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.903.786 8.228.168Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.097.367 2.032.787YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.747.163 -4.338.291İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-4.000 -645.888Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.542.471 -1.004.609Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller275.084 153.697Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.461.150 -7.055.875Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.285.065 4.025.198Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer700.309 189.186FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.413.041 4.114.309Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17.717.106 13.663.444Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.167.098 -9.415.177İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-136.967 -133.958Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.871.194 1.419.976Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.634.439 3.228.781Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.668.508 13.347.799Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar21.302.947 16.576.580Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.019.968 1.052.689DİĞER KAPSAMLI GELİRLER145.069 257.909Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.742 -358.258Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.696 8.542Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -364.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.954 -1.862Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar136.327 616.167Yabancı Para Çevrim Farkları2.264.710 1.943.869Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-677.758 -34.448Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)16.819 -7.032Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-2.030.574 -1.662.792Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler563.130 376.570TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.165.037 1.310.598Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.319.856 43.780.993 55.100.849 11.849.445 31.678.181 43.527.626Nakit ve Nakit Benzerleri3.374.425 31.515.830 34.890.255 4.597.347 22.224.882 26.822.229Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 3.336.743 29.166.963 32.503.706 2.252.630 20.337.667 22.590.297Bankalar(5.I.a) 12.827 2.348.867 2.361.694 506.117 1.887.215 2.393.332Para Piyasalarından Alacaklar25.000 0 25.000 1.838.716 0 1.838.716Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-145 0 -145 -116 0 -116Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 25.989 716.017 742.006 55.175 735.685 790.860Devlet Borçlanma Senetleri8.337 62.690 71.027 14.539 63.953 78.492Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 276.489 276.489 0 219.080 219.080Diğer Finansal Varlıklar17.652 376.838 394.490 40.636 452.652 493.288Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 6.490.534 9.920.316 16.410.850 6.156.688 7.058.091 13.214.779Devlet Borçlanma Senetleri6.490.068 9.876.800 16.366.868 6.156.222 6.695.407 12.851.629Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler466 0 466 466 0 466Diğer Finansal Varlıklar0 43.516 43.516 0 362.684 362.684Türev Finansal Varlıklar1.428.908 1.628.830 3.057.738 1.040.235 1.659.523 2.699.758Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.428.908 1.628.830 3.057.738 1.040.235 1.659.523 2.699.758Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)94.186.795 47.009.628 141.196.423 87.198.723 40.969.691 128.168.414Krediler(5.I.d) 102.444.200 49.257.317 151.701.517 92.499.646 42.518.851 135.018.497Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 2.734.334 3.665.147 6.399.481 4.109.356 3.152.687 7.262.043Devlet Borçlanma Senetleri2.734.334 3.665.147 6.399.481 4.109.356 3.152.687 7.262.043Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.991.739 -5.912.836 -16.904.575 -9.410.279 -4.701.847 -14.112.126SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.179.702 18.735.315 21.915.017 2.692.212 16.108.882 18.801.094İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 3.164.800 18.735.315 21.900.115 2.677.310 16.108.882 18.786.192Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.346.178 18.735.315 21.081.493 1.858.688 16.108.882 17.967.570Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar818.622 0 818.622 818.622 0 818.622Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)999.133 656 999.789 1.051.130 165 1.051.295MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)395.930 0 395.930 346.815 0 346.815Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer395.930 0 395.930 346.815 0 346.815YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 296.166 0 296.166ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.790.103 0 1.790.103 1.349.707 0 1.349.707DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 5.408.693 1.878.129 7.286.822 3.786.277 1.928.342 5.714.619VARLIKLAR TOPLAMI117.280.212 111.404.721 228.684.933 108.570.475 90.685.261 199.255.736YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 56.837.614 80.171.734 137.009.348 50.006.943 73.359.272 123.366.215ALINAN KREDİLER(5.II.c) 548.613 30.776.939 31.325.552 434.148 22.942.361 23.376.509PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.746.932 3.180.258 6.927.190 1.173.512 3.305.635 4.479.147İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 3.567.088 1.584.624 5.151.712 2.273.039 451.604 2.724.643Bonolar2.921.338 1.584.624 4.505.962 1.523.711 451.604 1.975.315Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller645.750 0 645.750 749.328 0 749.328FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER275.738 939.864 1.215.602 283.384 1.867.142 2.150.526Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 275.738 939.864 1.215.602 283.384 1.867.142 2.150.526Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 607.036 3.480 610.516 618.305 2.915 621.220KARŞILIKLAR(5.II.h) 2.208.719 232.742 2.441.461 2.016.427 206.982 2.223.409Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı540.302 0 540.302 516.109 0 516.109Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.668.417 232.742 1.901.159 1.500.318 206.982 1.707.300CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 350.336 0 350.336 252.567 0 252.567ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 6.882.487 6.882.487 0 5.917.420 5.917.420Krediler0 6.882.487 6.882.487 0 5.917.420 5.917.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 6.330.307 5.386.633 11.716.940 5.145.877 6.109.451 11.255.328ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 25.203.773 -149.984 25.053.789 22.607.184 281.568 22.888.752Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100Sermaye Yedekleri77.068 0 77.068 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri77.053 0 77.053 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler424.834 0 424.834 416.092 0 416.092Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.668.552 -149.984 2.518.568 2.100.673 281.568 2.382.241Kar Yedekleri13.071.979 0 13.071.979 11.278.754 0 11.278.754Yasal Yedekler611.399 0 611.399 521.738 0 521.738Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler12.460.580 0 12.460.580 10.757.016 0 10.757.016Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar3.265.240 0 3.265.240 3.038.497 0 3.038.497Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı2.019.968 0 2.019.968 1.793.225 0 1.793.225Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI99.676.156 129.008.777 228.684.933 84.811.386 114.444.350 199.255.736Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 9.793.818 7.582.361 5.245.733 3.774.470Kredilerden Alınan Faizler8.565.130 6.619.824 4.565.550 3.278.747Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler128.639 0 80.885 0Bankalardan Alınan Faizler72.158 71.851 21.232 45.812Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler20.653 16.550 7.045 12.577Menkul Değerlerden Alınan Faizler890.145 761.798 516.438 388.354Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar15.838 7.352 6.326 3.515Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar583.190 477.992 341.808 245.560İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler291.117 276.454 168.304 139.279Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri117.093 112.338 54.583 48.980FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -5.034.589 -3.219.143 -2.708.161 -1.581.649Mevduata Verilen Faizler-3.819.004 -2.213.489 -2.048.591 -1.045.659Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-686.134 -658.694 -362.275 -343.962Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-182.877 -74.465 -101.686 -57.681İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-232.539 -164.247 -143.547 -92.919Kiralama Faiz Giderleri-68.442 -64.884 -33.984 -31.935Diğer Faiz Giderleri-45.593 -43.364 -18.078 -9.493NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.759.229 4.363.218 2.537.572 2.192.821NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.809.681 1.483.001 846.752 566.415Alınan Ücret ve Komisyonlar2.633.222 1.910.715 1.196.916 716.827Gayri Nakdi Kredilerden241.173 220.326 123.350 111.946Diğer2.392.049 1.690.389 1.073.566 604.881Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-823.541 -427.714 -350.164 -150.412Gayri Nakdi Kredilere-1.392 -1.056 -1.068 -744Diğer-822.149 -426.658 -349.096 -149.668TEMETTÜ GELİRLERİ0 752 0 507TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) -453.247 616.460 -891.260 209.810Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)228.818 69.881 38.822 63.203Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.734.054 743.392 -135.667 -212.293Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-3.416.119 -196.813 -794.415 358.900DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 160.571 76.245 92.971 14.821FAALİYET BRÜT KÂRI6.276.234 6.539.676 2.586.035 2.984.374BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -2.384.348 -3.341.851 -740.592 -1.436.219DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-118.019 -249.736 -11.175 -119.464PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.031.043 -926.788 -550.424 -481.795DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.367.296 -1.118.603 -700.836 -536.260NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.375.528 902.698 583.008 410.636BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.020.372 408.355 544.273 139.258NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 2.395.900 1.311.053 1.127.281 549.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -375.932 -258.364 -172.997 -118.201Cari Vergi Karşılığı-298.764 -319.639 -116.231 -316.240Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.802.950 -874.305 -637.661 -305.881Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.725.782 935.580 580.895 503.920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.019.968 1.052.689 954.284 431.693DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 2.019.968 1.052.689 954.284 431.693Grubun Karı (Zararı)2.019.968 1.052.689 954.284 431.693Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/(Zarar) 0,35000000 0,18000000 0,17000000 0,08000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955122BIST