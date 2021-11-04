***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.447 0 -348.823 -332.376 4.322.865 -196.577 -3.118.195 1.008.093 0 0 1.602.528 2.278.245 7.343 2.285.588Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 23.273 2.403.273İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 108.187 -89.801 376.151 394.537 9.484.324 -283.872 -7.180.613 2.019.839 9.841.922 2.761.883 1.602.528 22.384.385 53.388 22.437.773Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.231 0 0 8.231 2.215.866 -703.221 -1.563.139 -50.494 0 0 3.121.192 3.078.929 9.398 3.088.327Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.980 57.980İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 125.195 -133.631 450.880 442.444 11.728.224 -513.341 -8.951.473 2.263.410 11.635.147 2.827.001 3.121.192 26.052.870 120.872 26.173.742Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER114.449.451 246.072.901 360.522.352 105.577.021 195.655.581 301.232.602GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 13.614.923 37.198.661 50.813.584 12.777.688 30.047.020 42.824.708Teminat Mektupları13.554.928 23.557.971 37.112.899 12.483.998 19.435.442 31.919.440Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 143.518 222.539 79.021 124.588 203.609Diğer Teminat Mektupları13.475.907 23.414.453 36.890.360 12.404.977 19.310.854 31.715.831Banka Kredileri16.400 84.682 101.082 15.250 94.990 110.240İthalat Kabul Kredileri16.400 84.682 101.082 15.250 94.990 110.240Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler7.154 8.602.847 8.610.001 13.006 4.882.246 4.895.252Belgeli Akreditifler7.154 6.043.047 6.050.201 0 3.544.938 3.544.938Diğer Akreditifler0 2.559.800 2.559.800 13.006 1.337.308 1.350.314Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden36.441 4.953.161 4.989.602 265.434 5.634.342 5.899.776Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 65.519.583 10.051.940 75.571.523 53.867.502 10.172.595 64.040.097Cayılamaz Taahhütler65.174.072 9.941.048 75.115.120 53.327.986 9.992.877 63.320.863Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.279.676 7.112.335 8.392.011 841.692 5.378.043 6.219.735Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri19.954.132 0 19.954.132 17.234.415 0 17.234.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.135.731 0 3.135.731 2.226.643 0 2.226.643İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.163 0 2.163 2.023 0 2.023Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri40.280.243 0 40.280.243 32.617.301 0 32.617.301Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri9.175 0 9.175 11.556 0 11.556Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler512.952 2.828.713 3.341.665 390.356 4.614.834 5.005.190Cayılabilir Taahhütler345.511 110.892 456.403 539.516 179.718 719.234Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri344.952 110.892 455.844 538.957 179.718 718.675Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR35.314.945 198.822.300 234.137.245 38.931.831 155.435.966 194.367.797Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler35.314.945 198.822.300 234.137.245 38.931.831 155.435.966 194.367.797Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.964.810 22.071.359 24.036.169 2.693.666 17.354.000 20.047.666Vadeli Döviz Alım İşlemleri903.592 11.125.381 12.028.973 1.830.015 8.414.678 10.244.693Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.061.218 10.945.978 12.007.196 863.651 8.939.322 9.802.973Para ve Faiz Swap İşlemleri29.695.043 162.888.958 192.584.001 33.029.575 124.567.079 157.596.654Swap Para Alım İşlemleri1.872.997 66.380.162 68.253.159 828.099 55.725.437 56.553.536Swap Para Satım İşlemleri21.402.046 51.104.173 72.506.219 22.551.476 39.320.239 61.871.715Swap Faiz Alım İşlemleri3.210.000 22.702.312 25.912.312 4.825.000 14.760.702 19.585.702Swap Faiz Satım İşlemleri3.210.000 22.702.311 25.912.311 4.825.000 14.760.701 19.585.701Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.615.293 7.859.673 11.474.966 2.380.869 6.398.258 8.779.127Para Alım Opsiyonları1.971.316 3.317.442 5.288.758 1.055.976 2.678.255 3.734.231Para Satım Opsiyonları1.643.977 3.681.689 5.325.666 1.024.893 2.775.845 3.800.738Faiz Alım Opsiyonları0 430.271 430.271 0 472.079 472.079Faiz Satım Opsiyonları0 430.271 430.271 300.000 472.079 772.079Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri39.799 38.044 77.843 827.721 763.167 1.590.888Futures Para Alım İşlemleri18.952 20.287 39.239 0 763.167 763.167Futures Para Satım İşlemleri20.847 17.757 38.604 827.721 0 827.721Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.964.266 5.964.266 0 6.353.462 6.353.462EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER897.913.596 405.330.815 1.303.244.411 651.466.576 325.639.811 977.106.387EMANET KIYMETLER34.904.025 24.152.521 59.056.546 33.849.047 16.518.378 50.367.425Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları139.874 0 139.874 139.814 0 139.814Emanete Alınan Menkul Değerler31.562.535 19.203.416 50.765.951 30.857.690 12.412.991 43.270.681Tahsile Alınan Çekler2.103.942 3.274.422 5.378.364 1.875.232 2.588.542 4.463.774Tahsile Alınan Ticari Senetler14.879.904 1.734.519Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar40.899.547 35.787.794Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar55.779.451 37.522.313Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.130.590 1.609.871DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-42.263 675.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.231 -332.376Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.036 21.965Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -348.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.805 -5.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-50.494 1.008.093Yabancı Para Çevrim Farkları2.215.866 4.322.865Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-919.026 -252.485Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)25.235 -15.564Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.979.158 -3.982.121Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler606.589 935.398TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.088.327 2.285.588Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.483.303 87.577.697 100.061.000 11.896.425 65.825.347 77.721.772Nakit ve Nakit Benzerleri3.776.409 70.467.399 74.243.808 4.522.486 48.982.926 53.505.412Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 3.633.094 51.494.567 55.127.661 2.252.708 37.777.210 40.029.918Bankalar(5.I.a) 30.670 18.975.490 19.006.160 506.687 11.208.727 11.715.414Para Piyasalarından Alacaklar112.784 0 112.784 1.763.207 0 1.763.207Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-139 -2.658 -2.797 -116 -3.011 -3.127Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 44.583 745.937 790.520 21.432 735.684 757.116Devlet Borçlanma Senetleri20.156 56.325 76.481 14.094 63.953 78.047Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 272.910 272.910 1.731 219.080 220.811Diğer Finansal Varlıklar24.427 416.702 441.129 5.607 452.651 458.258Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 7.844.980 14.435.650 22.280.630 6.156.688 14.141.546 20.298.234Devlet Borçlanma Senetleri7.844.514 13.577.227 21.421.741 6.156.222 13.383.870 19.540.092Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler466 351 817 466 311 777Diğer Finansal Varlıklar0 858.072 858.072 0 757.365 757.365Türev Finansal Varlıklar817.331 1.928.711 2.746.042 1.195.819 1.965.191 3.161.010Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 817.331 1.928.711 2.746.042 1.195.819 1.965.191 3.161.010Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)100.002.268 87.363.706 187.365.974 88.002.862 86.541.061 174.543.923Krediler(5.I.d) 111.091.247 84.472.777 195.564.024 91.488.281 86.152.949 177.641.230Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 994.009 2.923.479 3.917.488 703.664 2.537.161 3.240.825Faktoring Alacakları1.702.120 555.538 2.257.658 2.128.967 575.347 2.704.314İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043Devlet Borçlanma Senetleri1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.241.118 -4.268.087 -19.509.205 -10.427.406 -5.877.083 -16.304.489SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI837.881 360 838.241 830.694 319 831.013İştirakler (Net)(5.I.f) 20.781 0 20.781 13.596 0 13.596Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler20.781 0 20.781 13.596 0 13.596Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 814.300 360 814.660 814.298 319 814.617Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar814.300 360 814.660 814.298 319 814.617Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.687.812 364.375 2.052.187 1.527.636 353.957 1.881.593MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)434.530 71.429 505.959 365.002 58.407 423.409Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer434.530 71.429 505.959 365.002 58.407 423.409YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 374.241 0 374.241 355.990 0 355.990CARİ VERGİ VARLIĞI2 10.667 10.669 313.744 0 313.744ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.838.783 122.796 1.961.579 1.481.954 6.457 1.488.411DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 6.543.664 1.402.864 7.946.528 4.597.284 1.803.509 6.400.793VARLIKLAR TOPLAMI124.202.484 176.913.894 301.116.378 109.371.591 154.589.057 263.960.648YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 60.593.361 140.653.730 201.247.091 50.016.442 134.702.871 184.719.313ALINAN KREDİLER(5.II.c) 2.752.696 31.340.499 34.093.195 2.399.832 23.585.722 25.985.554PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.055.503 4.132.892 6.188.395 1.207.341 3.305.635 4.512.976İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 5.275.921 3.312.169 8.588.090 2.541.688 626.919 3.168.607Bonolar4.786.042 1.617.631 6.403.673 1.921.607 451.604 2.373.211Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller489.879 1.694.538 2.184.417 620.081 175.315 795.396FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER233.684 1.655.739 1.889.423 292.714 1.862.130 2.154.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 233.684 1.655.739 1.889.423 292.714 1.862.130 2.154.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 526.749 47.622 574.371 540.733 70.093 610.826KARŞILIKLAR(5.II.h) 2.490.707 49.409 2.540.116 2.070.724 238.443 2.309.167Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı614.714 31.081 645.795 535.248 27.108 562.356Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.875.993 18.328 1.894.321 1.535.476 211.335 1.746.811CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 563.818 246.474 810.292 285.800 106.782 392.582ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 8.784 55.847 64.631 3.823 60.891 64.714SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 7.009.752 7.009.752 0 5.917.420 5.917.420Krediler0 7.009.752 7.009.752 0 5.917.420 5.917.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 7.448.488 4.488.792 11.937.280 5.253.104 5.844.106 11.097.210ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 11.529.595 14.644.147 26.173.742 9.940.534 13.086.901 23.027.435Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100Sermaye Yedekleri67.576 0 67.576 67.576 0 67.576Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri67.561 0 67.561 67.561 0 67.561Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler363.436 79.008 442.444 364.227 69.986 434.213Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-9.014.650 11.278.060 2.263.410 -7.675.597 9.989.501 2.313.904Kar Yedekleri10.072.575 1.562.572 11.635.147 8.279.350 1.562.572 9.841.922Yasal Yedekler612.404 5.019 617.423 522.743 5.019 527.762Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler9.460.171 1.557.553 11.017.724 7.756.607 1.557.553 9.314.160Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar4.223.686 1.724.507 5.948.193 3.155.384 1.464.842 4.620.226Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.697.059 1.129.942 2.827.001 1.708.633 1.053.250 2.761.883Dönem Net Kâr veya Zararı2.526.627 594.565 3.121.192 1.446.751 411.592 1.858.343Azınlık Payları120.872 0 120.872 53.494 0 53.494YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI93.479.306 207.637.072 301.116.378 74.552.735 189.407.913 263.960.648Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 17.773.617 13.589.001 6.590.518 4.622.564Kredilerden Alınan Faizler15.434.975 11.812.654 5.739.895 4.011.708Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler225.947 5.128 97.308 5.128Bankalardan Alınan Faizler96.043 126.548 11.013 43.941Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler50.590 58.157 15.733 34.023Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.509.021 1.233.993 545.709 412.273Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar23.938 13.221 4.303 5.594Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.095.270 777.032 442.777 239.958İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler389.813 443.740 98.629 166.721Finansal Kiralama Faiz Gelirleri243.962 191.640 94.711 68.289Diğer Faiz Gelirleri213.079 160.881 86.149 47.202FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -8.817.356 -5.525.945 -3.255.118 -1.834.266Mevduata Verilen Faizler-6.350.612 -3.703.572 -2.300.175 -1.174.864Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.287.881 -1.166.507 -456.620 -414.116Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-343.432 -157.968 -135.725 -79.572İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-658.294 -331.387 -294.725 -113.227Kiralama Faiz Giderleri-98.098 -106.040 -34.427 -35.380Diğer Faiz Giderleri-79.039 -60.471 -33.446 -17.107NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.956.261 8.063.056 3.335.400 2.788.298NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.988.604 2.323.195 1.007.788 703.458Alınan Ücret ve Komisyonlar4.264.318 2.939.494 1.443.218 886.985Gayri Nakdi Kredilerden362.854 357.527 120.478 128.196Diğer3.901.464 2.581.967 1.322.740 758.789Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.275.714 -616.299 -435.430 -183.527Gayri Nakdi Kredilere-6.382 -4.713 -1.412 -1.702Diğer-1.269.332 -611.586 -434.018 -181.825TEMETTÜ GELİRLERİ841 1.784 19 295TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) -768.453 1.013.595 -554.601 464.220Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)352.405 136.428 18.598 36.794Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.419.323 1.027.941 -300.841 607.759Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-3.540.181 -150.774 -272.358 -180.333DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 551.403 256.675 190.307 71.758FAALİYET BRÜT KÂRI11.728.656 11.658.305 3.978.913 4.028.029BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -3.124.067 -5.601.265 -1.045.553 -2.036.664DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-140.924 -264.622 -22.616 -25.346PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.874.310 -1.625.755 -634.327 -519.802DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -2.397.509 -1.977.483 -769.462 -716.244NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.191.846 2.189.180 1.506.955 729.973BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 4.191.846 2.189.180 1.506.955 729.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -1.061.256 -579.309 -399.124 -185.558Cari Vergi Karşılığı-922.036 -193.896 -459.811 201.149Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.461.790 -1.926.336 -649.560 -949.879Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.322.570 1.540.923 710.247 563.172SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.130.590 1.609.871 1.107.831 544.415DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 3.130.590 1.609.871 1.107.831 544.415Grubun Karı (Zararı)3.121.192 1.602.528 1.106.608 543.388Azınlık Payları Karı (Zararı)9.398 7.343 1.223 1.027Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar/zarar 0,55000000 0,28000000 0,19000000 0,10000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974855BIST