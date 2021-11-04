***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.446 -220 -370.683 -354.457 4.328.379 -196.578 -3.118.194 1.013.607 0 0 1.617.834 2.276.984 0 2.276.984Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 94.783 -89.790 373.948 378.941 9.083.600 -283.873 -6.716.864 2.082.863 11.278.754 1.245.272 1.617.834 22.376.832 0 22.376.832Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.228 3 -346 7.885 2.220.303 -703.223 -1.563.137 -46.057 0 0 3.130.985 3.092.813 0 3.092.813Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 111.790 -133.412 445.599 423.977 11.335.867 -513.345 -8.486.338 2.336.184 13.071.979 1.245.272 3.130.985 25.981.565 0 25.981.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER116.037.702 223.967.072 340.004.774 106.642.949 177.641.492 284.284.441GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 13.691.907 36.961.078 50.652.985 12.860.576 29.868.791 42.729.367Teminat Mektupları13.631.904 23.450.029 37.081.933 12.566.878 19.307.776 31.874.654Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 143.518 222.539 79.021 124.588 203.609Diğer Teminat Mektupları13.552.883 23.306.511 36.859.394 12.487.857 19.183.188 31.671.045Banka Kredileri16.400 84.682 101.082 15.250 94.990 110.240İthalat Kabul Kredileri16.400 84.682 101.082 15.250 94.990 110.240Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler7.154 8.473.206 8.480.360 13.006 4.831.683 4.844.689Belgeli Akreditifler7.154 6.143.066 6.150.220 0 3.570.421 3.570.421Diğer Akreditifler0 2.330.140 2.330.140 13.006 1.261.262 1.274.268Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden36.449 4.953.161 4.989.610 265.442 5.634.342 5.899.784Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 65.519.612 9.872.012 75.391.624 53.867.533 10.314.327 64.181.860Cayılamaz Taahhütler42.344Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.279.676 6.236.374 7.516.050 841.692 4.987.988 5.829.680Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 4.000 0 4.000Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri19.954.132 0 19.954.132 17.234.415 0 17.234.415Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.135.760 0 3.135.760 2.226.674 0 2.226.674İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.163 0 2.163 2.023 0 2.023Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri40.280.243 0 40.280.243 32.617.301 0 32.617.301Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri9.175 0 9.175 11.556 0 11.556Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler512.952 3.635.638 4.148.590 390.356 5.326.339 5.716.695Cayılabilir Taahhütler345.511 0 345.511 539.516 0 539.516Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri344.952 0 344.952 538.957 0 538.957Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR36.826.183 177.133.982 213.960.165 39.914.840 137.458.374 177.373.214Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler36.826.183 177.133.982 213.960.165 39.914.840 137.458.374 177.373.214Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.964.813 22.066.198 24.031.011 2.693.627 17.354.000 20.047.627Vadeli Döviz Alım İşlemleri903.595 11.122.809 12.026.404 1.829.976 8.414.678 10.244.654Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.061.218 10.943.389 12.004.607 863.651 8.939.322 9.802.973Para ve Faiz Swap İşlemleri31.206.278 141.205.801 172.412.079 34.012.623 106.589.487 140.602.110Swap Para Alım İşlemleri1.126.635 53.863.482 54.990.117 279.519 44.574.432 44.853.951Swap Para Satım İşlemleri23.659.643 35.040.846 58.700.489 24.083.104 26.669.500 50.752.604Swap Faiz Alım İşlemleri3.210.000 26.150.737 29.360.737 4.825.000 17.672.778 22.497.778Swap Faiz Satım İşlemleri3.210.000 26.150.736 29.360.736 4.825.000 17.672.777 22.497.777Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.615.293 7.859.673 11.474.966 2.380.869 6.398.258 8.779.127Para Alım Opsiyonları1.971.316 3.317.442 5.288.758 1.055.976 2.678.255 3.734.231Para Satım Opsiyonları1.643.977 3.681.689 5.325.666 1.024.893 2.775.845 3.800.738Faiz Alım Opsiyonları0 430.271 430.271 0 472.079 472.079Faiz Satım Opsiyonları0 430.271 430.271 300.000 472.079 772.079Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri39.799 38.044 77.843 827.721 763.167 1.590.888Futures Para Alım İşlemleri18.952 20.287 39.239 0 763.167 763.167Futures Para Satım İşlemleri20.847 17.757 38.604 827.721 0 827.721Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 5.964.266 5.964.266 0 6.353.462 6.353.462EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER883.525.873 342.160.974 1.225.686.847 638.290.491 275.298.400 913.588.891EMANET KIYMETLER29.970.928 22.347.925 52.318.853 29.193.410 15.113.581 44.306.991Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler29.006.095 19.203.416 48.209.511 28.334.566 12.412.991 40.747.557Tahsile Alınan Çekler50.422 1.753.745 1.804.167 62.224 1.424.934 1.487.158Tahsile Alınan Ticari Senetler914.411 104.117 1.018.528 796.620 112.437 909.057Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 1.286.647 1.286.647 0 1.163.219 1.163.219Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER852.326.126 318.520.280 1.170.846.406 607.947.181 259.046.744 866.993.925Menkul Kıymetler3.790.854 42.772 3.833.626 3.928.766 21.880 3.950.646Teminat Senetleri495.309.899 126.164.972 621.474.871 413.307.798 108.475.879 521.783.677Emtia23.029.088 18.990.296 42.019.384 19.430.706 13.496.225 32.926.931Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul222.051.309 126.701.622 348.752.931 103.075.634 85.250.728 188.326.362Diğer Rehinli Kıymetler108.144.976 46.620.618 154.765.594 68.204.277 51.802.032 120.006.309Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.228.819 1.292.769 2.521.588 1.149.900 1.138.075 2.287.975BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI999.563.575 566.128.046 1.565.691.621 744.933.440 452.939.892 1.197.873.332Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.885.824 -4.132.731Alınan Faizler16.062.478 10.280.270Ödenen Faizler-7.555.959 -4.748.068Alınan Temettüler19 1.029Alınan Ücret ve Komisyonlar3.980.887 2.673.430Elde Edilen Diğer Kazançlar119.027 51.699Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.118.682 1.628.035Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.486.537 -1.205.846Ödenen Vergiler-384.674 -174.938Diğer-8.968.099 -12.638.342Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-927.386 4.218.387Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-26.173 -212.857Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-982.231 4.824Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-18.253.726 -19.280.715Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.452.970 -4.472.811Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.660.075 581.034Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)21.542.527 16.870.147Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.043.255 3.466.900Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.862.007 7.261.865Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.958.438 85.656YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.798.173 -3.495.114İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-4.000 -645.888Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.971.882 -1.301.477Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller325.914 259.861Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.290.899 -7.288.727Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.898.755 5.291.931Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer1.243.939 189.186FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.882.608 5.970.655Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit27.160.654 19.602.228Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.063.041 -13.433.670İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-215.005 -197.903Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.092.548 2.447.049Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.135.421 5.008.246Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.668.508 13.347.799Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.803.929 18.356.045Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.130.985 1.617.834DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-38.172 659.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.885 -354.457Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.036 21.575Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -259Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-346 -370.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.805 -5.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-46.057 1.013.607Yabancı Para Çevrim Farkları2.220.303 4.328.379Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-919.026 -252.485Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)25.235 -15.564Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.979.158 -3.982.121Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler606.589 935.398TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.092.813 2.276.984Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.563.545 49.790.387 62.353.932 11.849.445 31.678.181 43.527.626Nakit ve Nakit Benzerleri3.761.520 37.419.961 41.181.481 4.597.347 22.224.882 26.822.229Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 3.633.026 31.966.673 35.599.699 2.252.630 20.337.667 22.590.297Bankalar(5.I.a) 28.582 5.453.288 5.481.870 506.117 1.887.215 2.393.332Para Piyasalarından Alacaklar100.051 0 100.051 1.838.716 0 1.838.716Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-139 0 -139 -116 0 -116Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 20.091 745.534 765.625 55.175 735.685 790.860Devlet Borçlanma Senetleri20.091 56.325 76.416 14.539 63.953 78.492Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 272.507 272.507 0 219.080 219.080Diğer Finansal Varlıklar0 416.702 416.702 40.636 452.652 493.288Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 7.844.980 9.634.676 17.479.656 6.156.688 7.058.091 13.214.779Devlet Borçlanma Senetleri7.844.514 9.476.642 17.321.156 6.156.222 6.695.407 12.851.629Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler466 0 466 466 0 466Diğer Finansal Varlıklar0 158.034 158.034 0 362.684 362.684Türev Finansal Varlıklar936.954 1.990.216 2.927.170 1.040.235 1.659.523 2.699.758Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 936.954 1.990.216 2.927.170 1.040.235 1.659.523 2.699.758Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)98.432.965 44.449.741 142.882.706 87.198.723 40.969.691 128.168.414Krediler(5.I.d) 111.360.865 43.567.440 154.928.305 92.499.646 42.518.851 135.018.497Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043Devlet Borçlanma Senetleri1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.383.910 -2.797.698 -17.181.608 -9.410.279 -4.701.847 -14.112.126SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.349.273 18.618.812 21.968.085 2.692.212 16.108.882 18.801.094İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 3.334.371 18.618.812 21.953.183 2.677.310 16.108.882 18.786.192Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.515.747 18.618.812 21.134.559 1.858.688 16.108.882 17.967.570Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar818.624 0 818.624 818.622 0 818.622Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)965.599 576 966.175 1.051.130 165 1.051.295MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)409.894 0 409.894 346.815 0 346.815Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer409.894 0 409.894 346.815 0 346.815YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 296.166 0 296.166ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 1.727.227 0 1.727.227 1.349.707 0 1.349.707DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 5.661.079 1.306.447 6.967.526 3.786.277 1.928.342 5.714.619VARLIKLAR TOPLAMI123.109.582 114.165.963 237.275.545 108.570.475 90.685.261 199.255.736YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 60.639.572 82.897.451 143.537.023 50.006.943 73.359.272 123.366.215ALINAN KREDİLER(5.II.c) 555.780 32.184.022 32.739.802 434.148 22.942.361 23.376.509PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.015.272 3.951.299 5.966.571 1.173.512 3.305.635 4.479.147İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 3.869.310 1.617.631 5.486.941 2.273.039 451.604 2.724.643Bonolar3.239.064 1.617.631 4.856.695 1.523.711 451.604 1.975.315Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller630.246 0 630.246 749.328 0 749.328FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER216.570 1.173.463 1.390.033 283.384 1.867.142 2.150.526Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 216.570 1.173.463 1.390.033 283.384 1.867.142 2.150.526Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 597.925 2.934 600.859 618.305 2.915 621.220KARŞILIKLAR(5.II.h) 2.425.927 16.169 2.442.096 2.016.427 206.982 2.223.409Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı587.155 0 587.155 516.109 0 516.109Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.838.772 16.169 1.854.941 1.500.318 206.982 1.707.300CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 521.204 0 521.204 252.567 0 252.567ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 7.009.752 7.009.752 0 5.917.420 5.917.420Krediler0 7.009.752 7.009.752 0 5.917.420 5.917.420Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 7.128.969 4.470.730 11.599.699 5.145.877 6.109.451 11.255.328ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 26.386.200 -404.635 25.981.565 22.607.184 281.568 22.888.752Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100Sermaye Yedekleri77.068 0 77.068 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri77.053 0 77.053 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler423.977 0 423.977 416.092 0 416.092Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.740.819 -404.635 2.336.184 2.100.673 281.568 2.382.241Kar Yedekleri13.071.979 0 13.071.979 11.278.754 0 11.278.754Yasal Yedekler611.399 0 611.399 521.738 0 521.738Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler12.460.580 0 12.460.580 10.757.016 0 10.757.016Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar4.376.257 0 4.376.257 3.038.497 0 3.038.497Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı3.130.985 0 3.130.985 1.793.225 0 1.793.225Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI104.356.729 132.918.816 237.275.545 84.811.386 114.444.350 199.255.736Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 15.724.918 11.500.709 5.931.100 3.918.348Kredilerden Alınan Faizler13.814.757 10.030.540 5.249.627 3.410.716Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler225.947 5.128 97.308 5.128Bankalardan Alınan Faizler81.556 107.401 9.398 35.550Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler28.885 47.657 8.232 31.107Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.397.936 1.152.281 507.791 390.483Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar19.461 9.903 3.623 2.551Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar988.730 699.248 405.540 221.256İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler389.745 443.130 98.628 166.676Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri175.837 157.702 58.744 45.364FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -7.990.450 -4.810.110 -2.955.861 -1.590.967Mevduata Verilen Faizler-6.016.450 -3.225.287 -2.197.446 -1.011.798Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.071.892 -1.027.220 -385.758 -368.526Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-303.678 -148.503 -120.801 -74.038İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-417.458 -250.864 -184.919 -86.617Kiralama Faiz Giderleri-101.933 -97.765 -33.491 -32.881Diğer Faiz Giderleri-79.039 -60.471 -33.446 -17.107NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.734.468 6.690.599 2.975.239 2.327.381NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.731.513 2.103.381 921.832 620.380Alınan Ücret ve Komisyonlar3.985.728 2.705.430 1.352.506 794.715Gayri Nakdi Kredilerden363.112 343.061 121.939 122.735Diğer3.622.616 2.362.369 1.230.567 671.980Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.254.215 -602.049 -430.674 -174.335Gayri Nakdi Kredilere-1.994 -1.500 -602 -444Diğer-1.252.221 -600.549 -430.072 -173.891TEMETTÜ GELİRLERİ19 1.029 19 277TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) -1.097.294 1.061.013 -644.046 444.553Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)245.344 114.566 16.526 44.685Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.332.424 1.549.810 -401.630 806.418Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-3.675.062 -603.363 -258.942 -406.550DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 206.035 104.191 45.464 27.946FAALİYET BRÜT KÂRI9.574.741 9.960.213 3.298.508 3.420.537BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -3.112.900 -5.062.140 -728.552 -1.720.289DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-133.696 -276.076 -15.677 -26.340PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.553.151 -1.358.528 -522.108 -431.740DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -2.045.200 -1.727.787 -677.904 -609.184NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.729.794 1.535.682 1.354.267 632.984BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.154.924 514.255 134.552 105.900NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 3.884.718 2.049.937 1.488.819 738.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -753.733 -432.103 -377.801 -173.739Cari Vergi Karşılığı-576.173 0 -277.409 319.639Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.444.931 -1.916.641 -641.981 -1.042.336Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.267.371 1.484.538 541.589 548.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)3.130.985 1.617.834 1.111.018 565.145DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 3.130.985 1.617.834 1.111.018 565.145Grubun Karı (Zararı)3.130.985 1.617.834 1.111.018 565.145Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse başına kar/zarar 0,55000000 0,28000000 0,20000000 0,10000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974858BIST