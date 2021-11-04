***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.11.2021 18:17
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.446 -220 -370.683 -354.457 4.328.379 -196.578 -3.118.194 1.013.607 0 0 1.617.834 2.276.984 0 2.276.984
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 94.783 -89.790 373.948 378.941 9.083.600 -283.873 -6.716.864 2.082.863 11.278.754 1.245.272 1.617.834 22.376.832 0 22.376.832
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.228 3 -346 7.885 2.220.303 -703.223 -1.563.137 -46.057 0 0 3.130.985 3.092.813 0 3.092.813
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 111.790 -133.412 445.599 423.977 11.335.867 -513.345 -8.486.338 2.336.184 13.071.979 1.245.272 3.130.985 25.981.565 0 25.981.565
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
116.037.702 223.967.072 340.004.774 106.642.949 177.641.492 284.284.441
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 13.691.907 36.961.078 50.652.985 12.860.576 29.868.791 42.729.367
Teminat Mektupları
13.631.904 23.450.029 37.081.933 12.566.878 19.307.776 31.874.654
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 143.518 222.539 79.021 124.588 203.609
Diğer Teminat Mektupları
13.552.883 23.306.511 36.859.394 12.487.857 19.183.188 31.671.045
Banka Kredileri
16.400 84.682 101.082 15.250 94.990 110.240
İthalat Kabul Kredileri
16.400 84.682 101.082 15.250 94.990 110.240
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
7.154 8.473.206 8.480.360 13.006 4.831.683 4.844.689
Belgeli Akreditifler
7.154 6.143.066 6.150.220 0 3.570.421 3.570.421
Diğer Akreditifler
0 2.330.140 2.330.140 13.006 1.261.262 1.274.268
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
36.449 4.953.161 4.989.610 265.442 5.634.342 5.899.784
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 65.519.612 9.872.012 75.391.624 53.867.533 10.314.327 64.181.860
Cayılamaz Taahhütler
42.344
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.279.676 6.236.374 7.516.050 841.692 4.987.988 5.829.680
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.954.132 0 19.954.132 17.234.415 0 17.234.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.135.760 0 3.135.760 2.226.674 0 2.226.674
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.163 0 2.163 2.023 0 2.023
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
40.280.243 0 40.280.243 32.617.301 0 32.617.301
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
9.175 0 9.175 11.556 0 11.556
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
512.952 3.635.638 4.148.590 390.356 5.326.339 5.716.695
Cayılabilir Taahhütler
345.511 0 345.511 539.516 0 539.516
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
344.952 0 344.952 538.957 0 538.957
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
36.826.183 177.133.982 213.960.165 39.914.840 137.458.374 177.373.214
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.826.183 177.133.982 213.960.165 39.914.840 137.458.374 177.373.214
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.964.813 22.066.198 24.031.011 2.693.627 17.354.000 20.047.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
903.595 11.122.809 12.026.404 1.829.976 8.414.678 10.244.654
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.061.218 10.943.389 12.004.607 863.651 8.939.322 9.802.973
Para ve Faiz Swap İşlemleri
31.206.278 141.205.801 172.412.079 34.012.623 106.589.487 140.602.110
Swap Para Alım İşlemleri
1.126.635 53.863.482 54.990.117 279.519 44.574.432 44.853.951
Swap Para Satım İşlemleri
23.659.643 35.040.846 58.700.489 24.083.104 26.669.500 50.752.604
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.210.000 26.150.737 29.360.737 4.825.000 17.672.778 22.497.778
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.210.000 26.150.736 29.360.736 4.825.000 17.672.777 22.497.777
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.615.293 7.859.673 11.474.966 2.380.869 6.398.258 8.779.127
Para Alım Opsiyonları
1.971.316 3.317.442 5.288.758 1.055.976 2.678.255 3.734.231
Para Satım Opsiyonları
1.643.977 3.681.689 5.325.666 1.024.893 2.775.845 3.800.738
Faiz Alım Opsiyonları
0 430.271 430.271 0 472.079 472.079
Faiz Satım Opsiyonları
0 430.271 430.271 300.000 472.079 772.079
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
39.799 38.044 77.843 827.721 763.167 1.590.888
Futures Para Alım İşlemleri
18.952 20.287 39.239 0 763.167 763.167
Futures Para Satım İşlemleri
20.847 17.757 38.604 827.721 0 827.721
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.964.266 5.964.266 0 6.353.462 6.353.462
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
883.525.873 342.160.974 1.225.686.847 638.290.491 275.298.400 913.588.891
EMANET KIYMETLER
29.970.928 22.347.925 52.318.853 29.193.410 15.113.581 44.306.991
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
29.006.095 19.203.416 48.209.511 28.334.566 12.412.991 40.747.557
Tahsile Alınan Çekler
50.422 1.753.745 1.804.167 62.224 1.424.934 1.487.158
Tahsile Alınan Ticari Senetler
914.411 104.117 1.018.528 796.620 112.437 909.057
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.286.647 1.286.647 0 1.163.219 1.163.219
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
852.326.126 318.520.280 1.170.846.406 607.947.181 259.046.744 866.993.925
Menkul Kıymetler
3.790.854 42.772 3.833.626 3.928.766 21.880 3.950.646
Teminat Senetleri
495.309.899 126.164.972 621.474.871 413.307.798 108.475.879 521.783.677
Emtia
23.029.088 18.990.296 42.019.384 19.430.706 13.496.225 32.926.931
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
222.051.309 126.701.622 348.752.931 103.075.634 85.250.728 188.326.362
Diğer Rehinli Kıymetler
108.144.976 46.620.618 154.765.594 68.204.277 51.802.032 120.006.309
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.228.819 1.292.769 2.521.588 1.149.900 1.138.075 2.287.975
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
999.563.575 566.128.046 1.565.691.621 744.933.440 452.939.892 1.197.873.332
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.885.824 -4.132.731
Alınan Faizler
16.062.478 10.280.270
Ödenen Faizler
-7.555.959 -4.748.068
Alınan Temettüler
19 1.029
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.980.887 2.673.430
Elde Edilen Diğer Kazançlar
119.027 51.699
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.118.682 1.628.035
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.486.537 -1.205.846
Ödenen Vergiler
-384.674 -174.938
Diğer
-8.968.099 -12.638.342
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-927.386 4.218.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-26.173 -212.857
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-982.231 4.824
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.253.726 -19.280.715
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.452.970 -4.472.811
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.660.075 581.034
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
21.542.527 16.870.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.043.255 3.466.900
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.862.007 7.261.865
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.958.438 85.656
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.798.173 -3.495.114
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.000 -645.888
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.971.882 -1.301.477
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
325.914 259.861
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.290.899 -7.288.727
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.898.755 5.291.931
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
1.243.939 189.186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.882.608 5.970.655
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27.160.654 19.602.228
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.063.041 -13.433.670
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-215.005 -197.903
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.092.548 2.447.049
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.135.421 5.008.246
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.668.508 13.347.799
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.803.929 18.356.045
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.130.985 1.617.834
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-38.172 659.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.885 -354.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.036 21.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -259
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-346 -370.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.805 -5.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-46.057 1.013.607
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.220.303 4.328.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-919.026 -252.485
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
25.235 -15.564
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.979.158 -3.982.121
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
606.589 935.398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.092.813 2.276.984
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.563.545 49.790.387 62.353.932 11.849.445 31.678.181 43.527.626
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.761.520 37.419.961 41.181.481 4.597.347 22.224.882 26.822.229
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 3.633.026 31.966.673 35.599.699 2.252.630 20.337.667 22.590.297
Bankalar
(5.I.a) 28.582 5.453.288 5.481.870 506.117 1.887.215 2.393.332
Para Piyasalarından Alacaklar
100.051 0 100.051 1.838.716 0 1.838.716
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-139 0 -139 -116 0 -116
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 20.091 745.534 765.625 55.175 735.685 790.860
Devlet Borçlanma Senetleri
20.091 56.325 76.416 14.539 63.953 78.492
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 272.507 272.507 0 219.080 219.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 416.702 416.702 40.636 452.652 493.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 7.844.980 9.634.676 17.479.656 6.156.688 7.058.091 13.214.779
Devlet Borçlanma Senetleri
7.844.514 9.476.642 17.321.156 6.156.222 6.695.407 12.851.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 0 466 466 0 466
Diğer Finansal Varlıklar
0 158.034 158.034 0 362.684 362.684
Türev Finansal Varlıklar
936.954 1.990.216 2.927.170 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 936.954 1.990.216 2.927.170 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
98.432.965 44.449.741 142.882.706 87.198.723 40.969.691 128.168.414
Krediler
(5.I.d) 111.360.865 43.567.440 154.928.305 92.499.646 42.518.851 135.018.497
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Devlet Borçlanma Senetleri
1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.383.910 -2.797.698 -17.181.608 -9.410.279 -4.701.847 -14.112.126
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.349.273 18.618.812 21.968.085 2.692.212 16.108.882 18.801.094
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 3.334.371 18.618.812 21.953.183 2.677.310 16.108.882 18.786.192
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.515.747 18.618.812 21.134.559 1.858.688 16.108.882 17.967.570
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
818.624 0 818.624 818.622 0 818.622
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
965.599 576 966.175 1.051.130 165 1.051.295
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
409.894 0 409.894 346.815 0 346.815
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
409.894 0 409.894 346.815 0 346.815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 296.166 0 296.166
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.727.227 0 1.727.227 1.349.707 0 1.349.707
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 5.661.079 1.306.447 6.967.526 3.786.277 1.928.342 5.714.619
VARLIKLAR TOPLAMI
123.109.582 114.165.963 237.275.545 108.570.475 90.685.261 199.255.736
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.a) 60.639.572 82.897.451 143.537.023 50.006.943 73.359.272 123.366.215
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 555.780 32.184.022 32.739.802 434.148 22.942.361 23.376.509
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.015.272 3.951.299 5.966.571 1.173.512 3.305.635 4.479.147
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.869.310 1.617.631 5.486.941 2.273.039 451.604 2.724.643
Bonolar
3.239.064 1.617.631 4.856.695 1.523.711 451.604 1.975.315
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
630.246 0 630.246 749.328 0 749.328
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
216.570 1.173.463 1.390.033 283.384 1.867.142 2.150.526
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 216.570 1.173.463 1.390.033 283.384 1.867.142 2.150.526
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 597.925 2.934 600.859 618.305 2.915 621.220
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.425.927 16.169 2.442.096 2.016.427 206.982 2.223.409
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
587.155 0 587.155 516.109 0 516.109
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.838.772 16.169 1.854.941 1.500.318 206.982 1.707.300
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 521.204 0 521.204 252.567 0 252.567
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 7.009.752 7.009.752 0 5.917.420 5.917.420
Krediler
0 7.009.752 7.009.752 0 5.917.420 5.917.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 7.128.969 4.470.730 11.599.699 5.145.877 6.109.451 11.255.328
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 26.386.200 -404.635 25.981.565 22.607.184 281.568 22.888.752
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
423.977 0 423.977 416.092 0 416.092
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.740.819 -404.635 2.336.184 2.100.673 281.568 2.382.241
Kar Yedekleri
13.071.979 0 13.071.979 11.278.754 0 11.278.754
Yasal Yedekler
611.399 0 611.399 521.738 0 521.738
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.460.580 0 12.460.580 10.757.016 0 10.757.016
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
4.376.257 0 4.376.257 3.038.497 0 3.038.497
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.130.985 0 3.130.985 1.793.225 0 1.793.225
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
104.356.729 132.918.816 237.275.545 84.811.386 114.444.350 199.255.736
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 15.724.918 11.500.709 5.931.100 3.918.348
Kredilerden Alınan Faizler
13.814.757 10.030.540 5.249.627 3.410.716
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
225.947 5.128 97.308 5.128
Bankalardan Alınan Faizler
81.556 107.401 9.398 35.550
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
28.885 47.657 8.232 31.107
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.397.936 1.152.281 507.791 390.483
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
19.461 9.903 3.623 2.551
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
988.730 699.248 405.540 221.256
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
389.745 443.130 98.628 166.676
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
175.837 157.702 58.744 45.364
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -7.990.450 -4.810.110 -2.955.861 -1.590.967
Mevduata Verilen Faizler
-6.016.450 -3.225.287 -2.197.446 -1.011.798
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.071.892 -1.027.220 -385.758 -368.526
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-303.678 -148.503 -120.801 -74.038
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-417.458 -250.864 -184.919 -86.617
Kiralama Faiz Giderleri
-101.933 -97.765 -33.491 -32.881
Diğer Faiz Giderleri
-79.039 -60.471 -33.446 -17.107
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.734.468 6.690.599 2.975.239 2.327.381
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.731.513 2.103.381 921.832 620.380
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.985.728 2.705.430 1.352.506 794.715
Gayri Nakdi Kredilerden
363.112 343.061 121.939 122.735
Diğer
3.622.616 2.362.369 1.230.567 671.980
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.254.215 -602.049 -430.674 -174.335
Gayri Nakdi Kredilere
-1.994 -1.500 -602 -444
Diğer
-1.252.221 -600.549 -430.072 -173.891
TEMETTÜ GELİRLERİ
19 1.029 19 277
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -1.097.294 1.061.013 -644.046 444.553
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
245.344 114.566 16.526 44.685
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.332.424 1.549.810 -401.630 806.418
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.675.062 -603.363 -258.942 -406.550
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 206.035 104.191 45.464 27.946
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.574.741 9.960.213 3.298.508 3.420.537
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -3.112.900 -5.062.140 -728.552 -1.720.289
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-133.696 -276.076 -15.677 -26.340
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.553.151 -1.358.528 -522.108 -431.740
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -2.045.200 -1.727.787 -677.904 -609.184
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.729.794 1.535.682 1.354.267 632.984
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.154.924 514.255 134.552 105.900
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 3.884.718 2.049.937 1.488.819 738.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -753.733 -432.103 -377.801 -173.739
Cari Vergi Karşılığı
-576.173 0 -277.409 319.639
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.444.931 -1.916.641 -641.981 -1.042.336
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.267.371 1.484.538 541.589 548.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.130.985 1.617.834 1.111.018 565.145
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 3.130.985 1.617.834 1.111.018 565.145
Grubun Karı (Zararı)
3.130.985 1.617.834 1.111.018 565.145
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına kar/zarar 0,55000000 0,28000000 0,20000000 0,10000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974858
BIST