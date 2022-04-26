***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.739 0 15.039 19.778 1.216.842 -1.017.494 -873.833 -674.485 0 0 1.065.685 410.978 0 410.978Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 108.301 -133.415 460.984 435.870 10.332.406 -827.616 -7.797.034 1.707.756 13.071.979 1.245.272 1.065.685 23.299.730 0 23.299.730Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 77.053 210.158 -129.680 1.012.067 1.092.545 20.220.055 -1.165.664 -14.927.358 4.127.033 13.071.979 1.245.272 3.546.918 28.856.915 0 28.856.915TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 77.053 210.158 -129.680 1.012.067 1.092.545 20.220.055 -1.165.664 -14.927.358 4.127.033 13.071.979 1.245.272 3.546.918 28.856.915 0 28.856.915Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 9.530 -188 0 9.342 -1.642.140 1.952.280 1.286.331 1.596.471 0 0 2.550.002 4.155.815 0 4.155.815Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 0 -3.546.918 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 0 -3.546.918 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 778 219.688 -129.868 1.012.067 1.101.887 18.577.915 786.616 -13.641.027 5.723.504 16.695.172 1.245.272 2.550.002 33.012.730 0 33.012.730Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER147.014.452 355.723.408 502.737.860 143.379.342 359.979.286 503.358.628GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 19.490.222 55.728.473 75.218.695 15.548.597 51.524.327 67.072.924Teminat Mektupları18.249.334 34.466.515 52.715.849 15.308.343 33.749.005 49.057.348Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 229.293 308.314 79.021 211.237 290.258Diğer Teminat Mektupları18.170.313 34.237.222 52.407.535 15.229.322 33.537.768 48.767.090Banka Kredileri260.000 79.264 339.264 16.000 95.075 111.075İthalat Kabul Kredileri260.000 79.264 339.264 16.000 95.075 111.075Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.719 17.389.066 17.402.785 0 13.493.179 13.493.179Belgeli Akreditifler10.511 11.674.106 11.684.617 0 9.463.797 9.463.797Diğer Akreditifler3.208 5.714.960 5.718.168 0 4.029.382 4.029.382Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden967.169 3.793.628 4.760.797 224.254 4.187.068 4.411.322Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 80.821.969 18.432.812 99.254.781 70.588.756 9.525.221 80.113.977Cayılamaz Taahhütler79.468.095 18.432.812 97.900.907 69.817.191 9.525.221 79.342.412Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.271.343 14.382.142 16.653.485 2.797.300 5.298.071 8.095.371Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri23.881.655 0 23.881.655 21.028.309 0 21.028.309Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.856.058 0 4.856.058 3.369.216 0 3.369.216İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.256 0 2.256 2.210 0 2.210Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri47.875.436 0 47.875.436 42.095.217 0 42.095.217Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri11.968 0 11.968 10.334 0 10.334Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler569.379 4.050.670 4.620.049 514.605 4.227.150 4.741.755Cayılabilir Taahhütler1.353.874 0 1.353.874 771.565 0 771.565Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.353.315 0 1.353.315 771.006 0 771.006Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR46.702.261 281.562.123 328.264.384 57.241.989 298.929.738 356.171.727Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler46.702.261 281.562.123 328.264.384 57.241.989 298.929.738 356.171.727Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.870.875 46.390.425 52.261.300 6.900.113 31.266.921 38.167.034Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.567.744 21.590.054 26.157.798 5.122.714 14.099.446 19.222.160Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.303.131 24.800.371 26.103.502 1.777.399 17.167.475 18.944.874Para ve Faiz Swap İşlemleri36.526.453 207.058.723 243.585.176 49.284.624 251.225.845 300.510.469Swap Para Alım İşlemleri1.887.413 70.274.096 72.161.509 1.881.834 105.553.432 107.435.266Swap Para Satım İşlemleri28.679.040 50.773.136 79.452.176 41.042.790 70.072.016 111.114.806Swap Faiz Alım İşlemleri2.980.000 43.005.746 45.985.746 3.180.000 37.800.199 40.980.199Swap Faiz Satım İşlemleri2.980.000 43.005.745 45.985.745 3.180.000 37.800.198 40.980.198Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.304.933 12.466.223 16.771.156 912.955 5.043.004 5.955.959Para Alım Opsiyonları2.700.647 5.035.505 7.736.152 423.349 1.946.178 2.369.527Para Satım Opsiyonları1.604.286 6.104.828 7.709.114 489.606 1.832.922 2.322.528Faiz Alım Opsiyonları0 662.945 662.945 0 631.952 631.952Faiz Satım Opsiyonları0 662.945 662.945 0 631.952 631.952Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 144.297 151.404 295.701Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 151.404 151.404Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 144.297 0 144.297Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 15.646.752 15.646.752 0 11.242.564 11.242.564EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.027.910.316 558.956.110 1.586.866.426 932.440.697 502.673.634 1.435.114.331EMANET KIYMETLER30.057.740 44.258.360 74.316.100 30.521.372 37.952.259 68.473.631Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler28.739.136 37.694.721 66.433.857 29.384.862 32.744.424 62.129.286Tahsile Alınan Çekler70.494 3.984.194 4.054.688 83.403 3.045.144 3.128.547Tahsile Alınan Ticari Senetler1.248.110 197.706 1.445.816 1.053.107 122.050 1.175.157Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 2.381.739 2.381.739 0 2.040.641 2.040.641Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER996.611.388 512.199.878 1.508.811.266 900.678.137 462.223.503 1.362.901.640Menkul Kıymetler3.924.477 78.908 4.003.385 3.975.123 72.002 4.047.125Teminat Senetleri628.536.484 207.394.783 835.931.267 533.553.514 188.100.808 721.654.322Emtia26.790.549 35.287.338 62.077.887 24.060.966 30.189.746 54.250.712Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul228.511.779 202.081.464 430.593.243 227.879.527 188.570.003 416.449.530Diğer Rehinli Kıymetler108.848.099 67.357.385 176.205.484 111.209.007 55.290.944 166.499.951Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.241.188 2.497.872 3.739.060 1.241.188 2.497.872 3.739.060BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.174.924.768 914.679.518 2.089.604.286 1.075.820.039 862.652.920 1.938.472.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı703.547 -1.453.944Alınan Faizler7.457.684 5.026.986Ödenen Faizler-2.986.438 -2.132.532Alınan Temettüler13.265 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.739.182 1.436.306Elde Edilen Diğer Kazançlar250.530 24.643Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.440.281 1.720.766Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-884.608 -486.305Ödenen Vergiler-251.072 -62.889Diğer-6.075.277 -6.980.919Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim6.423.799 4.729.563Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-358.022 -19.373Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.069.382 23.379Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-18.654.532 -5.306.829Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.660.667 -1.085.776Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.630.712 -1.947.388Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)24.625.511 9.412.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.435.100 774.988Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.345.279 2.878.328Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.127.346 3.275.619YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-7.802.159 -3.764.364İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-44.874 -4.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-17.657 -784.811Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller31.062 139.594Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-15.003.539 -5.557.519Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.149.215 1.742.063Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer6.083.634 700.309FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.030.218 2.440.446Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.731.613 9.418.121Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-7.625.435 -6.912.715İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-136.396 -64.960Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.284.207 1.284.129Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.579.176 3.235.830Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar31.796.237 16.668.508Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar34.375.413 19.904.338Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.550.002 1.065.685DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.605.813 -654.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.342 19.778Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.756 6.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-191 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 15.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.223 -1.602Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.596.471 -674.485Yabancı Para Çevrim Farkları-1.642.140 1.216.842Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.539.733 -1.289.567Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)486 5.541Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.607.446 -1.097.832Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-909.054 490.531TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.155.815 410.978Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)22.840.418 88.585.342 111.425.760 15.455.154 74.406.134 89.861.288Nakit ve Nakit Benzerleri2.431.604 61.109.524 63.541.128 4.712.773 52.626.612 57.339.385Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.986.973 51.196.770 53.183.743 3.947.875 47.260.522 51.208.397Bankalar(5.I.a) 8.500 9.912.755 9.921.255 545.372 5.366.090 5.911.462Para Piyasalarından Alacaklar436.337 0 436.337 219.738 0 219.738Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-206 -1 -207 -212 0 -212Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 157.957 1.385.257 1.543.214 65.115 1.087.131 1.152.246Devlet Borçlanma Senetleri32.898 180.354 213.252 37.078 99.181 136.259Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4 441.331 441.335 0 390.932 390.932Diğer Finansal Varlıklar125.055 763.572 888.627 28.037 597.018 625.055Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 18.318.957 23.184.059 41.503.016 8.668.005 14.754.059 23.422.064Devlet Borçlanma Senetleri18.318.491 23.184.059 41.502.550 8.667.539 14.754.059 23.421.598Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler466 0 466 466 0 466Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar1.931.900 2.906.502 4.838.402 2.009.261 5.938.332 7.947.593Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.931.900 2.906.502 4.838.402 2.009.261 5.938.332 7.947.593Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)114.805.067 81.256.873 196.061.940 106.822.462 67.734.441 174.556.903Krediler(5.I.d) 132.079.281 80.570.510 212.649.791 122.514.228 66.806.450 189.320.678Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 887.882 5.895.133 6.783.015 1.531.183 5.593.638 7.124.821Devlet Borçlanma Senetleri887.882 5.895.133 6.783.015 1.531.183 5.593.638 7.124.821Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.162.096 -5.208.770 -23.370.866 -17.222.949 -4.665.647 -21.888.596SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.039.358 22.920.954 26.960.312 3.837.123 26.894.162 30.731.285İştirakler (Net)(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler12.102 0 12.102 12.102 0 12.102Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 4.024.456 22.920.954 26.945.410 3.822.221 26.894.162 30.716.383Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.639.179 22.920.954 25.560.133 2.436.944 26.894.162 29.331.106Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar1.385.277 0 1.385.277 1.385.277 0 1.385.277Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.136.112 645 1.136.757 1.144.457 723 1.145.180MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)511.998 0 511.998 491.153 0 491.153Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer511.998 0 511.998 491.153 0 491.153YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 389.296 0 389.296ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 3.163.090 0 3.163.090 2.978.527 0 2.978.527DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 6.313.663 3.186.392 9.500.055 5.838.180 2.727.652 8.565.832VARLIKLAR TOPLAMI152.809.706 195.950.206 348.759.912 136.956.352 171.763.112 308.719.464YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 79.102.288 137.475.454 216.577.742 57.070.298 129.770.954 186.841.252ALINAN KREDİLER(5.II.c) 630.187 47.569.347 48.199.534 518.067 46.710.232 47.228.299PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.320.084 10.098.485 11.418.569 863.626 6.916.888 7.780.514İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 3.631.704 1.132.175 4.763.879 3.979.038 2.609.796 6.588.834Bonolar3.542.088 1.132.175 4.674.263 3.387.685 2.609.796 5.997.481Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller89.616 0 89.616 591.353 0 591.353FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER929.925 1.946.197 2.876.122 1.245.505 2.204.088 3.449.593Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 929.925 1.946.197 2.876.122 1.245.505 2.204.088 3.449.593Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 690.905 5.748 696.653 686.616 4.729 691.345KARŞILIKLAR(5.II.h) 2.940.962 559.859 3.500.821 3.004.964 253.115 3.258.079Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı586.177 0 586.177 678.712 0 678.712Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.354.785 559.859 2.914.644 2.326.252 253.115 2.579.367CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 1.348.413 0 1.348.413 349.429 0 349.429ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 11.474.206 11.474.206 0 10.484.778 10.484.778Krediler0 11.474.206 11.474.206 0 10.484.778 10.484.778Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 9.196.016 5.695.227 14.891.243 8.012.275 5.178.151 13.190.426ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 34.676.665 -1.663.935 33.012.730 30.194.353 -1.337.438 28.856.915Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100Sermaye Yedekleri793 0 793 77.068 0 77.068Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri778 0 778 77.053 0 77.053Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.101.887 0 1.101.887 1.092.545 0 1.092.545Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.387.439 -1.663.935 5.723.504 5.464.471 -1.337.438 4.127.033Kar Yedekleri16.695.172 0 16.695.172 13.071.979 0 13.071.979Yasal Yedekler788.745 0 788.745 611.399 0 611.399Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler15.906.427 0 15.906.427 12.460.580 0 12.460.580Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar3.795.274 0 3.795.274 4.792.190 0 4.792.190Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272Dönem Net Kâr veya Zararı2.550.002 0 2.550.002 3.546.918 0 3.546.918Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI134.467.149 214.292.763 348.759.912 105.924.171 202.795.293 308.719.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 7.763.861 4.548.085Kredilerden Alınan Faizler6.529.990 3.999.580Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler85.275 47.754Bankalardan Alınan Faizler12.174 50.926Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.913 13.608Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.050.719 373.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar27.455 9.512Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar868.365 241.382İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler154.899 122.813Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri68.790 62.510FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -3.477.214 -2.326.428Mevduata Verilen Faizler-2.441.711 -1.770.413Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-705.346 -323.859Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-98.144 -81.191İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-155.778 -88.992Kiralama Faiz Giderleri-39.545 -34.458Diğer Faiz Giderleri-36.690 -27.515NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.286.647 2.221.657NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.105.236 962.929Alınan Ücret ve Komisyonlar1.739.182 1.436.306Gayri Nakdi Kredilerden147.336 117.823Diğer1.591.846 1.318.483Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-633.946 -473.377Gayri Nakdi Kredilere-396 -324Diğer-633.550 -473.053TEMETTÜ GELİRLERİ13.265 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 882.277 438.014Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)204.238 189.996Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.063.606 2.869.721Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.385.567 -2.621.703DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 77.342 67.600FAALİYET BRÜT KÂRI6.364.767 3.690.200BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -1.347.934 -1.643.756DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )33.587 -106.844PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -792.073 -480.619DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.365.837 -666.460NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.892.510 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)-30.206 476.099NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 2.862.304 1.268.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -312.302 -202.935Cari Vergi Karşılığı-1.419.528 -182.533Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.344.726 -1.165.289Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.451.952 1.144.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.550.002 1.065.685DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 2.550.002 1.065.685Grubun Karı (Zararı)2.550.002 1.065.685Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,45000000 0,19000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024006BIST