***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.739 0 0 4.739 1.215.661 -1.017.501 -873.923 -675.763 0 0 1.070.248 399.224 344 399.568Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 121.703 -133.631 450.880 438.952 10.728.019 -827.621 -8.262.257 1.638.141 11.635.147 2.827.001 1.070.248 23.373.165 53.838 23.427.003Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 224.096 -129.880 1.017.498 1.111.714 20.610.156 -1.165.658 -15.392.500 4.051.998 11.635.147 2.827.001 3.506.877 28.896.413 151.621 29.048.034TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 67.561 224.096 -129.880 1.017.498 1.111.714 20.610.156 -1.165.658 -15.392.500 4.051.998 11.635.147 2.827.001 3.506.877 28.896.413 151.621 29.048.034Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 9.555 0 0 9.555 -1.641.034 1.952.280 1.286.306 1.597.552 0 0 2.543.923 4.151.030 16.002 4.167.032Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 -40.041 -3.506.877 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 -40.041 -3.506.877 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 -8.714 233.651 -129.880 1.017.498 1.121.269 18.969.122 786.622 -14.106.194 5.649.550 15.258.340 2.786.960 2.543.923 33.047.443 167.623 33.215.066Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER147.322.717 375.186.486 522.509.203 140.165.138 386.297.562 526.462.700GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 19.399.467 55.871.864 75.271.331 15.453.180 51.638.904 67.092.084Teminat Mektupları18.158.587 34.603.693 52.762.280 15.212.934 33.889.533 49.102.467Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 229.293 308.314 79.021 211.237 290.258Diğer Teminat Mektupları18.079.566 34.374.400 52.453.966 15.133.913 33.678.296 48.812.209Banka Kredileri260.000 79.264 339.264 16.000 95.075 111.075İthalat Kabul Kredileri260.000 79.264 339.264 16.000 95.075 111.075Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.719 17.395.279 17.408.998 0 13.467.228 13.467.228Belgeli Akreditifler10.511 11.589.980 11.600.491 0 9.363.617 9.363.617Diğer Akreditifler3.208 5.805.299 5.808.507 0 4.103.611 4.103.611Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden967.161 3.793.628 4.760.789 224.246 4.187.068 4.411.314Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 80.818.085 17.663.867 98.481.952 70.586.725 8.607.686 79.194.411Cayılamaz Taahhütler79.464.211 17.482.155 96.946.366 69.815.160 8.414.531 78.229.691Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.267.498 14.586.856 16.854.354 2.795.299 5.314.135 8.109.434Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri23.881.655 0 23.881.655 21.028.309 0 21.028.309Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.856.058 0 4.856.058 3.369.186 0 3.369.186İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.256 0 2.256 2.210 0 2.210Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri47.875.436 0 47.875.436 42.095.217 0 42.095.217Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri11.968 0 11.968 10.334 0 10.334Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler569.340 2.895.299 3.464.639 514.605 3.100.396 3.615.001Cayılabilir Taahhütler1.353.874 181.712 1.535.586 771.565 193.155 964.720Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.353.315 181.712 1.535.027 771.006 193.155 964.161Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR47.105.165 301.650.755 348.755.920 54.125.233 326.050.972 380.176.205Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler47.105.165 301.650.755 348.755.920 54.125.233 326.050.972 380.176.205Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.866.471 46.386.271 52.252.742 6.886.608 31.230.745 38.117.353Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.564.558 21.589.120 26.153.678 5.118.578 14.078.246 19.196.824Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.301.913 24.797.151 26.099.064 1.768.030 17.152.499 18.920.529Para ve Faiz Swap İşlemleri36.933.761 227.151.509 264.085.270 46.114.568 278.316.450 324.431.018Swap Para Alım İşlemleri3.164.738 84.336.198 87.500.936 2.207.372 121.757.029 123.964.401Swap Para Satım İşlemleri27.809.023 68.093.253 95.902.276 37.547.196 91.269.814 128.817.010Swap Faiz Alım İşlemleri2.980.000 37.361.030 40.341.030 3.180.000 32.644.804 35.824.804Swap Faiz Satım İşlemleri2.980.000 37.361.028 40.341.028 3.180.000 32.644.803 35.824.803Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.304.933 12.466.223 16.771.156 912.955 5.043.004 5.955.959Para Alım Opsiyonları2.700.647 5.035.505 7.736.152 423.349 1.946.178 2.369.527Para Satım Opsiyonları1.604.286 6.104.828 7.709.114 489.606 1.832.922 2.322.528Faiz Alım Opsiyonları0 662.945 662.945 0 631.952 631.952Faiz Satım Opsiyonları0 662.945 662.945 0 631.952 631.952Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 211.102 218.209 429.311Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 218.209 218.209Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 211.102 0 211.102Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 15.646.752 15.646.752 0 11.242.564 11.242.564EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.045.206.664 671.029.115 1.716.235.779 948.539.132 601.539.131 1.550.078.263EMANET KIYMETLER36.791.515 47.587.938 84.379.453 36.778.789 40.784.116 77.562.905Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları139.984 0 139.984 139.984 0 139.984Emanete Alınan Menkul Değerler32.646.363 37.694.721 70.341.084 32.928.199 32.744.424 65.672.623Tahsile Alınan Çekler2.436.777 6.642.933 9.079.710 2.370.920 5.335.577 7.706.497Tahsile Alınan Ticari Senetler1.567.143 865.658 2.432.801 1.338.438 660.911 1.999.349Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.248 2.384.626 2.385.874 1.248 2.043.204 2.044.452Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.007.014.829 620.751.635 1.627.766.464 910.519.155 558.257.143 1.468.776.298Menkul Kıymetler3.931.377 184.451 4.115.828 3.982.023 165.843 4.147.866Teminat Senetleri628.536.484 207.394.783 835.931.267 533.553.514 188.100.808 721.654.322Emtia26.790.549 35.287.338 62.077.887 24.060.966 30.189.746 54.250.712Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul229.832.207 212.420.463 442.252.670 228.948.349 197.132.534 426.080.883Diğer Rehinli Kıymetler117.924.212 165.464.600 283.388.812 119.974.303 142.668.212 262.642.515Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.400.320 2.689.542 4.089.862 1.241.188 2.497.872 3.739.060BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.192.529.381 1.046.215.601 2.238.744.982 1.088.704.270 987.836.693 2.076.540.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.638.279 -491.779Alınan Faizler8.251.138 5.580.058Ödenen Faizler-3.417.552 -2.376.992Alınan Temettüler13.265 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.855.518 1.550.189Elde Edilen Diğer Kazançlar319.715 118.727Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.509.052 1.752.823Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.051.271 -582.563Ödenen Vergiler-315.836 -68.023Diğer-4.525.750 -6.465.998Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.443.089 3.504.700Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-377.147 -36.266Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-13.660.891 272.247Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-22.185.149 -4.879.344Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.664.944 -1.474.254Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.459.576 -2.548.928Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)24.967.673 5.607.208Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.056.865 3.368.054Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.074.658 3.195.983Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.804.810 3.012.921YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-13.144.689 -98.698İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -7.193Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-268.821 -952.909Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller109.848 152.435Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-15.038.058 -5.557.519Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.668.633 5.566.179Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer383.709 700.309FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.684.652 548.051Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.324.782 10.085.096Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.895.861 -9.470.424İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-113.573 -66.621Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi6.284.207 2.814.801Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-15.349.944 6.277.075Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar78.357.335 40.899.547Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar63.007.391 47.176.622Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.559.925 1.070.592DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.607.107 -671.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.555 4.739Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.756 6.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.201 -1.602Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.597.552 -675.763Yabancı Para Çevrim Farkları-1.641.035 1.215.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.539.733 -1.289.580Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)486 5.541Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.607.446 -1.097.944Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-909.078 490.559TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.167.032 399.568Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)22.527.469 138.164.936 160.692.405 15.271.789 128.959.576 144.231.365Nakit ve Nakit Benzerleri2.433.328 105.142.474 107.575.802 4.732.225 101.441.196 106.173.421Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 1.987.035 76.220.688 78.207.723 3.947.901 76.940.474 80.888.375Bankalar(5.I.a) 9.522 28.960.182 28.969.704 546.733 24.516.258 25.062.991Para Piyasalarından Alacaklar436.977 0 436.977 237.803 0 237.803Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-206 -38.396 -38.602 -212 -15.536 -15.748Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 95.320 1.385.258 1.480.578 118.300 1.087.240 1.205.540Devlet Borçlanma Senetleri32.954 180.354 213.308 37.136 99.181 136.317Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4 441.332 441.336 34.000 391.041 425.041Diğer Finansal Varlıklar62.362 763.572 825.934 47.164 597.018 644.182Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 18.318.957 28.611.312 46.930.269 8.668.005 20.439.483 29.107.488Devlet Borçlanma Senetleri18.318.491 27.635.798 45.954.289 8.667.539 19.417.655 28.085.194Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler466 556 1.022 466 515 981Diğer Finansal Varlıklar0 974.958 974.958 0 1.021.313 1.021.313Türev Finansal Varlıklar1.679.864 3.025.892 4.705.756 1.753.259 5.991.657 7.744.916Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 1.679.864 3.025.892 4.705.756 1.753.259 5.991.657 7.744.916Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)118.287.985 139.367.046 257.655.031 107.373.238 125.476.967 232.850.205Krediler(5.I.d) 132.706.472 136.492.273 269.198.745 120.404.889 122.807.633 243.212.522Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 1.407.986 4.967.226 6.375.212 1.318.698 3.908.960 5.227.658Faktoring Alacakları1.905.996 1.431.474 3.337.470 1.820.376 1.258.395 3.078.771İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 887.882 5.895.133 6.783.015 1.531.183 5.593.638 7.124.821Devlet Borçlanma Senetleri887.882 5.895.133 6.783.015 1.531.183 5.593.638 7.124.821Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.620.351 -9.419.060 -28.039.411 -17.701.908 -8.091.659 -25.793.567SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.397.350 570 1.397.920 1.397.350 528 1.397.878İştirakler (Net)(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler13.596 0 13.596 13.596 0 13.596Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 1.380.954 570 1.381.524 1.380.954 528 1.381.482Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar1.380.954 570 1.381.524 1.380.954 528 1.381.482Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.800MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)2.446.561 542.805 2.989.366 2.212.669 528.329 2.740.998MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)545.018 105.290 650.308 524.059 99.641 623.700Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer545.018 105.290 650.308 524.059 99.641 623.700YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 372.530 0 372.530 369.625 0 369.625CARİ VERGİ VARLIĞI27.005 127.269 154.274 435.513 110.391 545.904ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 3.269.381 315 3.269.696 3.083.118 1.451 3.084.569DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 7.051.553 3.479.592 10.531.145 6.758.095 3.281.545 10.039.640VARLIKLAR TOPLAMI155.924.852 281.787.823 437.712.675 137.425.456 258.458.428 395.883.884YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 78.930.898 217.768.332 296.699.230 57.084.400 209.581.903 266.666.303ALINAN KREDİLER(5.II.c) 4.267.897 45.910.552 50.178.449 2.909.771 45.946.536 48.856.307PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.576.191 10.225.443 11.801.634 1.045.007 7.003.000 8.048.007İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 5.052.525 3.818.441 8.870.966 5.294.546 5.099.084 10.393.630Bonolar4.962.909 1.132.175 6.095.084 4.725.194 2.609.796 7.334.990Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller89.616 2.686.266 2.775.882 569.352 2.489.288 3.058.640FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER970.496 2.866.441 3.836.937 1.367.463 3.092.383 4.459.846Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.II.b) 970.496 2.866.441 3.836.937 1.367.463 3.092.383 4.459.846Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.II.g) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.f) 561.048 52.026 613.074 544.420 63.393 607.813KARŞILIKLAR(5.II.h) 3.017.639 690.812 3.708.451 3.078.921 308.735 3.387.656Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı616.381 106.153 722.534 713.087 52.511 765.598Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.401.258 584.659 2.985.917 2.365.834 256.224 2.622.058CARİ VERGİ BORCU(5.II.i) 1.383.408 34.837 1.418.245 390.612 30.103 420.715ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.II.i) 95.349 152.465 247.814 7.213 154.580 161.793SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.j) 0 0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 11.474.206 11.474.206 0 10.484.778 10.484.778Krediler0 11.474.206 11.474.206 0 10.484.778 10.484.778Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.e) 9.540.368 6.108.235 15.648.603 8.268.567 5.080.435 13.349.002ÖZKAYNAKLAR(5.II.k) 13.592.354 19.622.712 33.215.066 7.142.511 21.905.523 29.048.034Ödenmiş Sermaye5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100Sermaye Yedekleri-8.699 0 -8.699 67.576 0 67.576Hisse Senedi İhraç Primleri15 0 15 15 0 15Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-8.714 0 -8.714 67.561 0 67.561Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler982.740 138.529 1.121.269 983.351 128.363 1.111.714Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-11.023.127 16.672.677 5.649.550 -14.670.865 18.722.863 4.051.998Kar Yedekleri13.695.766 1.562.574 15.258.340 10.072.575 1.562.572 11.635.147Yasal Yedekler789.750 5.019 794.769 612.404 5.019 617.423Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler12.906.016 1.557.555 14.463.571 9.460.171 1.557.553 11.017.724Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar4.082.289 1.248.594 5.330.883 4.842.479 1.491.399 6.333.878Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.296.878 1.490.082 2.786.960 1.697.059 1.129.942 2.827.001Dönem Net Kâr veya Zararı2.785.411 -241.488 2.543.923 3.145.420 361.457 3.506.877Azınlık Payları167.285 338 167.623 151.295 326 151.621YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI118.988.173 318.724.502 437.712.675 87.133.431 308.750.453 395.883.884Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.a) 8.811.948 5.230.307Kredilerden Alınan Faizler7.308.802 4.554.223Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler85.275 47.754Bankalardan Alınan Faizler20.389 57.267Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler25.292 20.186Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.110.476 412.304Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar25.344 12.836Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar930.233 276.655İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler154.899 122.813Finansal Kiralama Faiz Gelirleri182.182 72.430Diğer Faiz Gelirleri79.532 66.143FAİZ GİDERLERİ (-)(5.IV.b) -3.884.554 -2.576.904Mevduata Verilen Faizler-2.575.709 -1.888.320Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-807.943 -406.046Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-140.241 -89.743İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-287.217 -133.792Kiralama Faiz Giderleri-36.754 -31.488Diğer Faiz Giderleri-36.690 -27.515NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.927.394 2.653.403NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.206.483 1.065.165Alınan Ücret ve Komisyonlar1.855.517 1.550.189Gayri Nakdi Kredilerden150.908 120.690Diğer1.704.609 1.429.499Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-649.034 -485.024Gayri Nakdi Kredilere-2.848 -2.101Diğer-646.186 -482.923TEMETTÜ GELİRLERİ13.265 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.c) 1.139.442 620.050Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)203.949 287.644Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.092.373 2.843.331Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.156.880 -2.510.925DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.d) 216.386 119.446FAALİYET BRÜT KÂRI7.502.970 4.458.064BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.e) -1.867.710 -1.588.627DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )16.292 -107.785PERSONEL GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -962.876 -578.920DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.f) -1.664.891 -763.990NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.023.785 1.418.742BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.g) 3.023.785 1.418.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.h) -463.860 -348.150Cari Vergi Karşılığı-1.458.477 -256.809Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.371.583 -1.172.295Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.366.200 1.080.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.559.925 1.070.592DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 2.559.925 1.070.592Grubun Karı (Zararı)2.543.923 1.070.248Azınlık Payları Karı (Zararı)16.002 344Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,45000000 0,19000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024010BIST