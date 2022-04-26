***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.04.2022 18:16
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.739 0 0 4.739 1.215.661 -1.017.501 -873.923 -675.763 0 0 1.070.248 399.224 344 399.568
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 121.703 -133.631 450.880 438.952 10.728.019 -827.621 -8.262.257 1.638.141 11.635.147 2.827.001 1.070.248 23.373.165 53.838 23.427.003
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 224.096 -129.880 1.017.498 1.111.714 20.610.156 -1.165.658 -15.392.500 4.051.998 11.635.147 2.827.001 3.506.877 28.896.413 151.621 29.048.034
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 67.561 224.096 -129.880 1.017.498 1.111.714 20.610.156 -1.165.658 -15.392.500 4.051.998 11.635.147 2.827.001 3.506.877 28.896.413 151.621 29.048.034
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.555 0 0 9.555 -1.641.034 1.952.280 1.286.306 1.597.552 0 0 2.543.923 4.151.030 16.002 4.167.032
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 -40.041 -3.506.877 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 -40.041 -3.506.877 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 -8.714 233.651 -129.880 1.017.498 1.121.269 18.969.122 786.622 -14.106.194 5.649.550 15.258.340 2.786.960 2.543.923 33.047.443 167.623 33.215.066
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
147.322.717 375.186.486 522.509.203 140.165.138 386.297.562 526.462.700
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 19.399.467 55.871.864 75.271.331 15.453.180 51.638.904 67.092.084
Teminat Mektupları
18.158.587 34.603.693 52.762.280 15.212.934 33.889.533 49.102.467
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 229.293 308.314 79.021 211.237 290.258
Diğer Teminat Mektupları
18.079.566 34.374.400 52.453.966 15.133.913 33.678.296 48.812.209
Banka Kredileri
260.000 79.264 339.264 16.000 95.075 111.075
İthalat Kabul Kredileri
260.000 79.264 339.264 16.000 95.075 111.075
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.719 17.395.279 17.408.998 0 13.467.228 13.467.228
Belgeli Akreditifler
10.511 11.589.980 11.600.491 0 9.363.617 9.363.617
Diğer Akreditifler
3.208 5.805.299 5.808.507 0 4.103.611 4.103.611
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
967.161 3.793.628 4.760.789 224.246 4.187.068 4.411.314
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 80.818.085 17.663.867 98.481.952 70.586.725 8.607.686 79.194.411
Cayılamaz Taahhütler
79.464.211 17.482.155 96.946.366 69.815.160 8.414.531 78.229.691
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.267.498 14.586.856 16.854.354 2.795.299 5.314.135 8.109.434
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
23.881.655 0 23.881.655 21.028.309 0 21.028.309
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.856.058 0 4.856.058 3.369.186 0 3.369.186
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.256 0 2.256 2.210 0 2.210
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
47.875.436 0 47.875.436 42.095.217 0 42.095.217
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
11.968 0 11.968 10.334 0 10.334
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
569.340 2.895.299 3.464.639 514.605 3.100.396 3.615.001
Cayılabilir Taahhütler
1.353.874 181.712 1.535.586 771.565 193.155 964.720
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.353.315 181.712 1.535.027 771.006 193.155 964.161
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
47.105.165 301.650.755 348.755.920 54.125.233 326.050.972 380.176.205
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
47.105.165 301.650.755 348.755.920 54.125.233 326.050.972 380.176.205
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.866.471 46.386.271 52.252.742 6.886.608 31.230.745 38.117.353
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.564.558 21.589.120 26.153.678 5.118.578 14.078.246 19.196.824
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.301.913 24.797.151 26.099.064 1.768.030 17.152.499 18.920.529
Para ve Faiz Swap İşlemleri
36.933.761 227.151.509 264.085.270 46.114.568 278.316.450 324.431.018
Swap Para Alım İşlemleri
3.164.738 84.336.198 87.500.936 2.207.372 121.757.029 123.964.401
Swap Para Satım İşlemleri
27.809.023 68.093.253 95.902.276 37.547.196 91.269.814 128.817.010
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.980.000 37.361.030 40.341.030 3.180.000 32.644.804 35.824.804
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.980.000 37.361.028 40.341.028 3.180.000 32.644.803 35.824.803
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.304.933 12.466.223 16.771.156 912.955 5.043.004 5.955.959
Para Alım Opsiyonları
2.700.647 5.035.505 7.736.152 423.349 1.946.178 2.369.527
Para Satım Opsiyonları
1.604.286 6.104.828 7.709.114 489.606 1.832.922 2.322.528
Faiz Alım Opsiyonları
0 662.945 662.945 0 631.952 631.952
Faiz Satım Opsiyonları
0 662.945 662.945 0 631.952 631.952
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 211.102 218.209 429.311
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 218.209 218.209
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 211.102 0 211.102
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 15.646.752 15.646.752 0 11.242.564 11.242.564
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.045.206.664 671.029.115 1.716.235.779 948.539.132 601.539.131 1.550.078.263
EMANET KIYMETLER
36.791.515 47.587.938 84.379.453 36.778.789 40.784.116 77.562.905
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.984 0 139.984 139.984 0 139.984
Emanete Alınan Menkul Değerler
32.646.363 37.694.721 70.341.084 32.928.199 32.744.424 65.672.623
Tahsile Alınan Çekler
2.436.777 6.642.933 9.079.710 2.370.920 5.335.577 7.706.497
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.567.143 865.658 2.432.801 1.338.438 660.911 1.999.349
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 2.384.626 2.385.874 1.248 2.043.204 2.044.452
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.007.014.829 620.751.635 1.627.766.464 910.519.155 558.257.143 1.468.776.298
Menkul Kıymetler
3.931.377 184.451 4.115.828 3.982.023 165.843 4.147.866
Teminat Senetleri
628.536.484 207.394.783 835.931.267 533.553.514 188.100.808 721.654.322
Emtia
26.790.549 35.287.338 62.077.887 24.060.966 30.189.746 54.250.712
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
229.832.207 212.420.463 442.252.670 228.948.349 197.132.534 426.080.883
Diğer Rehinli Kıymetler
117.924.212 165.464.600 283.388.812 119.974.303 142.668.212 262.642.515
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.400.320 2.689.542 4.089.862 1.241.188 2.497.872 3.739.060
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.192.529.381 1.046.215.601 2.238.744.982 1.088.704.270 987.836.693 2.076.540.963
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.638.279 -491.779
Alınan Faizler
8.251.138 5.580.058
Ödenen Faizler
-3.417.552 -2.376.992
Alınan Temettüler
13.265 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.855.518 1.550.189
Elde Edilen Diğer Kazançlar
319.715 118.727
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.509.052 1.752.823
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.051.271 -582.563
Ödenen Vergiler
-315.836 -68.023
Diğer
-4.525.750 -6.465.998
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.443.089 3.504.700
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-377.147 -36.266
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-13.660.891 272.247
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-22.185.149 -4.879.344
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.664.944 -1.474.254
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.459.576 -2.548.928
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
24.967.673 5.607.208
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.056.865 3.368.054
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.074.658 3.195.983
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.804.810 3.012.921
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.144.689 -98.698
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -7.193
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-268.821 -952.909
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
109.848 152.435
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-15.038.058 -5.557.519
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.668.633 5.566.179
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
383.709 700.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.684.652 548.051
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.324.782 10.085.096
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.895.861 -9.470.424
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-113.573 -66.621
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.284.207 2.814.801
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-15.349.944 6.277.075
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
78.357.335 40.899.547
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
63.007.391 47.176.622
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.559.925 1.070.592
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.607.107 -671.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.555 4.739
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.756 6.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.201 -1.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.597.552 -675.763
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.641.035 1.215.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.539.733 -1.289.580
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
486 5.541
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.607.446 -1.097.944
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-909.078 490.559
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.167.032 399.568
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.527.469 138.164.936 160.692.405 15.271.789 128.959.576 144.231.365
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.433.328 105.142.474 107.575.802 4.732.225 101.441.196 106.173.421
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.987.035 76.220.688 78.207.723 3.947.901 76.940.474 80.888.375
Bankalar
(5.I.a) 9.522 28.960.182 28.969.704 546.733 24.516.258 25.062.991
Para Piyasalarından Alacaklar
436.977 0 436.977 237.803 0 237.803
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-206 -38.396 -38.602 -212 -15.536 -15.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 95.320 1.385.258 1.480.578 118.300 1.087.240 1.205.540
Devlet Borçlanma Senetleri
32.954 180.354 213.308 37.136 99.181 136.317
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4 441.332 441.336 34.000 391.041 425.041
Diğer Finansal Varlıklar
62.362 763.572 825.934 47.164 597.018 644.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 18.318.957 28.611.312 46.930.269 8.668.005 20.439.483 29.107.488
Devlet Borçlanma Senetleri
18.318.491 27.635.798 45.954.289 8.667.539 19.417.655 28.085.194
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 556 1.022 466 515 981
Diğer Finansal Varlıklar
0 974.958 974.958 0 1.021.313 1.021.313
Türev Finansal Varlıklar
1.679.864 3.025.892 4.705.756 1.753.259 5.991.657 7.744.916
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.679.864 3.025.892 4.705.756 1.753.259 5.991.657 7.744.916
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
118.287.985 139.367.046 257.655.031 107.373.238 125.476.967 232.850.205
Krediler
(5.I.d) 132.706.472 136.492.273 269.198.745 120.404.889 122.807.633 243.212.522
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 1.407.986 4.967.226 6.375.212 1.318.698 3.908.960 5.227.658
Faktoring Alacakları
1.905.996 1.431.474 3.337.470 1.820.376 1.258.395 3.078.771
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 887.882 5.895.133 6.783.015 1.531.183 5.593.638 7.124.821
Devlet Borçlanma Senetleri
887.882 5.895.133 6.783.015 1.531.183 5.593.638 7.124.821
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.620.351 -9.419.060 -28.039.411 -17.701.908 -8.091.659 -25.793.567
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.397.350 570 1.397.920 1.397.350 528 1.397.878
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 1.380.954 570 1.381.524 1.380.954 528 1.381.482
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.380.954 570 1.381.524 1.380.954 528 1.381.482
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.446.561 542.805 2.989.366 2.212.669 528.329 2.740.998
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
545.018 105.290 650.308 524.059 99.641 623.700
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
545.018 105.290 650.308 524.059 99.641 623.700
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 372.530 0 372.530 369.625 0 369.625
CARİ VERGİ VARLIĞI
27.005 127.269 154.274 435.513 110.391 545.904
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 3.269.381 315 3.269.696 3.083.118 1.451 3.084.569
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 7.051.553 3.479.592 10.531.145 6.758.095 3.281.545 10.039.640
VARLIKLAR TOPLAMI
155.924.852 281.787.823 437.712.675 137.425.456 258.458.428 395.883.884
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.a) 78.930.898 217.768.332 296.699.230 57.084.400 209.581.903 266.666.303
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 4.267.897 45.910.552 50.178.449 2.909.771 45.946.536 48.856.307
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.576.191 10.225.443 11.801.634 1.045.007 7.003.000 8.048.007
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 5.052.525 3.818.441 8.870.966 5.294.546 5.099.084 10.393.630
Bonolar
4.962.909 1.132.175 6.095.084 4.725.194 2.609.796 7.334.990
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
89.616 2.686.266 2.775.882 569.352 2.489.288 3.058.640
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
970.496 2.866.441 3.836.937 1.367.463 3.092.383 4.459.846
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 970.496 2.866.441 3.836.937 1.367.463 3.092.383 4.459.846
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 561.048 52.026 613.074 544.420 63.393 607.813
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 3.017.639 690.812 3.708.451 3.078.921 308.735 3.387.656
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
616.381 106.153 722.534 713.087 52.511 765.598
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.401.258 584.659 2.985.917 2.365.834 256.224 2.622.058
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 1.383.408 34.837 1.418.245 390.612 30.103 420.715
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 95.349 152.465 247.814 7.213 154.580 161.793
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 11.474.206 11.474.206 0 10.484.778 10.484.778
Krediler
0 11.474.206 11.474.206 0 10.484.778 10.484.778
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 9.540.368 6.108.235 15.648.603 8.268.567 5.080.435 13.349.002
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 13.592.354 19.622.712 33.215.066 7.142.511 21.905.523 29.048.034
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
-8.699 0 -8.699 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-8.714 0 -8.714 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
982.740 138.529 1.121.269 983.351 128.363 1.111.714
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11.023.127 16.672.677 5.649.550 -14.670.865 18.722.863 4.051.998
Kar Yedekleri
13.695.766 1.562.574 15.258.340 10.072.575 1.562.572 11.635.147
Yasal Yedekler
789.750 5.019 794.769 612.404 5.019 617.423
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.906.016 1.557.555 14.463.571 9.460.171 1.557.553 11.017.724
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
4.082.289 1.248.594 5.330.883 4.842.479 1.491.399 6.333.878
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.296.878 1.490.082 2.786.960 1.697.059 1.129.942 2.827.001
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.785.411 -241.488 2.543.923 3.145.420 361.457 3.506.877
Azınlık Payları
167.285 338 167.623 151.295 326 151.621
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
118.988.173 318.724.502 437.712.675 87.133.431 308.750.453 395.883.884
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 8.811.948 5.230.307
Kredilerden Alınan Faizler
7.308.802 4.554.223
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
85.275 47.754
Bankalardan Alınan Faizler
20.389 57.267
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
25.292 20.186
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.110.476 412.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
25.344 12.836
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
930.233 276.655
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
154.899 122.813
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
182.182 72.430
Diğer Faiz Gelirleri
79.532 66.143
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -3.884.554 -2.576.904
Mevduata Verilen Faizler
-2.575.709 -1.888.320
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-807.943 -406.046
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-140.241 -89.743
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-287.217 -133.792
Kiralama Faiz Giderleri
-36.754 -31.488
Diğer Faiz Giderleri
-36.690 -27.515
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.927.394 2.653.403
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.206.483 1.065.165
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.855.517 1.550.189
Gayri Nakdi Kredilerden
150.908 120.690
Diğer
1.704.609 1.429.499
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-649.034 -485.024
Gayri Nakdi Kredilere
-2.848 -2.101
Diğer
-646.186 -482.923
TEMETTÜ GELİRLERİ
13.265 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 1.139.442 620.050
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
203.949 287.644
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.092.373 2.843.331
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.156.880 -2.510.925
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 216.386 119.446
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.502.970 4.458.064
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -1.867.710 -1.588.627
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
16.292 -107.785
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -962.876 -578.920
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.664.891 -763.990
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.023.785 1.418.742
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 3.023.785 1.418.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -463.860 -348.150
Cari Vergi Karşılığı
-1.458.477 -256.809
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.371.583 -1.172.295
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.366.200 1.080.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.559.925 1.070.592
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 2.559.925 1.070.592
Grubun Karı (Zararı)
2.543.923 1.070.248
Azınlık Payları Karı (Zararı)
16.002 344
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,45000000 0,19000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024010
BIST