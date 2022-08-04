***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 8.742 0 0 8.742 2.264.292 -517.800 -1.610.709 135.783 0 0 2.014.585 2.159.110 8.174 2.167.284Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.978 57.978İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 125.706 -133.631 450.880 442.955 11.776.650 -327.920 -8.999.043 2.449.687 11.635.147 2.827.001 2.014.585 25.133.051 119.646 25.252.697Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.696.100 15 0 67.561 224.096 -129.880 1.017.498 1.111.714 20.610.156 -1.165.658 -15.392.500 4.051.998 11.635.147 2.827.001 3.506.877 28.896.413 151.621 29.048.034TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.696.100 15 0 67.561 224.096 -129.880 1.017.498 1.111.714 20.610.156 -1.165.658 -15.392.500 4.051.998 11.635.147 2.827.001 3.506.877 28.896.413 151.621 29.048.034Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.057 7.883 160 24.100 1.017.652 -810.778 1.257.133 1.464.007 0 0 9.177.907 10.666.014 31.064 10.697.078Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 -40.041 -3.506.877 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 -40.041 -3.506.877 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.696.100 15 0 -8.714 240.153 -121.997 1.017.658 1.135.814 21.627.808 -1.976.436 -14.135.367 5.516.005 15.258.340 2.786.960 9.177.907 39.562.427 182.685 39.745.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER205.512.975 424.933.952 630.446.927 140.165.138 386.297.562 526.462.700GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.a) 24.559.117 54.024.730 78.583.847 15.453.180 51.638.904 67.092.084Teminat Mektupları22.133.259 35.231.921 57.365.180 15.212.934 33.889.533 49.102.467Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler79.021 251.480 330.501 79.021 211.237 290.258Diğer Teminat Mektupları22.054.238 34.980.441 57.034.679 15.133.913 33.678.296 48.812.209Banka Kredileri238.191 231.264 469.455 16.000 95.075 111.075İthalat Kabul Kredileri238.191 231.264 469.455 16.000 95.075 111.075Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler12.776 14.845.083 14.857.859 0 13.467.228 13.467.228Belgeli Akreditifler10.511 8.922.682 8.933.193 0 9.363.617 9.363.617Diğer Akreditifler2.265 5.922.401 5.924.666 0 4.103.611 4.103.611Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.174.891 3.716.462 5.891.353 224.246 4.187.068 4.411.314Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.III.a) 99.211.941 30.804.810 130.016.751 70.586.725 8.607.686 79.194.411Cayılamaz Taahhütler90.047.294 30.467.891 120.515.185 69.815.160 8.414.531 78.229.691Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.327.733 26.044.452 31.372.185 2.795.299 5.314.135 8.109.434Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri25.390.357 0 25.390.357 21.028.309 0 21.028.309Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.516.136 0 5.516.136 3.369.186 0 3.369.186İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri2.303 0 2.303 2.210 0 2.210Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri53.087.370 0 53.087.370 42.095.217 0 42.095.217Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri12.559 0 12.559 10.334 0 10.334Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler710.836 4.423.439 5.134.275 514.605 3.100.396 3.615.001Cayılabilir Taahhütler9.164.647 336.919 9.501.566 771.565 193.155 964.720Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri9.164.088 336.919 9.501.007 771.006 193.155 964.161Diğer Cayılabilir Taahhütler559 0 559 559 0 559TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR81.741.917 340.104.412 421.846.329 54.125.233 326.050.972 380.176.205Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler81.741.917 340.104.412 421.846.329 54.125.233 326.050.972 380.176.205Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.951.524 43.582.264 51.533.788 6.886.608 31.230.745 38.117.353Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.526.211 19.417.198 25.943.409 5.118.578 14.078.246 19.196.824Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.425.313 24.165.066 25.590.379 1.768.030 17.152.499 18.920.529Para ve Faiz Swap İşlemleri54.746.641 253.177.677 307.924.318 46.114.568 278.316.450 324.431.018Swap Para Alım İşlemleri3.334.073 102.943.798 106.277.871 2.207.372 121.757.029 123.964.401Swap Para Satım İşlemleri45.452.568 69.078.797 114.531.365 37.547.196 91.269.814 128.817.010Swap Faiz Alım İşlemleri2.980.000 40.577.542 43.557.542 3.180.000 32.644.804 35.824.804Swap Faiz Satım İşlemleri2.980.000 40.577.540 43.557.540 3.180.000 32.644.803 35.824.803Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları18.743.074 25.923.988 44.667.062 912.955 5.043.004 5.955.959Para Alım Opsiyonları13.244.312 8.135.877 21.380.189 423.349 1.946.178 2.369.527Para Satım Opsiyonları5.498.762 16.368.109 21.866.871 489.606 1.832.922 2.322.528Faiz Alım Opsiyonları0 710.001 710.001 0 631.952 631.952Faiz Satım Opsiyonları0 710.001 710.001 0 631.952 631.952Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri300.678 289.175 589.853 211.102 218.209 429.311Futures Para Alım İşlemleri0 289.175 289.175 0 218.209 218.209Futures Para Satım İşlemleri300.678 0 300.678 211.102 0 211.102Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 17.131.308 17.131.308 0 11.242.564 11.242.564EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.250.845.271 777.502.281 2.028.347.552 948.539.132 601.539.131 1.550.078.263EMANET KIYMETLER38.458.174 55.446.665 93.904.839 36.778.789 40.784.116 77.562.905Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları139.984 0 139.984 139.984 0 139.984Emanete Alınan Menkul Değerler33.585.761 45.222.149 78.807.910 32.928.199 32.744.424 65.672.623Tahsile Alınan Çekler2.988.688 6.570.220 9.558.908 2.370.920 5.335.577 7.706.497Tahsile Alınan Ticari Senetler1.742.493 1.091.282 2.833.775 1.338.438 660.911 1.999.349Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.248 2.563.014 2.564.262 1.248 2.043.204 2.044.452Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.210.981.524 716.343.198 1.927.324.722 910.519.155 558.257.143 1.468.776.298Menkul Kıymetler3.918.823 288.418 4.207.241 3.982.023 165.843 4.147.866Teminat Senetleri732.267.744 235.236.192 967.503.936 533.553.514 188.100.808 721.654.322Emtia29.554.964 39.379.389 68.934.353 24.060.966 30.189.746 54.250.712Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul325.569.744 253.374.358 578.944.102 228.948.349 197.132.534 426.080.883Diğer Rehinli Kıymetler119.670.249 188.064.841 307.735.090 119.974.303 142.668.212 262.642.515Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.405.573 5.712.418 7.117.991 1.241.188 2.497.872 3.739.060BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.456.358.246 1.202.436.233 2.658.794.479 1.088.704.270 987.836.693 2.076.540.963Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı502.540 1.382.535Alınan Faizler13.763.045 11.000.443Ödenen Faizler-7.645.442 -5.153.718Alınan Temettüler14.824 822Alınan Ücret ve Komisyonlar4.109.503 2.821.100Elde Edilen Diğer Kazançlar531.259 279.625Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.299.039 2.867.448Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.975.257 -1.210.662Ödenen Vergiler-1.569.575 -359.465Diğer-10.024.856 -8.863.058Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim26.016.971 5.231.703Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-190.257 7.303Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.563.142 -1.023.185Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-57.635.709 -7.188.608Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.320.398 -3.952.515Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.804.686 -3.383.716Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)73.233.429 9.432.605Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.005.094 7.914.965Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.693.456 3.424.854Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı26.519.511 6.614.238YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-23.554.776 -647.127İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -7.193Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-533.093 -1.835.305Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller692.300 352.691Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.795.137 -9.270.390Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.183.346 9.412.761Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-6.485.901 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer383.709 700.309FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.821.596 495.754Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.303.524 19.740.081Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-23.775.816 -19.083.812İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-349.304 -160.515Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi13.624.258 5.544.144Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)10.767.397 12.007.009Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar78.357.335 40.899.547Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar89.124.732 52.906.556Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)9.208.971 2.022.759DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.488.107 144.525Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.100 8.742Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24.214 11.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-114 -2.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.464.007 135.783Yabancı Para Çevrim Farkları1.017.652 2.264.292Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.111.867 -677.758Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.799 16.819Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)426.280 -2.030.732Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.130.143 563.162TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.697.078 2.167.284Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)32.790.699 151.849.277 184.639.976 15.271.789 128.959.576 144.231.365Nakit ve Nakit Benzerleri7.276.583 115.986.717 123.263.300 4.732.225 101.441.196 106.173.421Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.I.a) 7.132.971 84.610.022 91.742.993 3.947.901 76.940.474 80.888.375Bankalar(5.I.a) 143.557 31.413.166 31.556.723 546.733 24.516.258 25.062.991Para Piyasalarından Alacaklar278 0 278 237.803 0 237.803Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-223 -36.471 -36.694 -212 -15.536 -15.748Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.b) 194.885 785.251 980.136 118.300 1.087.240 1.205.540Devlet Borçlanma Senetleri80.079 134.282 214.361 37.136 99.181 136.317Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler41.640 439.184 480.824 34.000 391.041 425.041Diğer Finansal Varlıklar73.166 211.785 284.951 47.164 597.018 644.182Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.c) 23.156.969 29.790.098 52.947.067 8.668.005 20.439.483 29.107.488Devlet Borçlanma Senetleri23.156.503 28.473.742 51.630.245 8.667.539 19.417.655 28.085.194Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler466 593 1.059 466 515 981Diğer Finansal Varlıklar0 1.315.763 1.315.763 0 1.021.313 1.021.313Türev Finansal Varlıklar2.162.262 5.287.211 7.449.473 1.753.259 5.991.657 7.744.916Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.I.b) 2.162.262 5.287.211 7.449.473 1.753.259 5.991.657 7.744.916Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.I.j) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)151.766.172 155.464.633 307.230.805 107.373.238 125.476.967 232.850.205Krediler(5.I.d) 158.208.944 150.393.517 308.602.461 120.404.889 122.807.633 243.212.522Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.i) 1.860.495 5.776.328 7.636.823 1.318.698 3.908.960 5.227.658Faktoring Alacakları2.837.487 1.413.014 4.250.501 1.820.376 1.258.395 3.078.771İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.e) 7.326.349 7.225.708 14.552.057 1.531.183 5.593.638 7.124.821Devlet Borçlanma Senetleri7.326.349 7.225.708 14.552.057 0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-18.467.103 -9.343.934 -27.811.037 -17.701.908 -8.091.659 -25.793.567SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.m) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.397.350 608 1.397.958 1.397.350 528 1.397.878İştirakler (Net)(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler13.596 0 13.596 13.596 0 13.596Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.g) 1.380.954 608 1.381.562 1.380.954 528 1.381.482Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar1.380.954 608 1.381.562 1.380.954 528 1.381.482Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler2.800 0 2.800 2.800 0 2.569.565 585.899 3.155.464 2.212.669 528.329 2.740.998MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)702.823 116.103 818.926 524.059 99.641 623.700Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer702.823 116.103 818.926 524.059 99.641 623.700YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.k) 376.168 0 376.168 369.625 0 369.625CARİ VERGİ VARLIĞI8.726 64.948 73.674 435.513 110.391 545.904ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.l) 3.753.875 0 3.753.875 3.083.118 1.451 3.084.569DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.n) 8.949.764 5.291.542 14.241.306 6.758.095 3.281.545 10.039.640VARLIKLAR TOPLAMI202.315.142 313.373.010 515.688.152 137.425.456 258.458.428 395.883.884YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.a) 105.848.250 244.124.639 349.972.889 57.084.400 209.581.903 266.666.303ALINAN KREDİLER(5.II.c) 4.185.324 49.152.301 53.337.625 2.909.771 45.946.536 48.856.307PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.225.917 11.294.244 16.520.161 1.045.007 7.003.000 8.048.007İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.d) 3.042.931 4.362.422 7.405.353 5.294.546 5.099.084 10.393.630Bonolar2.995.975 801.766 3.797.741 4.725.194 2.609.796 7.334.990Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller46.956 3.560.656 3.607.612 569.352 2.489.288 3.058.640FONLAR0 0 0 0 0 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.i) 9.208.971 2.022.759 6.649.046 952.167Grubun Karı (Zararı)9.177.907 2.014.585 6.633.983 944.337Azınlık Payları Karı (Zararı)31.064 8.174 15.063 7.830Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 1,62000000 0,36000000 1,17000000 0,17000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052053BIST