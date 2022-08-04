***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.08.2022 19:44
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.742 0 0 8.742 2.264.292 -517.800 -1.610.709 135.783 0 0 2.014.585 2.159.110 8.174 2.167.284
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.978 57.978
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 125.706 -133.631 450.880 442.955 11.776.650 -327.920 -8.999.043 2.449.687 11.635.147 2.827.001 2.014.585 25.133.051 119.646 25.252.697
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 224.096 -129.880 1.017.498 1.111.714 20.610.156 -1.165.658 -15.392.500 4.051.998 11.635.147 2.827.001 3.506.877 28.896.413 151.621 29.048.034
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 67.561 224.096 -129.880 1.017.498 1.111.714 20.610.156 -1.165.658 -15.392.500 4.051.998 11.635.147 2.827.001 3.506.877 28.896.413 151.621 29.048.034
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.057 7.883 160 24.100 1.017.652 -810.778 1.257.133 1.464.007 0 0 9.177.907 10.666.014 31.064 10.697.078
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 -40.041 -3.506.877 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 -40.041 -3.506.877 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 -8.714 240.153 -121.997 1.017.658 1.135.814 21.627.808 -1.976.436 -14.135.367 5.516.005 15.258.340 2.786.960 9.177.907 39.562.427 182.685 39.745.112
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
205.512.975 424.933.952 630.446.927 140.165.138 386.297.562 526.462.700
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 24.559.117 54.024.730 78.583.847 15.453.180 51.638.904 67.092.084
Teminat Mektupları
22.133.259 35.231.921 57.365.180 15.212.934 33.889.533 49.102.467
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 251.480 330.501 79.021 211.237 290.258
Diğer Teminat Mektupları
22.054.238 34.980.441 57.034.679 15.133.913 33.678.296 48.812.209
Banka Kredileri
238.191 231.264 469.455 16.000 95.075 111.075
İthalat Kabul Kredileri
238.191 231.264 469.455 16.000 95.075 111.075
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
12.776 14.845.083 14.857.859 0 13.467.228 13.467.228
Belgeli Akreditifler
10.511 8.922.682 8.933.193 0 9.363.617 9.363.617
Diğer Akreditifler
2.265 5.922.401 5.924.666 0 4.103.611 4.103.611
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.174.891 3.716.462 5.891.353 224.246 4.187.068 4.411.314
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 99.211.941 30.804.810 130.016.751 70.586.725 8.607.686 79.194.411
Cayılamaz Taahhütler
90.047.294 30.467.891 120.515.185 69.815.160 8.414.531 78.229.691
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.327.733 26.044.452 31.372.185 2.795.299 5.314.135 8.109.434
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
25.390.357 0 25.390.357 21.028.309 0 21.028.309
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.516.136 0 5.516.136 3.369.186 0 3.369.186
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.303 0 2.303 2.210 0 2.210
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
53.087.370 0 53.087.370 42.095.217 0 42.095.217
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
12.559 0 12.559 10.334 0 10.334
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
710.836 4.423.439 5.134.275 514.605 3.100.396 3.615.001
Cayılabilir Taahhütler
9.164.647 336.919 9.501.566 771.565 193.155 964.720
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.164.088 336.919 9.501.007 771.006 193.155 964.161
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
81.741.917 340.104.412 421.846.329 54.125.233 326.050.972 380.176.205
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
81.741.917 340.104.412 421.846.329 54.125.233 326.050.972 380.176.205
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.951.524 43.582.264 51.533.788 6.886.608 31.230.745 38.117.353
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.526.211 19.417.198 25.943.409 5.118.578 14.078.246 19.196.824
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.425.313 24.165.066 25.590.379 1.768.030 17.152.499 18.920.529
Para ve Faiz Swap İşlemleri
54.746.641 253.177.677 307.924.318 46.114.568 278.316.450 324.431.018
Swap Para Alım İşlemleri
3.334.073 102.943.798 106.277.871 2.207.372 121.757.029 123.964.401
Swap Para Satım İşlemleri
45.452.568 69.078.797 114.531.365 37.547.196 91.269.814 128.817.010
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.980.000 40.577.542 43.557.542 3.180.000 32.644.804 35.824.804
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.980.000 40.577.540 43.557.540 3.180.000 32.644.803 35.824.803
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
18.743.074 25.923.988 44.667.062 912.955 5.043.004 5.955.959
Para Alım Opsiyonları
13.244.312 8.135.877 21.380.189 423.349 1.946.178 2.369.527
Para Satım Opsiyonları
5.498.762 16.368.109 21.866.871 489.606 1.832.922 2.322.528
Faiz Alım Opsiyonları
0 710.001 710.001 0 631.952 631.952
Faiz Satım Opsiyonları
0 710.001 710.001 0 631.952 631.952
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
300.678 289.175 589.853 211.102 218.209 429.311
Futures Para Alım İşlemleri
0 289.175 289.175 0 218.209 218.209
Futures Para Satım İşlemleri
300.678 0 300.678 211.102 0 211.102
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 17.131.308 17.131.308 0 11.242.564 11.242.564
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.250.845.271 777.502.281 2.028.347.552 948.539.132 601.539.131 1.550.078.263
EMANET KIYMETLER
38.458.174 55.446.665 93.904.839 36.778.789 40.784.116 77.562.905
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.984 0 139.984 139.984 0 139.984
Emanete Alınan Menkul Değerler
33.585.761 45.222.149 78.807.910 32.928.199 32.744.424 65.672.623
Tahsile Alınan Çekler
2.988.688 6.570.220 9.558.908 2.370.920 5.335.577 7.706.497
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.742.493 1.091.282 2.833.775 1.338.438 660.911 1.999.349
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 2.563.014 2.564.262 1.248 2.043.204 2.044.452
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.210.981.524 716.343.198 1.927.324.722 910.519.155 558.257.143 1.468.776.298
Menkul Kıymetler
3.918.823 288.418 4.207.241 3.982.023 165.843 4.147.866
Teminat Senetleri
732.267.744 235.236.192 967.503.936 533.553.514 188.100.808 721.654.322
Emtia
29.554.964 39.379.389 68.934.353 24.060.966 30.189.746 54.250.712
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
325.569.744 253.374.358 578.944.102 228.948.349 197.132.534 426.080.883
Diğer Rehinli Kıymetler
119.670.249 188.064.841 307.735.090 119.974.303 142.668.212 262.642.515
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.405.573 5.712.418 7.117.991 1.241.188 2.497.872 3.739.060
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.456.358.246 1.202.436.233 2.658.794.479 1.088.704.270 987.836.693 2.076.540.963
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
502.540 1.382.535
Alınan Faizler
13.763.045 11.000.443
Ödenen Faizler
-7.645.442 -5.153.718
Alınan Temettüler
14.824 822
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.109.503 2.821.100
Elde Edilen Diğer Kazançlar
531.259 279.625
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.299.039 2.867.448
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.975.257 -1.210.662
Ödenen Vergiler
-1.569.575 -359.465
Diğer
-10.024.856 -8.863.058
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
26.016.971 5.231.703
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-190.257 7.303
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.563.142 -1.023.185
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-57.635.709 -7.188.608
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.320.398 -3.952.515
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.804.686 -3.383.716
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
73.233.429 9.432.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.005.094 7.914.965
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.693.456 3.424.854
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
26.519.511 6.614.238
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-23.554.776 -647.127
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -7.193
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-533.093 -1.835.305
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
692.300 352.691
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.795.137 -9.270.390
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.183.346 9.412.761
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.485.901 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
383.709 700.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.821.596 495.754
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.303.524 19.740.081
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-23.775.816 -19.083.812
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-349.304 -160.515
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
13.624.258 5.544.144
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.767.397 12.007.009
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
78.357.335 40.899.547
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
89.124.732 52.906.556
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.208.971 2.022.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.488.107 144.525
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.100 8.742
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.214 11.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-114 -2.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.464.007 135.783
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.017.652 2.264.292
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.111.867 -677.758
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.799 16.819
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
426.280 -2.030.732
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.130.143 563.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.697.078 2.167.284
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
32.790.699 151.849.277 184.639.976 15.271.789 128.959.576 144.231.365
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.276.583 115.986.717 123.263.300 4.732.225 101.441.196 106.173.421
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 7.132.971 84.610.022 91.742.993 3.947.901 76.940.474 80.888.375
Bankalar
(5.I.a) 143.557 31.413.166 31.556.723 546.733 24.516.258 25.062.991
Para Piyasalarından Alacaklar
278 0 278 237.803 0 237.803
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-223 -36.471 -36.694 -212 -15.536 -15.748
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 194.885 785.251 980.136 118.300 1.087.240 1.205.540
Devlet Borçlanma Senetleri
80.079 134.282 214.361 37.136 99.181 136.317
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
41.640 439.184 480.824 34.000 391.041 425.041
Diğer Finansal Varlıklar
73.166 211.785 284.951 47.164 597.018 644.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 23.156.969 29.790.098 52.947.067 8.668.005 20.439.483 29.107.488
Devlet Borçlanma Senetleri
23.156.503 28.473.742 51.630.245 8.667.539 19.417.655 28.085.194
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 593 1.059 466 515 981
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.315.763 1.315.763 0 1.021.313 1.021.313
Türev Finansal Varlıklar
2.162.262 5.287.211 7.449.473 1.753.259 5.991.657 7.744.916
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 2.162.262 5.287.211 7.449.473 1.753.259 5.991.657 7.744.916
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
151.766.172 155.464.633 307.230.805 107.373.238 125.476.967 232.850.205
Krediler
(5.I.d) 158.208.944 150.393.517 308.602.461 120.404.889 122.807.633 243.212.522
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 1.860.495 5.776.328 7.636.823 1.318.698 3.908.960 5.227.658
Faktoring Alacakları
2.837.487 1.413.014 4.250.501 1.820.376 1.258.395 3.078.771
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 7.326.349 7.225.708 14.552.057 1.531.183 5.593.638 7.124.821
Devlet Borçlanma Senetleri
7.326.349 7.225.708 14.552.057 0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.467.103 -9.343.934 -27.811.037 -17.701.908 -8.091.659 -25.793.567
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.397.350 608 1.397.958 1.397.350 528 1.397.878
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 13.596 0 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 1.380.954 608 1.381.562 1.380.954 528 1.381.482
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.380.954 608 1.381.562 1.380.954 528 1.381.482
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.569.565 585.899 3.155.464 2.212.669 528.329 2.740.998
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
702.823 116.103 818.926 524.059 99.641 623.700
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
702.823 116.103 818.926 524.059 99.641 623.700
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 376.168 0 376.168 369.625 0 369.625
CARİ VERGİ VARLIĞI
8.726 64.948 73.674 435.513 110.391 545.904
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 3.753.875 0 3.753.875 3.083.118 1.451 3.084.569
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 8.949.764 5.291.542 14.241.306 6.758.095 3.281.545 10.039.640
VARLIKLAR TOPLAMI
202.315.142 313.373.010 515.688.152 137.425.456 258.458.428 395.883.884
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.a) 105.848.250 244.124.639 349.972.889 57.084.400 209.581.903 266.666.303
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 4.185.324 49.152.301 53.337.625 2.909.771 45.946.536 48.856.307
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.225.917 11.294.244 16.520.161 1.045.007 7.003.000 8.048.007
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.042.931 4.362.422 7.405.353 5.294.546 5.099.084 10.393.630
Bonolar
2.995.975 801.766 3.797.741 4.725.194 2.609.796 7.334.990
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
46.956 3.560.656 3.607.612 569.352 2.489.288 3.058.640
FONLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 9.208.971 2.022.759 6.649.046 952.167
Grubun Karı (Zararı)
9.177.907 2.014.585 6.633.983 944.337
Azınlık Payları Karı (Zararı)
31.064 8.174 15.063 7.830
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 1,62000000 0,36000000 1,17000000 0,17000000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052053
BIST