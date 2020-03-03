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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

03.03.2020 20:48
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu

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Açıklamalar

Denizbank A.Ş.'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait 2019 yılı faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.       



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824039


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 8,07 162.498.589 % 19,91  
CRFSA 6,87 54.308.726 % 19,90  
DYOBY 5,62 34.531.612 % 19,83  
AVGYO 2,10 99.826.186 % 16,02  
DAGHL 3,39 1.440.914 % 14,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7980 7,8371 % -0,54  
Frank 6,3551 6,3934 % -0,52  
Riyal 1,6223 1,6304 % -0,92  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.637 50,80  
Altın Gr. 320 321 6,50  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,13 17,17 0,48  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,06  
B. Petrol 52,08 52,08 0,18  
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