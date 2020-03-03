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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

03.03.2020 20:48
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***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2020
Karar Sayısı
2020/37
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

DENİZBANK A.Ş.
2019 YILI FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
SORUMLULUK BEYANI
 
Denizbank A.Ş.'nin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait 2019 yılı faaliyet raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. Söz konusu raporlar tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Saygılarımızla,
03 Mart 2020
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM AL QASSIM- Yönetim Kurulu Başkanı 
JONATHAN EDWARD MORRIS - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 
WOUTER G.M. VAN ROSTE - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 
NİHAT SEVİNÇ - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824040


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Çeyrek 507 518 -3,38  
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