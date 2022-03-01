***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/02/2022Karar Sayısı2022/34SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Bankamız 2021 yılı faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005979BIST