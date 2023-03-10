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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

10.03.2023 20:00
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2023
Karar Sayısı
2022/44
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

DENİZBANK A.Ş.
2022 YILI FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
SORUMLULUK BEYANI
 
Denizbank A.Ş.'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait 2022 yılı faaliyet raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. Söz konusu raporlar tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 
Saygılarımızla,
10 Mart 2023
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu Başkanı 
BJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
AHMED MOHAMMED AQIL QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123044


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Yarım 3.744 3.786 52,00  
Çeyrek 1.872 1.893 26,00  
Gümüş.Ons 20,45 20,48 0,40  
Gümüş Gr. 12,47 12,49 0,25  
B. Petrol 82,29 82,29 0,70  
Seans Raporu 18:05
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