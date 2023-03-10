***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2023Karar Sayısı2022/44SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıDENİZBANK A.Ş.2022 YILI FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİNSORUMLULUK BEYANIDenizbank A.Ş.'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait 2022 yılı faaliyet raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. Söz konusu raporlar tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,10 Mart 2023HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup MüdürüRUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür YardımcısıHAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel MüdürHESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu BaşkanıBJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiAHMED MOHAMMED AQIL QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123044BIST