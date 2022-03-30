***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2022 12:32
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 31 Aralık 2021 tarihli denetlenmemiş altı aylık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013944
BIST
14:042.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 24,02
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
14:0414,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1048
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
14:0416,3512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1659
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
14:04906,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,09
|Açılış
|: 906,45
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|ISFIN
|3,42
|291.977.514
|% 9,62
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|PRZMA
|3,87
|3.316.155
|% 7,20
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|PKENT
|216,00
|25.662.423
|% -8,05
|
|CEOEM
|14,68
|154.874.189
|% -7,85
|
|KAREL
|12,91
|85.355.026
|% -7,39
|
|THYAO
|31,58
|2.739.547.832
|% -0,19
|
|ASELS
|24,58
|1.417.160.401
|% 2,76
|
|GARAN
|12,18
|1.384.998.610
|% 0,58
|
|SISE
|15,28
|941.212.769
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,08
|775.375.820
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|775.375.820
|% 2,00
|
|ODAS
|1,65
|244.199.202
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,17
|168.760.011
|% 3,54
|
|ADESE
|0,77
|100.222.141
|% 6,94
|
|TSKB
|1,47
|176.191.096
|% 2,80
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6684
|14,6764
|% 0,71
|
|Euro
|16,3348
|16,3499
|% 1,02
|
|Sterlin
|19,2281
|19,3245
|% 1,08
|
|Frank
|15,7798
|15,8749
|% 1,22
|
|Riyal
|3,9033
|3,9228
|% 0,81
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|2,05
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,86
|
|Cumhuriyet
|6.005
|6.096
|52,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|54,91
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|26,56
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,38
|