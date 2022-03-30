***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2022 12:33
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 31 Aralık 2021 tarihli denetlenmemiş altı aylık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013946
BIST
12:492.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 23,76
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:4914,6781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1054
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6781
En Düşük
14,5332
12:4916,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1638
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:49905,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,81
|Açılış
|: 905,17
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,40
|267.940.321
|% 8,97
|
|PRZMA
|3,92
|3.033.072
|% 8,59
|
|DESA
|14,41
|20.122.718
|% 8,02
|
|ADESE
|0,77
|64.214.520
|% 6,94
|
|CEOEM
|14,34
|107.200.549
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|KAREL
|12,90
|75.586.591
|% -7,46
|
|PKENT
|218,00
|20.488.268
|% -7,19
|
|DZGYO
|2,72
|25.515.675
|% -6,21
|
|THYAO
|31,52
|2.079.640.708
|% -0,38
|
|GARAN
|12,18
|1.282.871.941
|% 0,58
|
|ASELS
|24,56
|1.214.271.132
|% 2,68
|
|SISE
|15,31
|883.340.357
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,08
|696.392.443
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|696.392.443
|% 2,00
|
|CEMAS
|1,17
|161.813.524
|% 3,54
|
|ODAS
|1,66
|213.165.476
|% 1,22
|
|TSKB
|1,47
|165.669.979
|% 2,80
|
|GARAN
|12,18
|1.282.871.941
|% 0,58
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6665
|14,6748
|% 0,70
|
|Euro
|16,3311
|16,3472
|% 1,00
|
|Sterlin
|19,2242
|19,3206
|% 1,06
|
|Frank
|15,7755
|15,8705
|% 1,19
|
|Riyal
|3,8976
|3,9172
|% 0,67
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-0,53
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,60
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.972
|6.120
|46,59
|
|Yarım
|2.886
|2.961
|22,54
|
|Çeyrek
|1.448
|1.480
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,10
|