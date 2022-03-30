***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2022 12:33
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 31 Aralık 2021 tarihli denetlenmemiş altı aylık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013947
BIST
14:252.229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 22,07
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
14:2514,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1107
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6834
En Düşük
14,5332
14:2516,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1783
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
14:25908,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,72
|Açılış
|: 908,08
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:23
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|296.923.705
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|BALAT
|8,55
|235.584
|% 7,14
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|PKENT
|215,00
|26.533.591
|% -8,47
|
|CEOEM
|14,67
|165.041.756
|% -7,91
|
|KAREL
|12,87
|86.788.243
|% -7,68
|
|THYAO
|31,58
|2.817.667.868
|% -0,19
|
|ASELS
|24,60
|1.449.683.230
|% 2,84
|
|GARAN
|12,18
|1.391.992.116
|% 0,58
|
|SISE
|15,27
|968.655.159
|% 1,13
|
|YKBNK
|4,07
|781.525.467
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|781.525.467
|% 1,75
|
|ODAS
|1,65
|245.749.672
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,16
|169.884.600
|% 2,65
|
|ADESE
|0,76
|102.461.032
|% 5,56
|
|KARSN
|5,45
|675.573.176
|% -2,68
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6724
|14,6763
|% 0,71
|
|Euro
|16,3494
|16,3646
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,2480
|19,3445
|% 1,19
|
|Frank
|15,7779
|15,8730
|% 1,21
|
|Riyal
|3,8997
|3,9193
|% 0,72
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,61
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,37
|
|Cumhuriyet
|6.012
|6.103
|59,00
|
|Tam
|5.984
|6.134
|59,73
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|28,89
|
|Çeyrek
|1.451
|1.483
|14,45
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,71
|
Seans Raporu
14:23
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-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 62 artarak (% 1.13 ) 2, 473
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14:36XU100
Endeks 2, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 20, 044.00 milyon TL de
-
14:35GZNMI
Yüzde 5.30 oranında artışla 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 699 adet işlem
-
14:34ALKIM
Yüzde 4.90 oranında artışla 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 792, 625 adet işlem
-
14:33AKFGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 939, 538 adet işlem