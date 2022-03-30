***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2022 12:33
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 31 Aralık 2021 tarihli denetlenmemiş altı aylık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013945
BIST
16:112.223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,03
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
16:1114,6788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1061
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
16:1116,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1761
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
16:11909,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 10,42
|Açılış
|: 909,95
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
912,33
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ULUSE
|103,00
|11.156.287
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,43
|306.152.293
|% 9,94
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|AKFGY
|3,42
|114.715.294
|% 7,89
|
|DZGYO
|2,61
|64.498.127
|% -10,00
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|195.600.141
|% -9,98
|
|PKENT
|215,00
|33.274.476
|% -8,47
|
|THYAO
|31,96
|4.043.842.401
|% 1,01
|
|ASELS
|24,48
|1.625.544.386
|% 2,34
|
|GARAN
|12,19
|1.606.441.428
|% 0,66
|
|SISE
|15,20
|1.122.041.038
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,08
|1.027.375.241
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.027.375.241
|% 2,00
|
|ODAS
|1,63
|334.864.367
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,36
|401.839.441
|% -0,42
|
|CEMAS
|1,15
|198.659.392
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|126.694.824
|% 6,94
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6727
|14,6788
|% 0,73
|
|Euro
|16,3467
|16,3614
|% 1,09
|
|Sterlin
|19,2529
|19,3495
|% 1,21
|
|Frank
|15,7901
|15,8852
|% 1,28
|
|Riyal
|3,9012
|3,9208
|% 0,76
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|7,17
|
|Altın Gr.
|909
|909
|10,07
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|73,00
|
|Tam
|5.998
|6.148
|73,79
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|35,69
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|17,85
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,85
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, ISCTR, ASELS
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11 artarak (% 0.55 ) 1, 994
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, UZERB, DZGYO, KENT
-
16:26
ISSEN, ALKIM, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
EUHOL, CEOEM, KARSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında