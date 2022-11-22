***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
22.11.2022 11:18
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 30 Haziran 2022 tarihli denetlenmiş yıllık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081560
BIST
12:044.668
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 98,05
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.676
En Düşük
4.567
12:0418,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
12:0419,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0626
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1574
En Düşük
19,0421
12:041.045,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.045,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,88
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler12:04
|PRDGS
|13,86
|111.583.226
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|KONTR
|211,30
|1.039.857.690
|% 9,99
|
|ALFAS
|94,10
|15.713.759
|% 9,99
|
|AZTEK
|33,50
|50.452.637
|% 9,98
|
|ETYAT
|6,75
|4.633.934
|% -10,00
|
|SILVR
|17,34
|9.813.642
|% -9,97
|
|BRLSM
|27,38
|440.903.863
|% -5,72
|
|BSOKE
|4,69
|50.035.325
|% -5,63
|
|SODSN
|28,00
|60.228
|% -5,28
|
|THYAO
|108,30
|3.322.984.394
|% 1,31
|
|SASA
|144,60
|3.318.266.954
|% 6,40
|
|EREGL
|39,08
|3.037.408.245
|% 3,66
|
|HEKTS
|39,38
|2.782.987.585
|% 5,29
|
|PETKM
|15,90
|2.242.090.447
|% 3,99
|
|EKGYO
|5,85
|1.621.608.048
|% 1,21
|
|PETKM
|15,90
|2.242.090.447
|% 3,99
|
|KRDMD
|13,44
|1.823.910.833
|% 2,21
|
|YKBNK
|11,29
|1.455.459.118
|% -1,05
|
|TSKB
|3,43
|388.656.225
|% -0,29
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6243
|18,6275
|% 0,04
|
|Euro
|19,1265
|19,1370
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,9812
|22,0915
|% 0,18
|
|Frank
|19,3950
|19,5119
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,05
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,13
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|7.000
|7.070
|-2,00
|
|Yarım
|3.400
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,16
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,65
|0,17
|
|B. Petrol
|88,21
|88,21
|0,76
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
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12:19BRKSN
Yüzde 9.08 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 781 adet işlem
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12:18OZRDN
Yüzde 9.02 oranında artışla 19.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 775 adet işlem
-
12:17AZTEK
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 352 adet işlem
-
12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 97 artarak (% 2.17 ) 4, 096
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12:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRDGS, CONSE, SEYKM, AYDEM, YEOTK, KONTR, CMENT, GEREL, MIATK, AZTEK