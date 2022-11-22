***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFranklin Templeton Investment Funds'ın 30 Haziran 2022 tarihli denetlenmiş yıllık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081560BIST