***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
22.11.2022 11:18
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 30 Haziran 2022 tarihli denetlenmiş yıllık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081561
BIST
14:114.699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 128,58
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.699
En Düşük
4.567
14:1118,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
14:1119,1746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1002
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
14:111.046,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.046,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.047,18
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:11
|PRDGS
|13,86
|115.515.031
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|27.292.208
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.271.522
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|484.894
|% 10,00
|
|HUNER
|14,86
|131.841.995
|% 9,99
|
|SILVR
|17,34
|13.320.952
|% -9,97
|
|MZHLD
|154,00
|77.253.020
|% -9,09
|
|BRLSM
|27,70
|553.343.758
|% -4,61
|
|SUMAS
|105,10
|634.804
|% -4,45
|
|COSMO
|91,50
|1.703.639
|% -3,79
|
|THYAO
|107,40
|4.816.976.544
|% 0,47
|
|EREGL
|39,88
|4.601.670.796
|% 5,78
|
|SASA
|147,90
|4.045.822.778
|% 8,83
|
|HEKTS
|39,88
|3.665.274.664
|% 6,63
|
|KRDMD
|13,57
|2.864.582.101
|% 3,19
|
|EKGYO
|5,90
|2.577.984.081
|% 2,08
|
|KRDMD
|13,57
|2.864.582.101
|% 3,19
|
|YKBNK
|11,41
|2.321.542.957
|% 0,00
|
|PETKM
|15,92
|2.846.320.050
|% 4,12
|
|ISCTR
|9,85
|1.516.077.523
|% 1,03
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6213
|18,6383
|% 0,10
|
|Euro
|19,1632
|19,1746
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,0488
|22,1594
|% 0,49
|
|Frank
|19,4438
|19,5609
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,06
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|6,94
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|5,29
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.007
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.403
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,16
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,67
|0,18
|
|B. Petrol
|88,02
|88,02
|0,57
|
Seans Raporu
14:11
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14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 3 artarak (% 2.72 ) 5, 080
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14:26
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14:26XU100
Endeks 4, 698 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 8 üstünde . İşlem hacmi 64, 797.00 milyon TL de
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14:26TTRAK
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