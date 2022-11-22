***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
22.11.2022 11:18
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 30 Haziran 2022 tarihli denetlenmiş yıllık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081563
BIST
12:414.678
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 107,34
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.680
En Düşük
4.567
12:4118,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
12:4119,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0703
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1678
En Düşük
19,0421
12:411.046,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.046,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.047,08
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler12:41
|PRDGS
|13,86
|113.097.084
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|KONTR
|211,30
|1.063.006.450
|% 9,99
|
|ALFAS
|94,10
|16.062.776
|% 9,99
|
|MANAS
|66,70
|72.310.157
|% 9,98
|
|SILVR
|17,34
|10.549.049
|% -9,97
|
|ETYAT
|7,10
|7.423.615
|% -5,33
|
|BRLSM
|27,50
|496.127.294
|% -5,30
|
|SODSN
|28,00
|60.228
|% -5,28
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|THYAO
|108,10
|3.663.170.497
|% 1,12
|
|SASA
|145,60
|3.428.348.196
|% 7,14
|
|EREGL
|39,24
|3.355.288.399
|% 4,08
|
|HEKTS
|39,42
|2.968.541.202
|% 5,40
|
|PETKM
|15,90
|2.482.598.827
|% 3,99
|
|EKGYO
|5,86
|1.744.075.852
|% 1,38
|
|PETKM
|15,90
|2.482.598.827
|% 3,99
|
|KRDMD
|13,47
|2.004.348.145
|% 2,43
|
|YKBNK
|11,37
|1.638.921.933
|% -0,35
|
|TSKB
|3,44
|413.720.382
|% 0,00
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6246
|18,6294
|% 0,05
|
|Euro
|19,1303
|19,1447
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,0397
|22,1502
|% 0,45
|
|Frank
|19,4021
|19,5190
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% 0,02
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|7,71
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-3,00
|
|Tam
|7.004
|7.072
|0,00
|
|Yarım
|3.402
|3.457
|0,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,67
|0,18
|
|B. Petrol
|87,76
|87,76
|0,31
|