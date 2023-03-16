***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarFranklin Templeton Investment Funds'ın 31 Aralık 2022 tarihli denetlenmemiş altı aylık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125499BIST