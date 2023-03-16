***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor
16.03.2023 12:22
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Finansal Rapor )
Türkçe
Finansal Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Franklin Templeton Investment Funds'ın 31 Aralık 2022 tarihli denetlenmemiş altı aylık finansal raporu Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125501
BIST
13:055.213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 91,14
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0519,0049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0520,1847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0988
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:051.174,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.174,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:05
|MARKA
|11,77
|13.177.836
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|538.556.381
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|307.473.615
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.121.756
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,34
|20.915.231
|% -7,15
|
|PENTA
|24,28
|359.448.353
|% -5,01
|
|RODRG
|66,85
|21.851.227
|% -4,50
|
|TLMAN
|57,65
|12.567.537
|% -3,27
|
|ASTOR
|57,95
|2.793.675.007
|% 8,01
|
|ISCTR
|14,87
|2.529.544.145
|% 1,71
|
|EREGL
|39,70
|1.828.162.332
|% 2,90
|
|THYAO
|132,90
|1.436.768.532
|% 1,53
|
|SASA
|114,10
|1.149.895.516
|% -0,17
|
|ISCTR
|14,87
|2.529.544.145
|% 1,71
|
|YKBNK
|11,34
|1.134.152.355
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,27
|495.123.821
|% 0,83
|
|AKBNK
|18,89
|1.133.793.057
|% 1,56
|
|ASTOR
|57,95
|2.793.675.007
|% 8,01
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9928
|19,0049
|% 0,07
|
|Euro
|20,1718
|20,1847
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8677
|22,9823
|% 0,18
|
|Frank
|20,4045
|20,5275
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0430
|5,0683
|% 0,03
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,16
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,76
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.919
|7.965
|0,00
|
|Yarım
|3.869
|3.897
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,78
|