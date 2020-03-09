***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
09.03.2020 17:15
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fonlara İlişkin 2. Aylık Bilgiler tablo verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity American Growth Fund 38.655.722,05 USD 11.630,24 57,22 USD 665.482,3328 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825666
BIST
17:03103.086
En Yüksek
|Değişim
|: -5,94%
|| -6.514,94
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:036,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:036,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1060
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:03329,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,88
|Açılış
|: 329,61
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|BRKSN
|3,65
|70.996.494
|% 3,11
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|RYGYO
|6,47
|10.347.331
|% -17,26
|
|TUCLK
|4,54
|22.580.278
|% -16,85
|
|UTPYA
|4,24
|5.957.106
|% -15,71
|
|RYSAS
|7,09
|48.523.617
|% -15,49
|
|KRONT
|16,58
|10.776.368
|% -15,06
|
|ODAS
|1,84
|193.860.059
|% -11,11
|
|IHLGM
|1,25
|169.304.501
|% -3,85
|
|PGSUS
|45,00
|101.577.803
|% -6,41
|
|EKGYO
|1,34
|92.217.985
|% -6,94
|
|TKNSA
|7,00
|81.408.405
|% -14,32
|
|IHLGM
|1,25
|169.304.501
|% -3,85
|
|ODAS
|1,84
|193.860.059
|% -11,11
|
|ADESE
|1,37
|53.748.385
|% -9,87
|
|HLGYO
|1,50
|31.758.205
|% -3,23
|
|AVOD
|2,00
|23.635.063
|% -7,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9940
|8,0340
|% 1,06
|
|Frank
|6,5553
|6,5948
|% 1,50
|
|Riyal
|1,6258
|1,6339
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,10
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|19,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|12,41
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,01
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,86
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|-8,97
|