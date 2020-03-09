***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
09.03.2020 17:15
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fonlara İlişkin 2. Aylık Bilgiler tablo verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity European Growth Fund 6.019.039.851,62 EUR 26.271,74 15,2 EUR 399.330,448 EUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825667
BIST
17:54103.663
En Yüksek
|Değişim
|: -5,42%
|| -5.937,52
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:546,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:546,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1147
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:54329,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,35
|Açılış
|: 329,15
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.459.880
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.889.950
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|IHGZT
|3,99
|498.426
|% 2,31
|
|ARSAN
|4,09
|19.278.102
|% -17,87
|
|TUCLK
|4,62
|26.324.450
|% -15,38
|
|RYSAS
|7,12
|59.120.983
|% -15,14
|
|TGSAS
|4,60
|2.804.892
|% -14,97
|
|VAKKO
|5,13
|68.690.512
|% -14,93
|
|THYAO
|10,43
|1.009.847.094
|% -6,37
|
|ASELS
|27,86
|924.970.092
|% -6,64
|
|GARAN
|9,23
|465.531.866
|% -7,98
|
|TUPRS
|93,70
|272.409.042
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,28
|271.303.892
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,27
|190.789.928
|% -2,31
|
|ODAS
|1,87
|244.760.755
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|215.659.989
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,28
|271.303.892
|% -6,17
|
|THYAO
|10,43
|1.009.847.094
|% -6,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9972
|8,0373
|% 1,10
|
|Frank
|6,5657
|6,6053
|% 1,67
|
|Riyal
|1,6230
|1,6312
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,84
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,73
|36,73
|-8,54
|
Seans Raporu
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17:59PINSU
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 190, 280 adet işlem
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17:58IEYHO
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17:57XU100
Endeks 104, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 7, 583.00 milyon TL de
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17:57TGSAS
Yüzde -14.97 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 485 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem