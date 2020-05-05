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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

05.05.2020 19:51
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***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Bildirim İçeriği

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Nisan ayı bilgileri tabloda sunulmuştur.

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity European Growth Fund 5.314.904.250,51 EUR 25.424,89 13,61 USD 346.032,7529 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842851


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.738
Değişim :  -0,11% |  -104,72
Açılış :  99.634  
Önceki Kapanış :  98.842  
En Yüksek
99.791 En Düşük
97.880
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 4.594.680 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7968 8,8410 % 0,68  
Frank 7,2524 7,2961 % -0,19  
Riyal 1,8819 1,8914 % 0,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.700 -1,92  
Altın Gr. 388 388 2,44  
Cumhuriyet 2.481 2.539 13,70  
Tam 2.558 2.601 14,00  
Yarım 1.241 1.271 6,90  
Çeyrek 622 636 3,40  
Gümüş.Ons 14,91 14,95 0,13  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,05  
B. Petrol 30,49 30,49 3,29  
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