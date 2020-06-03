***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
03.06.2020 11:05
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fonlara ilişkin Mayıs ayı bilgileri
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity European Growth Fund 5.410.692.597,21 USD 25.424,89 13,85 USD 352.134,7265 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848709
BIST
12:24108.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 897,20
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:246,7425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7503
En Düşük
6,6727
12:247,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0618
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5726
En Düşük
7,4561
12:24372,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,86
|Açılış
|: 372,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|72.189.709
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.235.800
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|RTALB
|18,92
|12.388.103
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.044.325
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|DAGHL
|6,94
|418.940
|% -6,97
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,25
|811.743.963
|% 2,36
|
|ASELS
|32,14
|557.900.380
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,73
|391.395.998
|% 1,17
|
|THYAO
|12,60
|352.999.452
|% -0,08
|
|AKBNK
|5,87
|269.573.584
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,73
|391.395.998
|% 1,17
|
|GARAN
|8,25
|811.743.963
|% 2,36
|
|ADESE
|1,70
|136.815.775
|% 1,19
|
|KARSN
|1,85
|133.096.403
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,31
|93.600.981
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4605
|8,5029
|% 0,94
|
|Frank
|6,9803
|7,0223
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7911
|1,8001
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,58
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.447
|-9,20
|
|Tam
|2.487
|2.518
|-1,70
|
|Yarım
|1.214
|1.229
|-4,60
|
|Çeyrek
|607
|615
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|0,52
|