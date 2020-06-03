***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
03.06.2020 15:50
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Mayıs ayı bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Topla
15:42108.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 780,51
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:426,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0616
|Açılış
|: 6,7890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
15:427,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0740
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:42371,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 372,18
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.853.812
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.573.725
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|6.863.482
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.257.060
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.692.057
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.540.746
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|CMENT
|26,00
|4.888.851
|% -5,80
|
|GARAN
|8,20
|1.154.690.753
|% 1,74
|
|ASELS
|32,06
|790.509.697
|% -1,72
|
|THYAO
|12,59
|539.797.902
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,72
|486.869.068
|% 0,58
|
|AKBNK
|5,85
|382.775.241
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,72
|486.869.068
|% 0,58
|
|GARAN
|8,20
|1.154.690.753
|% 1,74
|
|ADESE
|1,66
|182.166.556
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,43
|240.691.669
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,32
|115.891.352
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4728
|8,5153
|% 1,09
|
|Frank
|6,9753
|7,0173
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7936
|1,8026
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-19,28
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.444
|-11,60
|
|Tam
|2.486
|2.515
|-4,20
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|-5,80
|
|Çeyrek
|607
|614
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,13
|39,13
|-0,44
|