***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.08.2020 11:27
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Haziran ayı bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity European Growth Fund 5.591.396.887,57 EUR 25.424,89 59,05 EUR 364.084,4248 EUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865616
BIST
15:471.057
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -34,42
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:477,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,2241
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:478,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 0,2817
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:47480,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 18,29
|Açılış
|: 480,08
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|94.359.835
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.425.879
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.174.653
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.126.147
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.013.567
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|11.935.620
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|1.745.083.453
|% -4,78
|
|GARAN
|6,66
|1.149.137.947
|% -1,77
|
|SISE
|5,90
|925.803.703
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,82
|856.410.061
|% -3,98
|
|ASELS
|15,95
|822.869.286
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,99
|1.745.083.453
|% -4,78
|
|ODAS
|2,21
|518.356.066
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,08
|431.505.273
|% -1,42
|
|TRKCM
|3,77
|723.240.469
|% -4,80
|
|AKBNK
|4,82
|856.410.061
|% -3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5201
|9,5678
|% 3,33
|
|Frank
|7,9473
|7,9952
|% 2,87
|
|Riyal
|1,9274
|1,9371
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,83
|
|Altın Gr.
|480
|481
|18,82
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.291
|196,60
|
|Tam
|3.291
|3.406
|221,80
|
|Yarım
|1.597
|1.650
|96,20
|
|Çeyrek
|801
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,19
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,45
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,05
|