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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

06.08.2020 11:48
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Fona İlişkin Temmuz ayı bilgileri tabloda verilmiştir. 
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Fidelity American Growth Fund 368.879.747,12 USD 11.278,07 61,81 USD 697.097,5067 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865640


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:001.057
Değişim :  -3,17% |  -34,66
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094 En Düşük
1.038
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,18 95.653.794 % 9,98  
KLGYO 8,71 36.595.854 % 9,97  
GLRYH 16,58 51.139.427 % 9,95  
RAYSG 6,19 19.190.437 % 9,95  
CRDFA 5,88 55.020.900 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5134 9,5611 % 3,26  
Frank 7,9461 7,9940 % 2,86  
Riyal 1,9282 1,9378 % 2,93  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.055 2.055 16,92  
Altın Gr. 479 479 17,06  
Cumhuriyet 3.294 3.344 175,00  
Tam 3.283 3.398 213,80  
Yarım 1.594 1.647 92,30  
Çeyrek 799 828 49,90  
Gümüş.Ons 28,06 28,09 1,12  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,42  
B. Petrol 45,37 45,37 0,18  
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