***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.08.2020 12:02
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Temmuz ayı Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton Emerging Markets Fund 72.918.855,46 USD 2.385,13 23,21 USD 55.358,8673 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865689
BIST
16:191.052
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -40,08
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:197,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 0,2409
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2855
En Düşük
7,0287
16:198,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,2749
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:19480,82
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 19,03
|Açılış
|: 480,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.813.781
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.947.608
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.292.212
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.341.913
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.039.604
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|12.120.084
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|4.103.616
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.898.758.410
|% -5,74
|
|GARAN
|6,64
|1.178.706.435
|% -2,06
|
|SISE
|5,92
|966.151.425
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,79
|910.949.303
|% -4,58
|
|ASELS
|15,91
|855.133.567
|% -5,52
|
|EKGYO
|1,97
|1.898.758.410
|% -5,74
|
|ODAS
|2,19
|539.097.625
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|441.055.339
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,78
|744.319.866
|% -4,55
|
|AKBNK
|4,79
|910.949.303
|% -4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5277
|9,5755
|% 3,42
|
|Frank
|7,9547
|8,0027
|% 2,97
|
|Riyal
|1,9310
|1,9407
|% 3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|21,98
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,40
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.286
|3.406
|221,60
|
|Yarım
|1.595
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|800
|830
|51,80
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,44
|
|B. Petrol
|45,48
|45,48
|0,29
|
Seans Raporu
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