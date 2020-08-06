***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler
06.08.2020 12:02
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )
Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Açıklamalar
Fona İlişkin Temmuz ayı Bilgileri tabloda verilmiştir.
Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Templeton China Fund 340.186.471,4 USD 10.833 36,09 USD 390.962,97 USD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865691
BIST
16:571.046
En Yüksek
|Değişim
|: -4,24%
|| -46,29
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:577,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 0,2544
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
16:578,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,2891
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
16:57483,24
En Yüksek
|Değişim
|: 4,65%
|| 21,45
|Açılış
|: 483,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.809.490
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.096.484
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.881.398
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.449.191
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.443.272
|% 9,91
|
|ALCAR
|71,10
|4.690.543
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.877.663
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.812
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|GARAN
|6,53
|1.272.921.783
|% -3,69
|
|SISE
|5,89
|1.013.011.584
|% -5,61
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|ASELS
|15,67
|920.703.877
|% -6,95
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|564.781.503
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,05
|455.613.009
|% -2,84
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|TRKCM
|3,77
|758.274.870
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5481
|9,5960
|% 3,64
|
|Frank
|7,9574
|8,0054
|% 3,00
|
|Riyal
|1,9319
|1,9416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.069
|2.070
|31,16
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,11
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.331
|236,50
|
|Tam
|3.291
|3.447
|263,00
|
|Yarım
|1.598
|1.670
|116,10
|
|Çeyrek
|801
|840
|61,90
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,39
|1,42
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|