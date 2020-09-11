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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler

11.09.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler )

Türkçe
Fona İlişkin Bilgiler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu

Açıklamalar

Fona ilişkin Ağustos ayı bilgileri tabloda verilmiştir.

Fona İlişkin Bilgiler Tablosu
Fon Unvanı Fonun Net Varlık Değeri Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Toplam Pay Sayısı Ay Sonu İtibariyle Satış Fiyatı Para Birimi Türkiye'de Tedavülde Bulunan Payların Toplam Piyasa Değeri Para Birimi
Franklin Mutual Beacon Fund 136.651.764,91 USD 267,52 73,46 USD 19.652,0192 USD



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874748


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.103
Değişim :  0,33% |  3,64
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.105 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 6,82 2.724.699 % 10,00  
GOLTS 26,40 43.497.769 % 10,00  
VERUS 39,38 85.496.692 % 10,00  
UFUK 9,35 438.915 % 10,00  
SODSN 15,07 593.909 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4771 7,4791 % 0,41  
Euro 8,8517 8,8578 % 0,60  
Sterlin 9,5343 9,5821 % 0,23  
Frank 8,1939 8,2433 % 0,58  
Riyal 1,9876 1,9975 % 0,39  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 2,72  
Altın Gr. 469 469 2,55  
Cumhuriyet 3.106 3.153 -10,00  
Tam 3.098 3.175 -3,44  
Yarım 1.497 1.536 -1,67  
Çeyrek 751 768 -0,83  
Gümüş.Ons 26,89 26,93 0,03  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,03  
B. Petrol 40,00 40,00 -0,06  
Seans Raporu 18:05
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